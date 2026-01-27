Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोSwapna Shastra: ये हैं वो 4 शुभ सपने जिनके बारे किसी को बनाना सख्त मना, नहीं तो मिट जाएगा सपनों का प्रभाव!

Swapna Shastra: ये हैं वो 4 शुभ सपने जिनके बारे किसी को बनाना सख्त मना, नहीं तो मिट जाएगा सपनों का प्रभाव!

Shubh Sapne Ka Matalb: कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद किसी को भी भूले से भी नहीं बताना चाहिए. क्योंकि ऐसे शुभ सपने के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:11 PM IST
Auspicious Dream Meaning
Auspicious Dream Meaning

Swapna Shastra: कुछ सपने डरावने तो कुछ सपने सुनहरे होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सपने का कोई न कोई अर्थ या संकेत जरूर होता है. स्वप्न शास्त्र सोते हुए देखे गए सपने के बारे में गहन जानकारी देता है. आज की इस कड़ी में हम उन सपनों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में किसी को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए. नहीं तो ऐसे शुभ सपनों की सारी सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो सकता है और सपने का शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेगा. 

साफ पानी में खुद की परछाई देखना
अगर सपने में कोई व्यक्ति देखता है कि वह साफ चमकते हुए पानी में खुद की परछाई देख रहा है. ऐसे सपने को अति शुभ माना गया है जिसका अर्थ है कि जल्द ही व्यक्ति को धन लाभ होने वाला है. जैसे उसे बिजनेस में लाभ हो सकता है या नौकरी में लाभ के रास्ते खुल सकते है. नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है. ध्यान रखें कि इस तरह के शुभ सपने के बारे में किसी को भी कुछ न बताएं नहीं तो सपने का प्रभाव खत्म हो सकता है. 

सफेद गाय या बछड़े का सपना देखना
सपने में अगर बार बार सफेद गाय या सफद बछड़ा दिख रहा है तो समझ ले कि उस व्यक्ति के भाग्य जागने वाले हैं. किसी शुभ समाचार के आने का संकेत यह सपना देता है. इस तरह के सपने का मतलब है कि घर में सुख-समृद्धि बढ़ने वाली है और किसी नए काम की शुरुआत होगी व उसमें व्यक्ति को सफलता भी प्राप्त हो सकती है.

भगवान या मंदिर का सपना देखना
किसी व्यक्ति को सपने में भगवान दर्शन देने आएं, भगवान का मंदिर सपने में दिख जाए, भगवान के चिह्न दिख जाए तो समझ लें कि व्यक्ति पर भगवान की कृपा है.  वह हर ओर से सफलता हासिल कर पाएगा और जीवन की कठाइयां जल्द ही दूर हो जाएगी. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जीवन में जब भी बुरा समय आएगा भगवान का साथ प्राप्त होगा. इस तरह के सपने का जिक्र किसी के सामने भूलकर भी न करें.

सोना या गहने आदि के पाने का सपना देखना
सोना या गहने आदि के पाने या रास्ते से खुद गहने उठाने का सपना देखना एक बहुत शुभ सपना है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए. इस तरह के सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति को जल्द ही धन लाभ हो सकता है. सपना अचानक आने वाले पैसों का संकेत या बड़ी डील के हासिल होने का भी संकेत देता है. ऐसे सपने बताते हैं कि किसी को दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है. हालांकि सपने की सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो सकता है अगर इस सपने के बारे में किसी को बता दिया गया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

