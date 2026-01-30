Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोSwapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

Swapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

Swapna Shastra: कई लोगों को सपने में बार बार दिखाई पड़ता है कि वे मर रहे हैं या उनकी मृत्यु हो गई है. इस तरह के सपने आखिर क्या संकेत देते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि मृत्यु से जुड़े ऐसे सपनों का क्या मतलब हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:59 PM IST
Dream Meaning In Hindi
Dream Meaning In Hindi

Dream Meaning In Hindi: सपनों अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी मृत्यु होते देखता है या फिर मृत्यु से जुड़े अलग अलग सपने देखता है तो इसका अर्थ है कि ये सपने व्यक्ति को कोई न कोई गहरे संकेत जरूर दे रहे हैं. ऐसे सपनों का वास्तविक जीवन से गहरा नाता भी हो सकता है. स्वप्न शास्त्र में मृत्यु संबंधी सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है.  आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि खुद की मृत्यु, रिश्तेदार की मृत्यु या कोई और मृत्यु से जुड़े सपने किसी व्यक्ति को बार बार आना क्या संकेत देता है. ऐसे सपने शुभ होते हैं अशुभ.

सपने में खुद की मृत्यु देखना बहुत शुभ
स्वप्न शास्त्र की मानें तो अगर किसी व्यक्ति को सपने में खुद की मृत्यु होती दिखाई दे तो इसे एक अति शुभ सपना कह सकते हैं जिसका अर्थ है कि यक्ति की आयु बढ़ने वाली है और जीवन की दिक्कतों का जल्द ही हल मिलने वाला है. कोई अच्छी खबर भी जल्द ही मिल सकती है.

सपने में रिश्तेदार की मृत्यु होते देखना
किसी व्यक्ति को सपने में दिखाई देता है कि उसके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है तो इसका अर्थ अति शुभ होता है. इस सपने का अर्थ है कि रिश्तेदार की उम्र बढ़ने वाली है.

मृत रिश्तेदार का सपना देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर किसी ऐसे मृत रिश्तेदार का सपना बार बार आ रहा हो जिससे व्यक्ति का गहरा लगाव रहा हो तो इस सपने को अशुभ माना जाता है. ऐसा सपना जीवन में परेशानियों के आगमन का संकेत देता है.

सपने में बीमार व्यक्ति की मृत्यु देखना
कोई व्यक्ति अगर सपने में देखता है कि कोई बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो इस सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसा सपने का अर्थ है कि बीमार व्यक्ति के जल्द ही स्वस्थ हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Swapna Shastra

