27 नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र स्वाति नक्षत्र कई मायनों में बहुत खास है. इस नक्षत्र में जन्ते लोगों पर राहु और शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है. स्वाति का अर्थ होता है- 'तलवार'. यह तलवार आपके भीतर प्रभुत्व और लीडरशिप की जबरदस्त भावना को दर्शाती है.
चूंकि इस नक्षत्र की राशि तुला है जिसका स्वामी शुक्र है, इसलिए स्वाति नक्षत्र में भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां बहुत ही खूबसूरत संतुलन में होती हैं. लेकिन इस नक्षत्र का असली रहस्य छुपा है इसके स्वामी ग्रह राहु में! राहु का यह नक्षत्र शुक्र की राशि तुला में मिलकर एक बहुत ही रहस्यमयी और जादुई प्रभाव पैदा करता है.
स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों को राहु और शुक्र का समन्वय एक ऐसी आंतरिक और गहन शक्ति देता है जो किसी भी नकारात्मक माहौल को नाटकीय रूप से बदल सकती है. वे जहां जाते हैं रंग जमा देते हैं. यही वजह है कि ये लोग बेहद जुनूनी होते हैं और अपनी कुशाग्र बुद्धि से योजनाएं बनाते हैं. आत्म-तुष्टि यानी सेल्फ-सैटिस्फेक्शन इनकी सबसे बड़ी ताकत है.
ये लोग परेशानियों से घबराते नहीं हैं क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जब सफलता मिलेगी तो ये सारे कष्ट छोटे लगने लगेंगे. वे कर्म करने में ही सुख ढूंढ लेते हैं.
स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुछ कमजोरियां भी हैं. ये लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से असंतुष्ट और बेचैन रहते हैं. अत्यधिक भोग-विलास या सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत उन्हें कभी-कभी मुसीबत में डाल सकती है.
साथ ही कई बार विध्वंसकारी शक्तियां इन पर हावी होने लगती हैं, इसलिए इन लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखें. ये लोग बहुत संवेदनशील हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, बेहतर है कि वे अपने गुस्से पर काबू रखें.
अमिताभ बच्चन
दीपिका पादुकोण
शेख हसीना
राम जेठमलानी
स्वाति नक्षत्र की इस अद्भुत और कायापलट कर देने वाली ऊर्जा को इन महान हस्तियों के जीवन में साफ देख सकते हैं. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में स्वाति नक्षत्र का गहरा प्रभाव है. उनके जीवन के उतार-चढ़ाव और शून्य से उठकर फिर से शिखर पर पहुंचने की ताकत इसी स्वाति नक्षत्र के संघर्ष और फिर विजय का प्रतीक है.
वहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली दीपिका पादुकोण के जीवन में भी यही रचनात्मक और चुंबकीय ऊर्जा दिखती है. राजनीति और कानून के क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शेख हसीना और देश के सबसे तेजतर्रार बैरिस्टर रहे राम जेठमलानी के व्यक्तित्व में स्वाति नक्षत्र की वही 'तलवार' जैसी धार और बौद्धिक चातुर्य दिखाई देता है, जिसने पूरे देश के परिदृश्य को बदल कर रख दिया.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)