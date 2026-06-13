Tarot Card Reading 13 June 2026: आज यानी 13 जून 2026 के दिन को लेकर आज का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. कई राशियों के जातकों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने का समय होगा तो वहीं कुछ जातकों प्रेम के मामले में धैर्य रखने की जरूरत है. कुछ लोगों को अपने परिवार से भावनात्मक समर्थन मिल सकता है. आइए जानें मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज टैरो कार्ड क्या संदेश लेकर आए हैं.
The Chariot
13 जून 2026 को आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर होगा. किसी महत्वपूर्ण काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार के किसी सदस्य से प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. प्रेम संबंधों में स्पष्ट बातचीत फायदेमंद होगी. यात्रा का योग बन सकता है. जल्दबाजी न करें और धैर्य बनाए रखें. आज अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा करें.
भाग्य आपका 80% साथ देगा.
शुभ रंग- लाल
शुभ अंक- 9
उपाय- हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Queen of Pentacles
आज का दिन स्थिरता और व्यावहारिक सोच लाएगा. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ की संभावना बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं. किसी नई चीज की खरीदारी का विचार बन सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा. अपने अनुभव का सही उपयोग करें.
शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 6
उपाय - माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें, श्री सुक्तम का पाठ करें
Ace of Swords
13 जून का दिन नई सोच और स्पष्ट निर्णयों का संकेत देता है. लंबे समय से चली आ रही उलझनों का समाधान मिल सकता है. नौकरी और व्यापार में नए अवसर दिखाई देंगे. संचार कौशल से आपको लाभ होगा. दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. आर्थिक योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है. विद्यार्थियों के लिए ध्यान बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में ईमानदारी महत्वपूर्ण रहेगी. अनावश्यक विवादों से दूर रहें.
शुभ रंग हरा
शुभ अंक 5
उपाय- गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
The Star
आज आशा और सकारात्मकता का असर रहेगा. रुके हुए काम में गति आ सकती है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से समर्थन मिल सकता है. किसी करीबी से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
शुभ रंग- सफेद
शुभ अंक- 2
उपाय- शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिवाष्टकम का पाठ करें.
King of Wands
आज नेतृत्व गुण दिखाने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं. व्यवसाय में विस्तार के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बना रहेगा. परिवार में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभप्रद हो सकती है. क्रोध पर नियंत्रण रखें.
भाग्य आपका 60% साथ देगा.
शुभ रंग- मोरपंखी लीला
शुभ अंक- 4
उपाय- मां सरस्वती की उपासना करें. छोटे बच्चों को पुस्तक गिफ्ट करें.
Eight of Pentacles
आज मेहनत और लगन से सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होगी. किसी कौशल को निखारने का मौका मिलेग. परिवार का सहयोग बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन आराम भी जरूरी है. प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें.
भाग्य आपका 55% साथ देगा.
शुभ रंग- हल्का हरा
शुभ अंक- 5
उपाय- भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें. छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं.
Justice
13 जून तुला राशि वाले जातकों के लिए संतुलन और निष्पक्षता आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. कानूनी या दस्तावेजी मामलों में प्रगति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी की सराहना की जाएगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना फायदेमंद रहेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. दूसरों की बातें ध्यान से सुनें.
भाग्य आपका 50% साथ देगा.
शुभ रंग- काला
शुभ अंक- 8
उपाय- मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
The Hermit
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आत्मचिंतन और समझदारी से फैसले लेने का रहेगा. कई मामलों में आपको अकेले बैठकर सोचना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में एक पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा और रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. परिवार के लोगों से भावनात्मक समर्थन मिलेगा लेकिन किसी करीबी की बात मन को थोड़ा परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी गलतफहमियां दूरी बढ़ा सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में खर्च सोच-समझकर करें और किसी को उधार देने से बचें स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है.
भाग्य आपका 58% साथ देगा.
लकी कलर - सफेद
लकी नंबर - 7
उपाय - शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
Temperance
आज संतुलन और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग से सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में संयम रखें. परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. यात्रा की योजना बन सकती है. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास से लाभ होगा. प्रेम संबंधों में समझदारी और सम्मान बनाए रखें. किसी आध्यात्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ सकती है.
भाग्य आपका 85% साथ देगा.
शुभ रंग- पीला
शुभ अंक- 3
उपाय- केले के पेड़ की पूजा करें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
The Emperor.
आज अनुशासन और जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान और अधिकार बढ़ सकते हैं. व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. परिवार में आपके विचार को महत्व दिया जाएगा. स्वास्थ्य को लेकर नियमितता बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी.
भाग्य आपका 95% साथ देगा.
शुभ रंग- लाल
शुभ अंक- 1
उपाय- हनुमान जी को चुना जाना है और सुंदरकांड का पाठ करें.
Page of Cups
आज रचनात्मकता और नई संभावनाओं का दिन है. किसी अप्रत्याशित अवसर से खुशी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में नए विचार फायदेमंद साबित होंगे. आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों को नई प्रेरणा मिलेगी. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ सकती है. अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाएं.
भाग्य आपका 65% साथ देगा.
शुभ रंग- सफेद
शुभ अंक- 22
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल दान करें, श्री हरि विष्णु के मित्रों का जाप करें.
The Moon
आज अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी आंतरिक आवाज का भरोसा करें. कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं पर काम हो सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. परिवार का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को भ्रम से बचकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिलेगी.
भाग्य आपका 50% साथ देगा.
शुभ रंग- सिल्वर
शुभ अंक- 7
उपाय- शिवजी की उपासना करें और पंचामृत से उनका अभिषेक करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री टैरो कार्ड रीडिंग और पारंपरिक मान्यताओं व पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य टैरो कार्ड रीडिंग से किया गया एक आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी ग्रहों की स्थिति एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार नहीं माना जाए.)