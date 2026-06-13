वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आत्मचिंतन और समझदारी से फैसले लेने का रहेगा. कई मामलों में आपको अकेले बैठकर सोचना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में एक पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा और रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. परिवार के लोगों से भावनात्मक समर्थन मिलेगा लेकिन किसी करीबी की बात मन को थोड़ा परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी गलतफहमियां दूरी बढ़ा सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में खर्च सोच-समझकर करें और किसी को उधार देने से बचें स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

भाग्य आपका 58% साथ देगा.

लकी कलर - सफेद

लकी नंबर - 7

उपाय - शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.