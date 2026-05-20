Tarot Rashifal: मेष राशि के लिए धन प्राप्ति के योग, ओवरथिंकिंग और विवाद से बचें ये 3 राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Daily Tarot Horoscope 20 May 2026: 20 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल करियर, लव लाइफ, पैसा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े संकेत देता है. इस दिन किन राशियों के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी और किन लोगों को भविष्य और रिश्तों को लेकर नई समझ व गहराई हासिल हो सकेगी, किन्हें धन लाभ होगा? आइए दैनिक टैरो रीडिंग से इस बारे में विस्तार से जानें. साथ ही जानें कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए 20 मई का दिन जोश लेकर आया है. द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे. आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे. यह कार्ड पूर्णता, संतोष और सफलता को दर्शाता है. आज का दिन आपके लिए सफलताओं को लेकर आएगा. नौकरी में प्रमोशन, व्यवसाय में बड़े अवसर और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. आपके रिश्ते स्थाई रहेंगे. दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. व्यवसाय को लेकर सभी प्रकार के लक्ष्य पूरे होंगे पैसे की स्थिति आज मजबूत रहेगी. धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं . आज कोई यात्रा का योग भी बनते हुए नजर आ रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आएगा.

आज भाग्य आपका साथ 90% देगा.

उपाय - धार्मिक यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी. कृष्ण मंदिर में बांसुरी चढ़ाएं.

शुभ रंग - पीला

शुभ अंक - 3

इति शुभम्.

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026 का दिन आकर्षक और आत्मविश्वास को लेकर आ रहा है. आज की ऊर्जा द क्वीन ऑफ बैंड्स की है. जो जीवन में आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाती है. आज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. लोग आपसे बात करना और मिलना पसंद करेंगे. आपका नाम भी बढ़ेगा और आपके कार्यक्षेत्र में आपके बॉस और कलीग भी आपसे आज प्रसन्न रहेंगे. आप अपने आत्मविश्वास को लेकर बड़े-बड़े निर्णय ले पाएंगे. जो आपके व्यवसाय क्षेत्र के लिए काफी शुभ समाचार लेकर आएंगे. परिवार को लेकर आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी. आज आप थोड़ा व्यस्त रहने के कारण परिवार के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाएंगे. पैसों की स्थिति आज अच्छी रहेगी लेकिन निवेश करते हुए सोच समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य संबंधी हल्की-फुल्की एलर्जी बनी रह सकती है .

आज भाग्य आपका साथ 80% देगा.

उपाय - मां दुर्गा की पूजा करें. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान उपहार में दें.

शुभ रंग - गुलाबी

शुभ अंक -4

इति शुभम्

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए 20 मई का दिन किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है. जो आपके लिए सफलता,पदोन्नति और धन को दर्शाता है. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं लेकिन आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त साबित होने वाला है. साथ ही साथ आज पुराने लोग आपसे आकर मिलेंगे. पैसे की स्थिति आज बेहद शुभ रहेगी. पैसे का लेनदेन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं आपका समय न देने के कारण परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं. कृपया अपने परिवार को भी कुछ समय जरूर दें. विवाद से बचें. ज्यादा व्यस्त रहने के कारण दिन के अंत तक कुछ थकावट महसूस हो सकती है.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 85%

उपाय - आज लक्ष्मी नारायण की पूजा करें. श्री सुक्तम का पाठ करें और सूर्य देवता को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें.

शुभ अंक -5

शुभ रंग - हरा

इति शुभम्

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए आज की ऊर्जा सच्चा प्रेम और साझेदारी से जुड़ा हुआ है. आज की ऊर्जा टू ऑफ कॉप्स से जुड़ी हुई है जो आपके लिए भावनात्मक मजबूती और सच्चा प्रेम लेकर आई है. आज आपके लिए रिश्ते बनाने के लिए बेहद शुभ रहेगा. व्यवसाय स्थल पर भी आपके कलीग्स और आपके बॉस का सपोर्ट मिलने की पूरी-पूरी संभावना है. साथ ही साथ कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात आज हो सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पैसे आने की संभावना के साथ-साथ खर्च होने की भी संभावना बन रही है. ओवरथिंकिंग से बचें अन्यथा दिन के अंत में मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पेट संबंधित दिक्कतें भी आज परेशान कर सकती है. दांपत्य जीवन के लिए और प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 50%

उपाय - आज शिवलिंग की उपासना करें. शिवलिंग पर जल में दुग्ध मिश्री मिलाकर अभिषेक करें. रुद्राष्टकम का पाठ करें.

शुभ रंग - गुलाबी

शुभ अंक - 2

इति शुभम्

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज की ऊर्जा उत्साह से भरी हुई रहेगी. आज पेज का वेंट्स की ऊर्जा आपके लिए काफी उत्साह को भरने वाली है. आज आपका जोश बढ़ा रहेगा. व्यवसाय स्थल पर आप बढ़-चढ़कर काम करेंगे और अपने मुकाम को बनाए रखने के लिए मेहनत भी करते हुए नजर आएंगे. आज का दिन आर्थिक स्थिति के लिए ठीक रहेगा. कुछ लोगों से आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है. रिश्तों को लेकर उत्साह बना रहेगा परंतु छोटे-मोटे विवादों से बचकर रहने की जरूरत है. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं.

भाग्य आपका साथ देगा- 60%

उपाय -आज सूर्य उपासना करना बिल्कुल ना भूलें. अपने ऑफिस या घर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें अन्न जरूर खिलाएं.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 65%

शुभ रंग - नारंगी

शुभ अंक -2

इति शुभम्

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026​

कन्या राशि के लिए आज का दिन जीत व प्रसिद्ध लेकर आया है. आज सिक्स आफ इवेंट्स की ऊर्जा आपके लिए प्रसिद्ध व सफलता लाई है. आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा. लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होने की भी संभावना बन रही है. आज रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छा है. कुछ नए रिश्ते बनने की संभावना है. जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 70%

उपाय - पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और बिल्व पत्र भी चढ़ाएं.

शुभ रंग - हरा

शुभ अंक - 6

इति शुभम्

तुला राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन प्रेम प्रस्ताव, नए कार्यों की ऊर्जा और नई सोच को लेकर आया है. आज के लिए पेज ऑफ कॉप्स का कार्ड नई सोच नए प्रस्ताव को दिखाता है. आज व्यवसाय स्थल पर आपके नए-नए कनेक्शंस बनेंगे. व्यवसाय और जॉब में नए प्रोजेक्ट्स और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी. अधिक व्यय से बचें. रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद सुखद और रोमांटिक रह सकता है. स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा. हल्का-फुल्का सिर दर्द रह सकता है.

भाग्य आपका साथ देगा- 55%

उपाय -मां पार्वती की पूजा करें. आज खीर बनाएं मां पार्वती और शिवजी को भोग लगाएं. मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.

शुभ रंग - 9

शुभ रंग - लाल

इति शुभम्

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज की ऊर्जा विस्तार को लेकर आई है. आज का दिन थ्री आफ वेड्स कार्ड से जुड़ा है जो आपके लिए कार्य और व्यवसाय में विस्तार, प्रमोशन और तरक्की के रास्ते खोल रही है. आज आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे. साथ ही साथ धन कमाने के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है. किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मिलने के कारण आपको नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं. दोस्तों को लेकर आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आज आप कोई पारिवारिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे या रिश्तेदारों के साथ समय बिताएंगे. पेट संबंधित दिक्कत या आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कठिनाई हो सकती हैं. कृपया अत्यधिक भोजन करने से बचें.

आज का दिन भाग्य आपका साथ देगा- 70%

उपाय - आज श्री हरि विष्णु की उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी उनके मंदिर में धार्मिक पुस्तक या शंकर उपहार में दें.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - हल्का पीला

इति शुभम्

धनु राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

धनु राशि के लिए आज की ऊर्जा दुख, पछतावा और कठिनाइयों को लेकर आई है. फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आज कुछ पछतावा यानी किसी कार्य में रुकावट, दुख का संकेत देता है. आज का दिन सही समय पर आपके मनवांछित कार्यों के न होने से पछतावा जैसा लेकर आया है. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. अधिक धन खर्च और बड़े निवेश से कृपया आज बचें. रिश्तों को लेकर भी आज कुछ उदासी आपके मन में रह सकती है. लेकिन दिन के ढलते ढलते मन में स्थिरता भी आएगी.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 40%

उपाय - भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करें. कार्तिकेय जी के मंदिरों में जाकर छोटे बच्चों को खिलौने उपहार में दें.

शुभ रंग -हल्का सफेद

शुभ अंक - 5

इति शुभम्

मकर राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज पुराना धन पाने, पुराने काम के लिए जागरूकता लाने और बड़े निर्णय लेने का है. द जजमेंट कार्ड की ऊर्जा आपके लिए बेहद संवेदनशील रहने वाली है. आज आपको पुराना धन वापस मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं. व्यवसाय और जॉब में कुछ बड़े निर्णय लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए काफी शुभ रहेगा. परंतु आपके निर्णय से किसी का बुरा न हो या किसी को दुख न पहुंचे इस बात का ध्यान रखें. सुखी दांपत्य जीवन को लेकर आज आप जागरूकता के साथ जुड़े रहेंगे. रिश्तों को दूसरा मौका देने के लिए आप तैयार हैं. दूसरा मौका देकर अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, हल्का-फुल्का शरीर में दर्द बना रह सकता है.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 75%

उपाय - शिवलिंग की उपासना करें. जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. मजदूरों में कुछ ना कुछ अनाज और वस्त्र दान करें.

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - नीला

इति शुभम्

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026​

कुंभ राशि के लिए आज की ऊर्जा नए विचार, नई सोच और संघर्ष को लेकर जुड़ी है. एस ऑफ स्वाड्स का कार्ड आपके लिए नई गहरी सोच को लेकर आ रहा है. आज नए विचार आपक दिन को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र से जुड़े संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे. व्यवसाय को लेकर भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स या नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. रिश्तों में अत्यधिक सोच के कारण कुछ अनबन होने की संभावना बनती हुई है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अत्यधिक विचार आपके मन को विचलित कर सकते हैं.

आज भाग्य आपका साथ देगा- 60%

उपाय - गणेश जी की उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

शुभ अंक -7

शुभ रंग - ग्रे

इति शुभम्

मीन राशि का दैनिक राशिफल 20 मई 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन लग्जरी जीवन और सुख समृद्धि की ऊर्जा लेकर आया है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके लिए बेहद सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है. खुश रहेंगे और मन प्रसन्नचित्र रहेगा. व्यवसाय और जॉब में उत्साह भरा रहेगा जिसके कारण आपको नए-नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. रिश्तों को लेकर आज का दिन सुख से भरा रहेगा. परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा. धन को लेकर आज का दिन बेहद शुभ रह सकता है. धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी. धन योग भी बन रहा है. पेट संबंधित परेशानियां आज आपको तंग कर सकती हैं.

आज का दिन भाग्य आपका साथ देगा- 90%

उपाय - आज सूर्य उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. बुजुर्गों की सेवा करें और किसी ब्राह्मण या बुजुर्गों को भोजन कराएं.

शुभ अंक -9

शुभ रंग - पीला और नारंगी

इति शुभम्

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