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Hindi Newsऐस्ट्रोTarot Rashifal: तुला वालों की आय में बढ़ोतरी, धन संबंधी परेशानी झेल सकते हैं मकर राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal: तुला वालों की आय में बढ़ोतरी, धन संबंधी परेशानी झेल सकते हैं मकर राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Daily Tarot rashifal 21 May 2026: दैनिक टैरो राशिफल में मेष, कन्या, तुला समेत सभी 12 राशि वालों की लाइफ, लव लाइफ और करियर से जुड़े संकेतों के साथ ही जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में हम जानते हैं.

Written By  Nitisha Malhotra|Last Updated: May 21, 2026, 04:46 AM IST
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Daily tarot horoscope 21 May 2026
Daily tarot horoscope 21 May 2026

Daily Tarot Horoscope 21 May 2026: 21 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल हमें करियर, लव लाइफ, पैसा की स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़े कई संकेत देता है. इस दिन किन राशियों के लोगों को तनाव से राहत मिल सकती है, किन लोगों को भविष्य के साथ ही रिश्तों को लेकर समझ व गहराई हासिल हो सकती है? आइए दैनिक टैरो रीडिंग से इस बारे में जानें

मेष राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
मेष राशि के लिए आज की ऊर्जा भावनात्मक संतुलन को लेकर आई है. नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आज बेहद शुभ रहेगा. आज आपके रुके कार्य पूरे होंगे. आपके व्यवसाय नौकरी में बढ़ोतरी होगी. कोई ना कोई ऐसी रुकी मनोकामना जरूर पूरी होगी जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे. पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी. दृढ़ संकल्प के साथ आज के दिन आगे बढ़ें. आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे. आज का दिन परिवार से हटकर अपने व्यवसाय और नौकरी के बारे में सोचने और आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. खाने पीने का ध्यान रखें अन्यथा दिक्कत हो सकती है. 
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा 75% 
उपाय -सूर्य उपासना आपके लिए शुभ रहेगी. पक्षियों के लिए किसी पात्र में जल और भोजन की व्यवस्था करें.
शुभ रंग - सफेद और पीला 
शुभ अंक - 9
इति शुभम्

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
वृषभ राशि के लिए आज का दिन आत्मचिंतन, पैसे की बचत और सोच समझकर निर्णय लेने की ऊर्जा को लेकर के आया है. दी हार्मिट कार्ड की ऊर्जा आपके लिए आज के दिन पैसों की बचत को दिखाता है यानी आपको बहुत ज्यादा पैसे का निवेश या पैसे को खर्च करने से आज बचना चाहिए. सोच समझ कर निर्णय लें. आज का दिन आत्मचिंतन का है. अपनी नौकरी व्यवसाय में सोच समझ कर सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और जो आपसे गलतियां हो रही हैं, जो कार्य आपके छूट रहे हैं कृपया उन्हें पूरा करें. आज का दिन आपके लिए नई योजना को लेकर आया है. इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी रहेगा अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. आज का दिन रिश्तों के लिए मिला-जुला रहेगा. पूरा दिन व्यस्त रहने के कारण परिवार के साथ समय बिताने का समय नहीं प्राप्त होगा. अधिक थकावट के कारण स्वास्थ्य को लेकर के भी छोटी-मोटी दिक्कतें आज के दिन आपको महसूस हो सकती है.
आज का दिन भाग्य आपका साथ देगा- 65% 
उपाय -अपने घर के बड़े बड़ों का चरण स्पर्श करें. किसी गुरु या  किसी बड़े की राय से ही निर्णय लें. ओम नमो भगवते का जाप करें 
शुभ रंग - नीला 
शुभ अंक -9
इति शुभम्

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
मिथुन राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा अचानक लाभ, भाग्य का साथ और बड़े बदलाव को लेकर आया है. द व्हील आफ फॉर्चून कार्ड आपके साथ आज बड़े बदलाव को लेकर के आया है. भाग्य आज आपका साथ देगा. रुके हुए कार्य  पूरे होंगे. अचानक धन लाभ की संभावनाएं हैं. कार्यक्षेत्र को लेकर के बड़ी योजनाएं, नए प्रोजेक्ट कार्यों में प्रगति के योग बन रहे हैं. आज के दिन यात्राओं के योग भी बना रहे हैं जो आपके लिए बेहद सुखद और सफलता लेकर आ रही है. रिश्तों में भी आज के दिन मिठास बनी रहेगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी.
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 95%
उपाय - गणेश भगवान की पूजा आपके लिए आज के दिन बेहद शुभ रहेगी. छोटे बच्चों में खिलौने और भोजन का वितरण करें 
शुभ अंक - 2
शुभ रंग - नारंगी  
इति शुभम्

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
कर्क राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा कार्यों के अंत को लेकर के जुड़ी हुई है. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ऊर्जा आज के दिन आपको बहुत व्यस्त रखने वाली है. कुछ कार्यों के रुकने के कारण आपका मन विचलित रह सकता है. साथ ही साथ विरोधी सक्रिय रहेंगे. इसके कारण आपका मन अशांत भी रहेगा. कार्य क्षेत्र पर कुछ परेशानियों का सामना आज के दिन करना पड़ सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय नहीं बिता पाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत जैसे- सर दर्द जैसी शिकायत या आंखों की शिकायत आज के दिन आपको बनी रह सकती है. 
भाग्य आपका साथ देगा- 45% 
उपाय -अत्यधिक विचारों से बचें अन्यथा मानसिक परेशानियां हो सकती हैं. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिवाष्टकम् का पाठ करें. 
शुभ अंक -3
शुभ रंग - हल्का पीला 
इति शुभम्

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
सिंह राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा धनकोष स्थिरता और शांति को लेकर आया है. टेंपरेंस कार्ड आज के दिन धन की प्रचुरता और धन के संतुलन को भी दिखता है. आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. शांति के साथ आप समझदारी से अपने जीवन को और भी ज्यादा स्थिर और प्रगतिशील बनाएंगे. कार्यों में प्रगति आएगी और आपका मन आज के दिन प्रसन्न रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है. रिश्तों को लेकर चल रही समस्याएं दूर होंगी.  स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी वो दूर होंगी.
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 80% 
उपाय - अपने पूर्वजों की पूजा करें. घर के बड़ों का आशीर्वाद लें. गेहूं का आटा दान में किसी मंदिर या वृद्ध आश्रम को जरूर दें. 
शुभ अंक -6
शुभ रंग सफेद
इति शुभम्

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक और व्यावसायिक सुख से जुड़ा हुआ है. नाइट ऑफ कप्स कार्ड आज के दिन आपके लिए व्यवसाय कार्यस्थल सफलता को लेकर जुड़ा है. रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. जो भी दिक्कतें अभी तक आपके साथ बनी हुई थीं वह सब दूर होंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन लाभ की संभावना बन रही है. परिवार आपका साथ देगा और पारिवारिक सौहार्द्र बना रहेगा. आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी. 
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा85% 
उपाय - सूर्य उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. सुबह शाम दोनों समय श्री सुक्तम का पाठ करें. 
शुभ अंक - 5
शुभ रंग - गुलाबी 
इति शुभम्

तुला राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन की ऊर्जा परंपरागत सफलता और स्थिर आय की ऊर्जा से जुड़ा है. द हीरोफेंट कार्ड आपके साथ स्थिरता से जुड़ा है और साथ ही धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करके धन की स्थिरता को भी लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में सफलता, आय में बढ़ोतरी होगी. आज नए प्रोजेक्ट्स और नए अवसर की प्राप्ति का दिन है. आज के दिन पारिवारिक सहयोग बना रहेगा. विवाह के योग बन रहे हैं. कोई बातचीत हो सकती है और दांपत्य जीवन के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ है. पारिवारिक सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन शुभ रहेगा. किसी पुराने मित्र या पुराने रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है.
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 75% 
उपाय - गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. गणेश जी को पीले बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं.
शुभ अंक -5
शुभ रंग - सफेद और नीला 
इति शुभम्

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन पैसे के संतुलन की ऊर्जा को लेकर आया है. टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड संतुलन को दिखाती है. आज के दिन अधिक पैसों के खर्च के कारण आपको मानसिक दिक्कत हो सकती है. धन खर्च से बचें और पैसे के संतुलन को बनाए रखें. व्यवसाय नौकरी में भी असंतोष की भावना के कारण मन परेशान रह सकता है. पैसे के लेनदेन उधर से बचें. रिश्तों को लेकर अधिक भावनाओं के कारण मन अस्थिर रह सकता है. आज पारिवारिक शांति बनाए रखें अन्यथा विवाद की स्थितियां बन सकते हैं.
पेट संबंधी दिक्कत है आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं. 
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 50% 
उपाय - शिवलिंग की पूजा करें. शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने के साथ ही चावल का दान किसी मंदिर में करें. 
शुभ अंक - 2
शुभ रंग - नारंगी 
इति शुभम्

धनु राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई सोच नए विचारों को लेकर आया है. एस ऑफ स्वाड्स का कार्ड नई शुरुआत की ऊर्जा को लेकर आया है. आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है. जीवन में कुछ कार्यों की नई शुरुआत होने की संभावना बन रही है. साथ ही नए विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे. जिससे आपके व्यवसाय स्थल पर तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति आज के दिन मजबूत रहेगी. आप नई योजनाएं बनाएंगे जिससे आपके कार्यों में प्रगति होगी. आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से सफलता मिलने का योग बनेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दूर होंगी. रीड की हड्डी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है. 
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 80%
उपाय - श्री हरि विष्णु मंदिर में जाएं और धार्मिक पुस्तक बांटें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. 
शुभ अंक - 6
शुभ रंग - पिस्ता ग्रीन 
इति शुभम् 

मकर राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
मकर राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा संघर्ष में जीत को दिखाता है. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से आपके लिए मेहनत के बाद सफलता के योग बन रहा हैं. आज के दिन आपके द्वारा की गई अधिक मेहनत आपकी तरक्की और प्रगति के रास्ते खोल सकता है. आज का दिन आप बहुत व्यस्त रहने के कारण परिवार को उचित समय नहीं दे पाएंगे. जो कहीं ना कहीं पारिवारिक असहयोग को भी दिखता है. धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन दिन के अंत तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आज के दिन आपको परेशान कर सकती है.
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 45% 
उपाय- गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. कुत्तों की सेवा करें और उनके भोजन का इंतजाम करें.
शुभ अंक - 8
शुभ रंग - नीला 
इति शुभम्

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
कुंभ राशि वालों के लिए आज की ऊर्जा विजय और आत्मबल से जुड़ी है. दी चेरियट कार्ड आपके लिए कार्यों में तेज प्रगति को लेकर आ रहा है. आपके सभी कार्य में विजय की प्राप्ति होगी. प्रमोशन और व्यवसाय विस्तार होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं. आज आपका मनोबल बढ़ा रहेगा जिसके कारण आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे. रिश्तों को लेकर दूरियां खत्म होंगी. आपके जीवन में कुछ नए लोगों के मिलने या आने की संभावना बन रही है जिसके कारण आपके रिश्ते भी मधुर होंगे. बहुत समय से चल रही आपकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी.
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 90% 
उपाय - आज  दुर्गा जी की उपासना करें.दुर्गा मंदिर में जाकर देवी मां को सिंदूर चढ़ाएं. देसी घी का दीपक जलाएं.
शुभ अंक - 7
शुभ रंग - परपल 
इति शुभम्

मीन राशि  का दैनिक राशिफल 21 मई 2026
मीन राशि के लिए आज का दिन धन और परिवार से जुड़ा हुआ है. टेन ऑफ पार्टिकल्स का कार्ड आपके लिए धन के प्रचुरता को दिखाता है. धन की स्थिति मजबूत होगी. निवेश में फायदा होगा. बहुत समय से रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है. कार्य व्यवसाय में प्रगति होगी. नए लोगों से नहीं जान पहचान बनेगी. जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. गाड़ी या घर बनने के योग बनेंगे. परिवार को लेकर मिठास बनी रहेगी. परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी. बच्चों के साथ आज का दिन खुशनुमा बीतेगा. 
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 75% 
उपाय - लक्ष्मी नारायण की पूजा करें. पक्षियों को जल और बाजार जरूर डालें. छोटे बच्चों को मिठाई खिलाएं. 
शुभ अंक - 9
शुभ रंग - पीला
इति शुभम्

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nitisha Malhotra

ज्योतिषाचार्या नितीशा मल्होत्रा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज्योतिष, आध्यात्मिक उपचार और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्...और पढ़ें

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