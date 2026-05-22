Tarot Rashifal: इन दो राशिवालों की पैसों की स्थिति होगी मजबूत, आज किसी खास व्यक्ति से मिलेंगे कुंभ राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Daily Tarot Horoscope 22 May 2026: 22 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल हमें करियर, लव लाइफ, बिजनेल और पैसा की स्थिति से जुड़े कई संकेत देता है. इस 12 राशि वालों को तनाव से राहत मिलेगी या नहीं, किन लोगों को भविष्य के साथ ही रिश्तों को लेकर गहराई हासिल होगी या नहीं? आइए दैनिक टैरो कार्ड रीडिंग से इस बारे में जानें

मेष राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए घर में खुशियों का माहौल होगा. Four of wends का कार्ड खुशनुमा दिन, मां की प्रसन्नता के और कार्यों में मिलने वाले योगदान को दर्शाता है. आज कार्यस्थल पर आपको अपने सहयोगियों और बॉस का योगदान प्राप्त होगा. जिसके कारण आपका मन प्रसन्नचित रहने वाला है. घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में भी रोमांस भरा रहेगा. आज के दिन अत्यधिक खर्च और बड़े निवेश से बचने की राय आपको दी जा रही है .

आज के दिन भाग्य 50% आपका साथ देगा.

उपाय - शिवलिंग पर फलों से अभिषेक करें. शिव संकल्प सूक्त का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा .

शुभ रंग - पिस्ता ग्रीन

शुभ अंक - 4

इति शुभम्

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन धन को संभालने की स्थितियों को दर्शाता है. Queen of pentacles का कार्ड धन से जुड़ा हुआ है जो आपको राय दे रहा है कि धन को सम्मान देना होगा, धन को कमाने से भी ज्यादा जरूरी उसको संभालना है. इसका मतलब आप धन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और अधिक खर्च के कारण आपको कष्ट आ सकता है. कार्यस्थल पर अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. रिश्तों में भी कहीं क्रोध की अधिकता और कहीं प्यार की अधिकता के कारण आप रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं. इसलिए अपने रिश्तों में भी संतुलन लाने की जरूरत है. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आज के दिन आपको परेशान कर सकती है. मानसिक तौर पर मजबूती और संतुलन की जरूरत है. पेट संबंधी दिक्कतें भी आपको आज के दिन परेशान कर सकती हैं .

भाग्य आपका 60% साथ देगा

उपाय - दुर्गा जी की उपासना आज के दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. आज के दिन खीर बनाकर मां दुर्गा को अर्पित करें और दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ छोटी कन्याओं में जरूर बातें .

शुभ रंग - लाल

शुभ अंक - 2

इति शुभम्

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

मिथुन राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा दिक्कत और मुश्किलों को लेकर आई है. Six of swads कार्ड आज के दिन कुछ मुश्किलों और कुछ दिक्कतों को दर्शा रहा है लेकिन दिन के अंत तक आप उन मुश्किलों से बाहर भी आ जाएंगे. कार्य स्थल पर कुछ तकनीकी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं. जिसके कारण आज के दिन आपको मानसिक परेशानियां रह सकती हैं. उलझन और परेशानियों से भरा आज का दिन आपके अंत तक कुछ शांति भी लेकर कर आएगा. आर्थिक स्थिति भी आज के दिन बहुत नाजुक रहने वाली है. रिश्तों को लेकर आज का दिन संतुलन भरा रहेगा. परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं. ज्यादा थकावट के कारण शारीरिक दर्द या फिर अनिद्रा की शिकायत देखने को मिल सकती है.

आज के दिन भाग्य 55% आपका साथ देगा.

उपाय - सात तरह का अनाज अपने सर से सात बार घूमा कर पक्षियों में डालें. विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करना आपके लिए आज के दिन बेहद शुभ रहेगा.

शुभ अंक -6

शुभ रंग - हल्का नीला

इति शुभम्

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन पूर्णता और सफलता की ऊर्जा को दर्शाता है. The world चारों दिशाओं से मिलने वाली सफलता को दर्शाता है. आज के दिन कार्यस्थल पर आपको सफलता और पूर्णता मिलने का योग बन रहा है. आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जिस कार्य को लेकर आपको दिक्कतें आ रही थीं वह समाप्त हो जाएंगी. आज का दिन संतोषजनक बना रहेगा. पैसों की स्थिति भी मजबूत होगी. कहीं रुका हुआ पैसा आज के दिन वापस आने की पूरी-पूरी संभावना है. नौकरी व्यवसाय में लक्ष्य पूरा होने की खुशी आज के दिन बनी रहेगी. रिश्तों को लेकर मजबूत होंगे और स्थायित्व लाएंगे. शारीरिक दृष्टिकोण से जो बीमारियां आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थीं उसको लेकर भी आराम महसूस करेंगे .

भाग्य आपका 80% साथ देगा

उपाय - अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ होगा. आज के दिन बूंदी का प्रसाद लगाकर गरीबों में जरूर वितरण करें .

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - क्रीम

इति शुभम्

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सफलता धीरे लाभ को दर्शाता है. Strength Card के अनुसार नौकरी में आपकी मेहनत और आगे बढ़ने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. व्यवसाय में रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. पैसों की स्थिति बेहतर होगी परंतु धीरे दिखावे के कारण खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में गहराई ओर विश्वास आएगा और जीवन साथी का साथ मानसिक शांति देगा. परिवार में सम्मान बढ़ेगा और घर का माहौल शांत रहेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी और थकान को नजरअंदाज न करें अन्यथा परेशानी बढ़ सकती हैं. यह कार्ड बता रहा है कि धैर्य और समझदारी से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं.

आज के दिन भाग्य आपका 60% साथ देगा

उपाय - काले जानवरों को भोजन करवाएं. पेड़ों के नीचे चींटियों और छोटे जीवों के लिए बेसन का लड्डू डालें. सूर्य उपासना करें

शुभ रंग - हल्का पीला

शुभ अंक - 9

इति शुभम्

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा आत्मचिंतन, बचत और सोच समझ कर निर्णय लेने का है. The Hermit Tarot Card बताता है कि नौकरी में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी और कोई नई जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ा सकती है. व्यवसाय में सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ देगा. आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है परंतु आज का दिन बचत का है ये ना भूलें. प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या गलतफहमी बन सकती है इसलिए सोच समझ कर बातचीत बनाए रखें. परिवार का सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. स्वास्थ्य में पेट और कमजोरी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी और जीवन में स्थिरता लाएगी.

आज भाग्य आपका 85% साथ देगा.

उपाय - गुरुजानों और बढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करें. वृद्ध आश्रम में भोजन दान करें

शुभ अंक - 4

शुभ रंग - हल्का हरा

इति शुभम्

तुला राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

तुला राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा मानसिक डर और मानसिक बंधन को लेकर के जुड़ी हुई है. Eight of swords का कार्ड जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों, मानसिक भय और बंधन को दर्शाता है. यह बताता है कि आप अपने पुराने विचारों और परिस्थितियों से बाहर आने में भय और बंधन को महसूस करते हैं. जिसके कारण आप जीवन में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बैठा पाते हैं. व्यवसाय में सोच समझकर बिना डरे आगे बढ़ें. अपने प्रेम जीवन में भी गलतफहमी को दूर करते हुए दांपत्य जीवन में मिठास लाएं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं. मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी परंतु आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें.

भाग्य आपका साथ 45% देगा

उपाय - गरीब व्यक्ति के लिए वस्त्र, भोजन का इंतजाम करें. विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें .

शुभ - नीला

शुभ अंक - 8

इति शुभम्

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा है कि जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है. आज का दिन बदलाव और नई शुरुआत को दर्शाता है. The death card कहता है कि नौकरी में पुराने संघर्ष खत्म होंगे और नई शुरुआत होगी. व्यवसाय में बदलाव लाभदायक साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में पुराने रिश्ते खत्म होकर नई ऊर्जा आएगी. कुछ लोगों के जीवन में नया रिश्ता शुरू हो सकता है . परिवार का सहयोग मुश्किल समय में ताकत बनेगा. स्वास्थ्य में पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी लेकिन आज कुछ आराम भी करें. यह कार्ड अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है.

आज के दिन भाग्य आपका 40% साथ देगा

उपाय - राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं .

शुभ रंग - सफेद

शुभ अंक - 2

इति शुभम्

धनु राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

धनु राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता से जुड़े संघर्ष और सफलता को दर्शाती है. Five of wends नौकरी व्यवसाय में प्रतियोगिता और संघर्ष के साथ जुड़ी हुई जीत को लेकर के आ रहा है. आज का दिन मिला-जुला रहेगा. कुछ कार्य के होने की संभावना और कुछ कार्यों में आपकी मेहनत को परखे जाने का दिन है. आज के दिन मानसिक शांति के साथ आगे बढ़ें. परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. जिसके कारण मन प्रसन्नचित रहेगा. दांपत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां भी आज के दिन दूर होने की पूरी संभावना है. शरीर में एलर्जी संबंधित दिक्कतें बनी रह सकती हैं. अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान रखें.

आज के दिन भाग्य आपका 55% साथ देगा

उपाय - आज के दिन गणेश जी की उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. विघ्नहर्ता स्त्रोत का जाप करें और और छोटे बच्चों में शिक्षा संबंधित चीजों का दान करें।

शुभ रंग - पिस्ता ग्रीन

शुभ अंक - 5

इति शुभम्

मकर राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

मकर राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा व्यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है. King of wends का कार्ड आज के दिन आपके कार्य स्थल पर आपके नेतृत्व क्षमता का परिचय देना होगा. अपने कार्यस्थल में बेहद मजबूती और मेहनत के साथ आगे बढ़ें. आज का दिन आपके लिए शुभ जाएगा. किंतु आप अपनी खूबियों पर कम करें और नेतृत्व क्षमता से आगे बढ़ें. धन की स्थिति आज के दिन मजबूत रहेगी. आज के दिन अहंकार से बचें अन्यथा कुछ दिक्कतों का सामना दिन के अंत तक करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको कुछ परेशान कर सकती हैं.

आज के दिन भाग्य आपका 75% साथ देगा

उपाय - शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिवाष्टकम का पाठ करते हुए दूध से बनी हुई चीज गरीबों में वितरण करें.

शुभ अंक - 7

शुभ रंग - बेगानी

इति शुभम्

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा उम्मीद, खुशियां और आने वाले अच्छे भविष्य की सूचना देता है. The Star Card उम्मीद और नई रोशनी का संकेत दे रहा है. नौकरी में नए अवसर और सफलता मिलने के योग हैं. व्यवसाय में रचनात्मक सोच लाभ देगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में सकारात्मक भाव से आगे बढ़ें. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी. सुख समृद्धि का माहौल आज आपके चारों तरफ बना रहेगा और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आप सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे.

आज के दिन भाग्य 80% आपका साथ देगा

उपाय - दुर्गा उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपनी माता की उम्र की स्त्रियों को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दें.

शुभ रंग - दूध जैसा सफेद

शुभ रंग - 4

इति शुभम्

मीन राशि का दैनिक राशिफल 22 मई 2026

मीन राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा भावना ओर अंतर्ज्ञान को समझने का है. Moon Tarot Card बताता है कि नौकरी में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच-समझकर लेना होगा. व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे लेकिन किसी पर जल्दी भरोसा न करें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा. किसी से उधार लेने और देने से बचे. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी है. आने वाले समय में धीरे-धीरे परिस्थितियां स्पष्ट होंगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी मेहनत और भाग्य पर भरोसा रखें.

आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा

उपाय - गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और पीले लड्डू छोटे बच्चों में जरूर बाटें.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - क्रीम

इति शुभम्

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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