साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026: इस सप्ताह पार्टनरशिप में बिजनेस करना तुला वालों के लिए फायदेमंद, कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत का समय!

Weekly Tarot Prediction 25 To 31 may 2026: 25 To 31 मई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल हमें करियर, लव लाइफ, बिजनेस, परिवार और भविष्य की स्थिति से जुड़े संकेत देता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि 12 राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा. इस सप्ताह किन जातकों को लाभ होगा और किन्हें हानि, किन्हें सफलता मिलेगी या नहीं. आइए साप्ताहिक टैरो कार्ड रीडिंग से इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

मेष राशि के लिए यह सप्ताह सफलता से जुड़ी हुई है. यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ रहा है. करियर में The Chariot कार्ड बता रहा है कि मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यवसाय में रुके कार्य गति पकड़ेंगे. पैसों के मामले में अचानक लाभ या पुराना अटका धन मिलने के योग हैं. अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट संभालकर चलें. परिवार में थोड़ा अहंकार या जल्दबाजी रिश्तों में दूरी ला सकती है इसलिए पार्टनर की बात ध्यान से सुनें. इस सप्ताह जीवन में कोई नया व्यक्ति आकर्षण का केंद्र हो सकता हैं. वह कोई मित्र भी हो सकता है. स्वास्थ्य में सिरदर्द, थकान या नींद की कमी परेशान कर सकती है. सप्ताह के अंत तक आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई शुभ समाचार मन खुश करेगा.

इस सप्ताह भाग्य आपका 85% साथ देने वाला है.

उपाय - अपने घर में श्री कृष्ण का गीत का उपदेश देते हुए पिक्चर लगाएं. हर दिन गीत सुन या पढ़ें. मंदिरों में गीत देना भी बेहद शुभ होगा.

शुभ अंक -9

शुभ रंग - पीच कलर

वृषभ राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. Moon Card बता रहा है कि हर बात पर जल्दी विश्वास करना नुकसान दे सकता है. आपको अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की राय इस सप्ताह दी जा रही है. करियर में कुछ भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है. ऐसे में निर्णय सोच-समझकर लें. पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. परिवार अथवा रिश्तों में भावनाएं गहरी रहेंगी. हालांकि गलतफहमियों से दूरी बन सकती है. अपने क्रोध पर भी इस सप्ताह आपको नियंत्रण रखने की राय दी जाएगी. पार्टनर से खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य में तनाव, नींद की कमी या मानसिक बेचैनी परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम लाभ देगा. सप्ताह के अंत में स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी. प्राणायाम इस सप्ताह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

इस सप्ताह भाग्य आपका 50% साथ देगा.

उपाय- शिवजी की पूजा करना इस सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा. शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं और आसपास बहते जल की फोटो लगाएं. जल का फाउंटेन लगाएं और इस सप्ताह जल का दान करें.

शुभ अंक -2

शुभ रंग -सफेद

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मिथुन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 में 2026

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बड़े बदलाव और कुछ नुकसान लेकर आया है. The Tower & Ace of Pentacles यह सप्ताह आपके जीवन में अचानक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में कोई बड़ा फैसला या नई शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए अवसर मिल सकते हैं. लेकिन इस सप्ताह आपके कुछ गलत निर्णय के कारण आपको उसका भुगतान भी करना पड़ सकता है. इस सप्ताह कोई भी गलत कार्य करने से बचें. किसी अनजाने की राय बिल्कुल भी ना लें. पैसों में अचानक लाभ मिलेगा लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकता है. रिश्तों में पुराने झगड़े खत्म होकर नई शुरुआत का समय बनेगा. परिवार में आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश की जाएगी. इस सप्ताह थकान और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से बचना होगा.

यह सप्ताह भाग्य 55% आपका साथ देगा.

उपाय - इस सप्ताह कृष्ण मंत्र का जाप करें और अंधों को भोजन करना या अंधाश्रम में भोजन का दान करना शुभ होगा.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - गुलाबी

कर्क राशि वाले जाट को के लिए 25 से 31 मई 2026

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह भावनाओं और रिश्तों से जुड़ा हुआ है. Queen of Cups यह सप्ताह भावनाओं और रिश्तों के लिए खास रहने वाला है. करियर में आपका शांत स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा. ऑफिस में कोई महिला आपकी मदद कर सकती है. पैसों से संबंधित लेनदेन से बचें. पैसों में स्थिरता बनी रहेगी. रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. कुछ लोगों के जीवन में प्रेम का नया अवसर आ सकता है. मानसिक तनाव कम होगा लेकिन पानी अधिक पीना जरूरी रहेगा. इस सप्ताह अपने मन को शांत रखने के लिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें.

इस सप्ताह भाग्य आपका 70% साथ देगा

उपाय - मां दुर्गा की उपासना करना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - लाल

सिंह राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

सिंह राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला परंतु बड़े परिवर्तन को लेकर जुड़ा है. the Death का कार्ड बताता है कि यह सप्ताह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. करियर में पुरानी परेशानियां खत्म होकर नई शुरुआत होगी. नौकरी या व्यवसाय में बदलाव लाभ देगा. पैसों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. रिश्तों में पुरानी नाराजगी खत्म करनी होगी तभी सुख मिलेगा. इस सप्ताह आपकी ऊर्जा में सकारात्मकता रहेगी. वहीं, स्वास्थ्य में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है.

यह सप्ताह भाग्य आपका 40% साथ देगा.

उपाय -महाकाल की उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. पशुओं की सेवा करना बेहद शुभ रहेगा.

शुभ रंग - पीला

शुभांक - 7

कन्या राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मजबूती से जुड़ा हुआ है. King of Pentacles कार्ड बताता है कि यह सप्ताह आर्थिक मजबूती और सफलता लेकर आएगा. करियर में आपका अनुभव और मेहनत आपको आगे बढ़ाएंगे. बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है. कुछ नए लोग कार्यस्थल पर आपको मिल सकते हैं जो आगे चलकर आपको बड़ा लाभ भी दिलवा सकते हैं. पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में थोड़ा समय देना जरूरी होगा वरना दूरी बढ़ सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. इस सप्ताह स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेगा लेकिन अधिक मेहनत के कारण कुछ थकावट आप महसूस कर सकते हैं इसलिए कुछ समय अपने आप को आराम भी जरूर दें

सप्ताह भाग्य आपका 85% साथ देगा.

उपाय - सूर्य देव की उपासना करें. सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें.

शुभ अंक - 5

शुभ रंग - हरा

तुला राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

तुला राशि के लिए यह सप्ताह मजबूत संबंध. साझेदारी और प्रेम लेकर के आ रहा है. द लवर का कार्ड व्यवसाय में अच्छी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप से होने वाले फायदे को दर्शाता है. साथ ही योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय को आगे ले जाने की ओर प्रेरित करता है. इस सप्ताह आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनी रहेगी. पारिवारिक जीवन को देखते हुए यह सप्ताह आपके लिए प्रेम और मजबूत संबंधों को लेकर के जुड़ा है. पूरा ही सप्ताह रोमांस से भरा रहेगा. परिवार का भी साथ आपको प्राप्त होगा परंतु स्वास्थ्य के लिए सप्ताह उतना शुभ नहीं है. इसलिए कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इस सप्ताह खाने पीने और बाहर की चीजों से बचें. नहीं तो फूड प्वाइजनिंग या पेट संबंधी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं.

इस सप्ताह भाग्य आपका 90% साथ देगा.

उपाय - यह सप्ताह आप कृष्ण राधा जी के मंदिर में जरूर जाएं. बांसुरी या मोर पंख चढ़ाएं. किसी कुंवारी कन्या के विवाह में कुछ मदद करें.

शुभ रंग - चमकीला सफेद

शुभ अंक - 6

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अचानक आने वाले समस्याओं के दूर होने या किसी भ्रम के टूटने का संकेत देता है. द टावर कार्ड की ऊर्जा शुरुआत में थोड़ा असहज कर सकता है. परंतु यह आपके भले के लिए है ताकि आप सच का सामना कर सकें. व्यवसाय स्थल पर सोच समझकर निर्णय लें. जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला लेने से बचें. पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी परंतु बिना सोचे समझे ना उधर लें ना उधर दें. प्रेम संबंधों को लेकर अधिक विश्वास आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है. परिवार में आने वाली समस्याओं के साथ भी बैठकर बात करें समाधान जरूर निकलेगा. आप यह चुनौती पूरी करते हुए जीवन में सफलता की तरफ आगे भी जरूर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी.

इस सप्ताह आपका भाग्य 45% आपका साथ देगा.

उपाय - संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा. बजरंग बाण का पाठ करें. जानवरों को गुड़ वाली मीठी रोटी जरूर खिलाएं.

​शुभ अंक - 7

​शुभ रंग - केसरिया

धनु राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपकी असली ताकत, आपकी 'शालीनता और शांति' को दर्शाएगा. द स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि कार्यस्थल पर कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपकी शालीनता और शक्ति का इम्तिहान लिया जाए. लेकिन याद रखिएगा इस सप्ताह आपकी शक्ति आपका विवेक और शालीनता है इसलिए कृपया शांत रहें. किसी विवाद में बिना पढ़े अपने व्यवसाय और नौकरी पर ध्यान दें. यह सप्ताह धन की स्थितियों को काफी मजबूत रखेगा. परिवार में भी आपका आर्थिक सहयोग इस सप्ताह ज्यादा रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे सर दर्द जैसी परेशानियां इस सप्ताह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं. गुप्त शत्रुओं से इस सप्ताह सावधान रहें.

यह सप्ताह भाग्य आपका 75% साथ देगा

उपाय - लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा किसी मंदिर में जाकर के फल अर्पित करें

शुभ रंग - सुनहरा

शुभ अंक - 9

मकर राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

मकर राशि के लिए यह सप्ताह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सकारात्मक शक्ति को लेकर के जुड़ा है. टेन ऑफ पेंटाकल्स का ​कार्ड बताता है कि ऊर्जा, पारिवारिक सुख, समृद्धि और दीर्घकालिक स्थिरता को दर्शाता है. इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे और धन की स्थितियों को काफी मजबूत करेंगे. जिससे आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी. रिश्तों को लेकर इस सप्ताह आपको थोड़ा समय देने की राय दी जाएगी. लक्ष्य प्राप्ति के कारण कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को इस सप्ताह पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे. स्वास्थ्य आपका साथ देगा. इस सप्ताह कृपया अपने परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताएं.

इस सप्ताह भाग्य आपका 55% साथ देगा

उपाय - विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. पक्षियों के भजन और जल का इंतजाम करें.

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - ग्रे

कुंभ राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह अत्यधिक सोच विचार करने और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचने की राय देता है. द फूल कार्ड की ऊर्जा आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत का समय है. आपको अपनी पुरानी चिंताओं और ज्यादा सोचने की आदत को पीछे छोड़ देना चाहिए. अत्याधिक आत्मविश्वास इस सप्ताह आपको नुकसान पहुंचा सकता. इस सप्ताह किसी बड़े या गुरुजनों से राय लेकर ही कोई काम करें. अत्यधिक सोच समझकर ही कोई बड़ा निर्णय लें. परिवार में भी अपने बड़ों की सम्मान और खुशी का ध्यान रखें अन्यथा आपको कष्ट पहुंच सकता है. यह सप्ताह स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी.

यह सप्ताह भाग्य आपका 65% साथ देगा

उपाय - यह सप्ताह कन्याओं को भेंट में शिक्षा संबंधी तोहफे दें और दुर्गा स्तोत्र का जाप आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा.

शुभ रंग - मिडनाइट ब्लू

शुभ अंक - 4, 7

मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026

मीन राशि के लिए सप्ताह जिम्मेदारियां और बोझ को लेकर के आया है. टर्न ऑफ बैंड्स कार्ड की ऊर्जा कार्यस्थल पर मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को दर्शाता है. न्यू प्रोजेक्ट्स भी इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं. पैसे की स्थिति में स्थिरता बनाए रखें. अधिक धन खर्च कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पहुंचा सकता है. परिवार पर भी इस सप्ताह अधिक बोझ पड़ सकता है. धन खर्च होता रहेगा. परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

इस सप्ताह भाग्य आपका 50% साथ देगा.

उपाय - कार्तिकेय जी के मंदिर में जाकर खिलौने चढ़ाएं और शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाना बिल्कुल भी न भूलें.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - हल्दी वाला पीला

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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