Tarot Rashifal: खुद पर विश्वास बनाए रखें वृषभ राशि के लोग, इन राशि वालों की बेहतर होगी आर्थिक स्थिति, पढ़ें टैरो राशिफल!

Daily Tarot Horoscope 19 May may 2026: 18 से 24 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल करियर, पैसा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े संकेत देता है. इस सप्ताह किन राशियों के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी और किन लोगों को भविष्य और रिश्तों को लेकर नई समझ हासिल हो सकेगी? आइए वीकली टैरो रीडिंग से जानें कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह क्या कहता है.

मेष राशि का दैनिक राशिफल 19 मई 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज की ऊर्जा आपके अंदर छिपी बेचैनी को बाहर ला सकती है. Five of Swords कार्ड बता रहा है कि हर बहस में जीत जरूरी नहीं होती. किसी करीबी के साथ टकराव हो सकता है इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और किसी को उधार देने से बचें. प्रेम जीवन में पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं. आज का दिन शांत रहकर परिस्थिति को समझने का है. कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है.

उपाय - लाल चंदन युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करें

शुभ रंग - सफेद

शुभ अंक - 7

इति शुभम्

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 19 मई 2026

वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन इच्छाओं की पूर्ति और खुशियों का संकेत दे रहा है. Nine of Cups कार्ड बता रहा है कि लंबे समय से जिस काम का इंतजार था उसमें सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कोई मनचाही वस्तु प्राप्त हो सकती है. प्रेम जीवन में रोमांटिक पल आएंगे. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. आज मन में संतोष की भावना रहेगी. किसी शुभ समाचार से घर का माहौल भी खुशहाल हो सकता है. खुद पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग दिखाने लगी है. नव निधि अष्ट सिद्धि का कार्ड आप की हर इच्छा पूर्ति दिखाता है

उपाय -दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. दुर्गा मंदिर में श्रृंगार की चीज अर्पित करें.

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - गोल्डेन

इति शुभम्

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 19 मई 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा धैर्य और संतुलन मांग रहा है. Temperance कार्ड बता रहा है कि जल्दबाजी आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी इसलिए तनाव से बचें. प्रेम जीवन में रिश्तों को समय देने की जरूरत होगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है. आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि हर चीज सही समय पर ही मिलती है. खुद को शांत रखें और परिस्थितियों पर भरोसा करें.

उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - पीला

इति शुभम्

कर्क राशि वाले जातकों के लिए 19 मई 2026

कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज की ऊर्जा मेहनत और संघर्ष से जुड़ा रह सकता है. Ten of Wands कार्ड बता रहा है कि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में काम अधिक रहेगा लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. परिवार की जिम्मेदारियां भी आपको थका सकती हैं. प्रेम जीवन में साथी का सहयोग राहत देगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. आज खुद को जरूरत से ज्यादा दबाव में न डालें. थोड़ा आराम और सकारात्मक सोच आपके लिए जरूरी रहेगा.

उपाय - शालिग्राम और तुलसी जी का पूजन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

शुभ अंक - 2

शुभ रंग - गुलाबी

सिंह राशि वाले जातकों के लिए 19 मई 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा जीत और आत्मविश्वास का रहेगा. Chariot Card बता रहा है कि आप अपनी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. यात्रा के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सही साबित होंगे. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे. आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है. परिवार में खुशी बनी रहेगी. आज का दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ने का है क्योंकि सफलता आपके पक्ष में दिखाई दे रही है.

उपाय - सूर्य उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. आज के दिन अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें.

शुभ अंक -1

शुभ रंग - पीच कलर

इति शुभम्



कन्या राशि वालों जातकों के लिए 19 मई 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा मेहनत और धैर्य का परिणाम देने वाला रहेगा. Eight of Pentacles कार्ड बता रहा है कि आपकी लगातार की गई कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं. नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आज आपको अपने कौशल पर भरोसा रखने की जरूरत है क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.

उपाय - गरीब लोगों के बीच में अन्न का दान करें और हनुमान जी की उपासना करें.

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - पिस्ता ग्रीन

इति शुभम्



तुला राशि वालों के जातकों के लिए 19 मई 2026

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन की ऊर्जा रिश्तों और संतुलन से जुड़ा रहेगा. Justice Card बता रहा है कि आज आपको हर निर्णय सोच-समझकर लेना होगा. किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी और समझदारी की प्रशंसा होगी. प्रेम जीवन में सच्चाई रिश्तों को मजबूत करेगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और किसी कानूनी कार्य में सफलता मिल सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मन में शांति बनी रहेगी. आज कर्मों का फल मिलने का दिन है इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें.

उपाय -कौवा और जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम करें.

शुभ अंक -2

शुभ रंग - क्रीम

इति शुभम्

वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 19 मई 2026

वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा सफलता और सम्मान लेकर आ सकता है. Six of Wands कार्ड बता रहा है कि आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. कार्यक्षेत्र में तारीफ और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं. प्रेम जीवन में साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. किसी महत्वपूर्ण काम में जीत मिल सकती है. परिवार में खुशी और उत्साह बना रहेगा. आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें क्योंकि सफलता आपके बेहद करीब है.

उपाय - आज के दिन आप वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करें या भोजन खिलाएं.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - हल्का पीला



धनु राशि वाले जातकों के लिए 19 मई 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा उत्साह और नई ऊर्जा से भरा रहेगा. Knight of Wands कार्ड बता रहा है कि आप किसी नए कार्य को लेकर बेहद उत्साहित रहेंगे. यात्रा के योग बन रहे हैं और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में तेजी आएगी. प्रेम जीवन में रोमांच और खुशी बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में लाभ होगा लेकिन जल्दबाजी में खर्च बढ़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मित्रों से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. आज का दिन अपने सपनों की ओर तेजी से आगे बढ़ने का है लेकिन धैर्य बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

उपाय - गुरुजनों की सेवा करें और पीले फल का वितरण करें.

शुभ अंक -2

शुभारंग - नारंगी

इति शुभम्

मकर राशि वाले जातकों के लिए 19 मई 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा स्थिरता और सफलता देने वाला रहेगा. King of Pentacles कार्ड बता रहा है कि आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. नौकरी और व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं. कोई बड़ा निर्णय आपके भविष्य को मजबूत बना सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. परिवार में सम्मान मिलेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ देगा. निवेश के लिए समय अच्छा माना जा सकता है. आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने की जरूरत है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने वाला है और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार होगी.

उपाय - ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु जी की पूजा करें.

शुभ अंक - 5

शुभ रंग - काला

इति शुभम्

कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 19 मई 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. Star Card बता रहा है कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी. प्रेम जीवन में रिश्तों में मिठास आएगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आज आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है. अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है. आने वाला समय आपके लिए कई खुशियां लेकर आ सकता है.

उपाय - शिवलिंग पर काले तिल जल में मिलकर चढ़ाएं और शिवाष्टकम का पाठ करें.

शुभ अंक -4

शुभ रंग - नीला

इति शुभम्

मीन राशि वाले जातकों के लिए आज 19 मई 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन की ऊर्जा आत्मचिंतन और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा. High Priestess कार्ड बता रहा है कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत मजबूत रहेगी. किसी छिपी हुई बात का खुलासा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में शांत रहकर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें. परिवार में शांति बनी रहेगी और मन पूजा-पाठ या ध्यान में लग सकता है. आज अपने मन की आवाज पर भरोसा करें क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगी. धैर्य और संयम से लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ देगा.

उपाय - कुलदेवी की पूजा कर उसका आशीर्वाद लें और अनाथ आश्रम में भोजन का दान दें.

शुभ रंग - बेगानी

शुभ अंक - 9

इति शुभम्

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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