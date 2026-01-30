Tarot Rashifal : फरवरी में सभी 12 राशि वालों का करियर, पैसे, सेहत और निजी जीवन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना टैरो राशिफल

Tarot horoscope monthly : टैरो कार्ड रीडिंग में कार्ड्स के जरिए भविष्‍यफल बताया जाता है. साथ ही आमतौर पर सूर्य राशि आधारित होता है. फरवरी 2026 टैरो कार्ड की गणना के आधार पर सभी राशियों के लिए कैसी रहेगी, यहां विस्‍तार से पढ़ें टैरो राशिफल फरवरी 2026.

टैरो कार्ड राशिफल 2026 फरवरी

मेष राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है, उनका Sun Sign मेष राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा थकाने वाला भी हो सकता है. 7 of Wands के अनुसार इस महीने चुनौतियाँ और प्रतियोगिता बढ़ी हुई रहेगी. आसपास के लोग आपको कुछ बातों को लेकर ब्लेम कर सकते हैं, इसलिए चुप न रहें—अपने पक्ष में मजबूती से खड़े रहें और समझदारी से खुद को डिफेंड करें. यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाए रखने का है.

करियर: करियर में 9 of Cups दर्शाता है कि इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आकर मेहनत करनी होगी. बैठे-बिठाए कुछ हासिल नहीं होगा. अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए लगातार प्रयास करें. किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करके बड़े फैसले न लें.

स्वास्थ्य: Two of Swords के अनुसार यह महीना मानसिक तनाव दे सकता है. सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. समय पर डॉक्टर से सलाह लें. आयुर्वेदिक उपचार, मेडिटेशन और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज

शुभ दिन: मंगलवार

वृषभ राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है, उनका Sun Sign वृषभ राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. The Magician कार्ड दर्शाता है कि इस महीने आप अपनी स्किल्स और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें—आपके काम बनेंगे. यूनिवर्स आपका साथ देगा और लोगों का सहयोग भी मिलेगा. अपनी आत्मशक्ति को सही दिशा में लगाएँ और ध्यान इधर-उधर की बातों में भटकाने के बजाय अपने गोल्स पर रखें.

करियर: करियर के लिए 3 of Pentacles संकेत देता है कि टीमवर्क और कोऑर्डिनेशन आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगा. आसपास के लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखें, तभी बड़े काम पूरे होंगे. आपके काम और उपलब्धियों की चर्चा होगी. नया प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. बिज़नेस में ग्रोथ और लोगों का सहयोग मिलेगा. अधूरा ज्ञान लेकर आगे न बढ़ें—काम को पूरी तरह सीखकर ही कदम बढ़ाएँ.

स्वास्थ्य: 5 of Cups बताता है कि इस महीने गले से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे टॉन्सिल या श्वास संबंधी दिक्कतें. नियमित रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और गरम पानी का सेवन करते रहें.

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ दिन: शुक्रवार

मिथुन राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है, उनका Sun Sign मिथुन राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए पैसों और निर्णयों को लेकर थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. Queen of Pentacles दर्शाता है कि इस समय आप धन संबंधी मामलों को लेकर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं. पुरानी कोई गलत इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकती है. अगर निवेश करना चाहें तो बहुत सोच-समझकर करें. बिज़नेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर—किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट न करें. पैसा अपने नियंत्रण में रखें और पूरी जागरूकता के साथ ही कोई आर्थिक फैसला लें. तनाव बढ़ सकता है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखें.

करियर: करियर के लिए King of Swords बताता है कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए. बेवजह किसी के मामलों में न पड़ें. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. जब तक पूरी क्लैरिटी न हो, अपनी राय देने से बचें. सच का साथ दें—आपकी ईमानदारी और अनुशासन ही आपको आगे चलकर पहचान और सफलता दिलाएंगे. प्रैक्टिकल रहें और प्रोफेशनल अप्रोच बनाए रखें.

स्वास्थ्य: Six of Pentacles के अनुसार स्वास्थ्य में लापरवाही न करें. अलग-अलग लोगों की सलाह पर दवा लेने से बचें. समय पर अपनी दवाइयाँ लें और रूटीन फॉलो करें. इम्युनिटी कमजोर हो सकती है, इसलिए आंवला और चुकंदर का जूस तथा फ्रूट जूस आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

शुभ रंग: हरा

शुभ दिन: सोमवार

कर्क राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है, उनका Sun Sign कर्क राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना कर्क राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों से भरा और थोड़ा थकाने वाला रह सकता है. 10 of Wands दर्शाता है कि आप जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेने की कोशिश कर सकते हैं. दूसरों का बोझ उठाकर काम करेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है. केवल अपना काम करें और उतना ही लें जितना आप संभाल सकते हैं. यह महीना शारीरिक और मानसिक थकान दे सकता है और मनचाहे परिणाम भी कम मिल सकते हैं. खुद पर भरोसा रखें, लेकिन सब कुछ अकेले करने की कोशिश न करें—कुछ काम दूसरों को भी सौंपें और लोगों पर संतुलित भरोसा बनाएं. अच्छी बात यह है कि यह स्थिति अस्थायी है.

करियर: करियर में 9 of Swords संकेत देता है कि आपके अपने फैसले ही कभी-कभी आपको तनाव में डाल सकते हैं. ओवरथिंकिंग से बचें और हर बात को जरूरत से ज्यादा गहराई से न सोचें. सहकर्मियों के साथ बहस या तकरार हो सकती है, इसलिए शांत रहें. लोगों की बातों में आकर workplace पर विवाद न करें. बिज़नेस में इस समय बड़ा रिस्क लेने से बचें, क्योंकि मानसिक रूप से आप अभी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं.

स्वास्थ्य: Five of Swords के अनुसार कंधों में दर्द और पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. बॉडी पोस्टर सही रखें. रोज़ सूर्य नमस्कार करें और बहुत देर तक एक ही जगह बैठने से बचें.

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

शुभ दिन: बुधवार

सिंह राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है, उनका Sun Sign सिंह राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए नई शुरुआतों और अवसरों से भरा रहेगा. Ace of Pentacles दर्शाता है कि आप इस समय कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. नई जॉब मिलने के योग हैं, नया बिज़नेस शुरू हो सकता है या कोई नया रिश्ता भी जीवन में आ सकता है. कई नई शुरुआतें इस महीने संभव हैं. घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. पिता से कोई गिफ्ट या सहयोग मिलने के संकेत हैं. जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वहां से लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

करियर: करियर में 4 of Cups बताता है कि आपके सामने कई अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं. रिस्क लेने से डरें नहीं—समय आपका साथ देगा. अगर पहले किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसे पकड़कर न बैठें, आने वाले मौकों का फायदा उठाएं. जिद या ईगो की वजह से आसपास के लोगों से बहस न करें. तालमेल बनाकर रखें. खुद को मोटिवेट करें—अगर कभी निराशा महसूस हो तो पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ें. डर, एंग्जायटी और एटीट्यूड को साइड में रखकर अपने गोल्स पर फोकस करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए The Sun बहुत पॉजिटिव कार्ड है. अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें. सोलर चक्र पर काम करें. दूध में हल्दी का सेवन लाभ देगा और इम्युनिटी मजबूत रहेगी. सुबह जल्दी उठने की आदत डालें. आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़े तो आई ड्रॉप लें. घर से बाहर निकलें, मॉर्निंग वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

शुभ रंग: पीला

शुभ दिन: रविवार

कन्या राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है, उनका Sun Sign कन्या राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना कन्या राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से सुखद और यादगार रह सकता है. Six of Cups दर्शाता है कि इस महीने आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है या आप पुराने दोस्तों से मिलने जा सकते हैं. पुराने मित्रों से कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ भी मिल सकता है. आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और पुरानी यादें आपको खुशी देंगी. छोटे भाई-बहनों के साथ प्रेम और तालमेल बना रहेगा. दोस्ती और रिश्ते इस समय आपको खुशी और सपोर्ट दोनों देंगे, जिन्हें आप दिल से एंजॉय करेंगे.

करियर: करियर में 3 of Swords संकेत देता है कि कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं. लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. अपने प्रोजेक्ट्स और सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने से बचें. अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत सोच-समझकर साइन करें. गलत व्यक्ति पर भरोसा बाद में पछतावा दे सकता है. निर्णय प्रैक्टिकल होकर लें. अगर किसी बात में कन्फ्यूजन हो तो उसे फिलहाल होल्ड पर रखें. करियर में हल्का तनाव बना रह सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए Knight of Cups पॉजिटिव संकेत देता है. अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसमें धीरे-धीरे रिकवरी महसूस होगी. इस महीने आपकी हेल्थ में सुधार आएगा. अपनी सोच पॉजिटिव रखें, दवाइयाँ समय पर लें और रूटीन डिसिप्लिन में रखें. किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

शुभ रंग: लाल

शुभ दिन: गुरुवार

तुला राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है, उनका Sun Sign तुला राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा और संभावनाओं से भरा रहेगा. Page of Cups दर्शाता है कि इस समय आपको नए-नए आइडियाज़ आएंगे और आप उन पर काम करने का सोचेंगे. लेकिन हर आइडिया पर तुरंत काम शुरू करने से पहले उसका बेस और मार्केट एनालिसिस जरूर करें. इस महीने आपको कई नई possibilities नजर आएंगी. अपने अंतर्मन की आवाज सुनें, बाहरी लोगों की बातों से ज्यादा प्रभावित न हों. आसपास के लोग कुछ भी कहें, उनसे डिमोटिवेट होकर फैसला न लें. खुद पर भरोसा रखें. रिलेशनशिप के मामले में नए प्रपोज़ल मिल सकते हैं और शादी के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है.

करियर: करियर में 9 of Pentacles बहुत अच्छा संकेत देता है. यह महीना सफलता और संतुष्टि देने वाला रहेगा. जॉब और बिज़नेस दोनों में आप ग्रोथ और स्टेबिलिटी महसूस करेंगे. प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या बिज़नेस ट्रिप पर जा सकते हैं. प्रमोशन के योग भी हैं. आप अपनी कमाई को लक्ज़री पर खर्च कर सकते हैं. वर्कप्लेस पर आपकी प्रोग्रेस देखकर कुछ लोग जलन भी महसूस कर सकते हैं. कुल मिलाकर आपकी मेहनत रंग लाएगी और यह महीना आपके लिए फलदायी रहेगा.

स्वास्थ्य: 10 of Cups संकेत देता है कि हार्ट से जुड़ी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा. अपना कोलेस्ट्रॉल और BP समय-समय पर चेक कराएं. बहुत ज्यादा थकाने वाला काम न करें. हल्का और संतुलित भोजन लें, ज्यादा मिर्च-मसाले वाले खाने से बचें.

शुभ रंग: पर्पल

शुभ दिन: शनिवार

वृश्चिक राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है, उनका Sun Sign वृश्चिक राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए धैर्य और समझदारी का रहेगा. The Hanged Man दर्शाता है कि इस समय कोई नया काम शुरू करने से बचें. अगर शुरू करना भी पड़े तो बहुत सोच-समझकर और हर पहलू को देखकर ही कदम बढ़ाएं. कई कामों में देरी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. इस समय यूनिवर्स को सरेंडर करें और परिस्थितियों को स्वीकार करें. बड़े फैसले लेने से बचें—अभी केवल चीजों को एनालाइज करें, तुरंत एक्शन लेने से बचना ही बेहतर रहेगा.

करियर: करियर में The World बहुत अच्छा संकेत देता है. आपको कई नई opportunities और possibilities मिलेंगी. सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे. यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. ट्रैवलिंग के योग हैं और विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम बन सकते हैं. विदेश में पढ़ाई या किसी विदेशी कंपनी से प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. बिज़नेस प्रपोज़ल आपके लिए सफल रह सकते हैं. किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं और काम को अधूरा या पेंडिंग न छोड़ें—हर काम पूरा करें.

स्वास्थ्य: Ace of Cups संकेत देता है कि अपने BP का खास ध्यान रखें. ज्यादा थकाने वाले काम न करें. ब्लड से जुड़ी कोई भी समस्या नजर आए तो उसे नजरअंदाज न करें. खुद को फिजिकली एक्टिव रखें, पानी का सेवन बढ़ाएं. नॉनवेज, ज्यादा मिर्च-मसाले और बाहर के खाने से परहेज करें.

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ दिन: मंगलवार

धनु राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है, उनका Sun Sign धनु राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना धनु राशि वालों के लिए तेज़ प्रगति और सफलता का रहेगा. 8 of Wands दर्शाता है कि इस समय आपकी गति बढ़ेगी—काम तेजी से पूरे होंगे और रुके हुए कार्य भी बनेंगे. यात्राएँ अधिक होंगी और कोई काम अटका नहीं रहेगा. जो आप सोचेंगे, उसे पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. अगर पहले किसी काम में देरी हुई थी तो इस महीने वे पूरे हो सकते हैं. आप अपने कर्मों पर फोकस रखेंगे और उसकी अच्छी फसल (रिज़ल्ट) भी पाएंगे. अपने गोल्स को अचीव करने में सफल रहेंगे.

करियर: करियर में Two of Pentacles बताता है कि आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बनाए रखेंगे. खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनकम भी लगातार आती रहेगी. आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं—सावधान रहें. डबल इनकम सोर्स बनने के योग हैं. आप काफी बिज़ी रहेंगे, समय कम मिलेगा, लेकिन इस व्यस्तता को एंजॉय करें, तनाव न लें. चीज़ें आसानी से मैनेज होंगी. ट्रैवलिंग, कमाई और एंजॉयमेंट—तीनों साथ चलेंगे.

स्वास्थ्य: The Justice संकेत देता है कि आंख, नाक और गले का विशेष ध्यान रखें. इम्युनिटी कमजोर हो सकती है. बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें. आंवला और एलोवेरा जूस फायदेमंद रहेगा. ज्यादा दवाइयों पर निर्भर न रहें—एक्सरसाइज और नैचुरल तरीकों से स्वास्थ्य सुधारें.

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ दिन: बुधवार

मकर राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है, उनका Sun Sign मकर राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए सोच-समझकर चलने का संकेत दे रहा है. Page of Swords बताता है कि कामों में रुकावटें आ सकती हैं और निर्णय लेने में कन्फ्यूजन रहेगा. नए-नए आइडियाज़ आएंगे, लेकिन अभी उन पर काम शुरू करने का सही समय नहीं है. यह समय सीखने और समझने का है. आसपास के लोग आपकी तारीफ भी करेंगे और कई बातें भी कहेंगे—चापलूस लोगों से सावधान रहें. दूसरों की बातों में न आएं, केवल लॉजिकल माइंडसेट से फैसले लें. पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें. शांत रहें, ज्यादा एनालाइज करें और उतना ही काम लें जितना संभाल सकते हैं. नई जिम्मेदारियां लेने से बचें.

करियर: करियर में Knight of Swords दर्शाता है कि आप बहुत ambitious रहेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है. अपनी स्पीड थोड़ा स्लो रखें, वरना मुंह के बल गिरने जैसी स्थिति बन सकती है. अचानक जॉब या बिज़नेस बदलने का फैसला न लें. थोड़ा रुककर स्थिति को समझें. दूसरों की बातों से प्रभावित होकर निर्णय न लें. किसी भी बड़े निवेश से अभी बचें. मन को जितना शांत रखेंगे, उतना बेहतर रहेगा. “Go with the flow” की ऊर्जा में रहें और कोई नया काम शुरू करने से बचें.

स्‍वास्‍थ्‍य : The Hierophant संकेत देता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या में डॉक्टर बदलना पड़े तो बदल सकते हैं, लेकिन सही मेडिकल सलाह जरूर लें. किसी के कहने पर दवाइयाँ न लें—अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट करें. मेडिटेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचें.

शुभ रंग: भूरा

शुभ दिन: सोमवार

कुंभ राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है, उनका Sun Sign कुंभ राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और आत्ममंथन का रहेगा. The Hermit दर्शाता है कि इस समय आपको खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए. जरूरत से ज्यादा अकेले न रहें—लोगों के बीच आकर अपनी बात रखें. अपने अंदर के डर को दूर करें और अपनी स्किल्स व आत्मविश्वास पर भरोसा रखें. आपके पास अच्छी नॉलेज है, उसी का सही उपयोग करके रिश्तों को सुधारें और करियर में आगे बढ़ें. पुरानी गलतियों और पुराने लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलें. पास्ट को छोड़कर नए रिश्तों और नई शुरुआतों को अपनाएं.

करियर: करियर में 9 of Wands संकेत देता है कि इस महीने धैर्य बहुत जरूरी होगा. आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा. हो सकता है इस समय आप थोड़ा परेशान या थके हुए महसूस करें, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई नया निर्णय न लें. सही समय का इंतज़ार करें. खुद पर डाउट न करें और अपनी स्थिति के बारे में लोगों से नकारात्मक बातें न करें. आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास है—बस patience बनाए रखें.

स्वास्थ्य: King of Pentacles बताता है कि यूरिन या किडनी से जुड़ी समस्या की संभावना हो सकती है. पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें. सोलर प्लेक्सस (मणिपुर चक्र) पर काम करें. हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं. दवाइयों में कंजूसी न करें—जरूरत पड़े तो सही और गुणवत्ता वाली दवाइयाँ लें, सस्ती दवाओं के चक्कर में न पड़ें.

शुभ रंग: काला

शुभ दिन: सोमवार

मीन राशि (Sun Sign) – फरवरी 2026 टैरो मासिक भविष्यफल

(जिन लोगों का जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है, उनका Sun Sign मीन राशि माना जाता है.)

फरवरी 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए सजगता और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है. 7 of Cups बताता है कि इस समय भ्रम और कई विकल्प आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए बहुत सोच-समझकर निर्णय लें. पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें. अपने नाम, पैसे और रिश्तों को संभालकर रखें, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं. दिखावे और चमक-दमक की दुनिया से दूर रहें और खुद पर काम करें. झूठे रिश्तों और झूठे वादों पर भरोसा न करें. किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना आपके लिए जरूरी है.

करियर:

करियर में Queen of Wands दर्शाता है कि लोगों की नजर आप पर बनी रहेगी. जरूरत से ज्यादा शो-ऑफ करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. अपनी असली क्षमता को पहचानें और खुद पर भरोसा रखें. लोगों से मेलजोल बढ़ाएं—आपको बिज़नेस प्रपोज़ल और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें. किसी भी समस्या में गलत रास्ता न चुनें, सही तरीके से ही अपने गोल्स हासिल करें.

स्वास्थ्य: 2 of Wands संकेत देता है कि अभी स्वास्थ्य को लेकर जो लापरवाही कर रहे हैं, वह आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है. अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं. कमर और स्पाइन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बॉडी पोस्टर सही रखें. पर्याप्त आराम करें और बहुत ज्यादा थकाने वाला काम करने से बचें.

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ दिन: शुक्रवार

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)