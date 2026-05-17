Tarot Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल से जानिए किन राशि के लोगों को करियर में मिलेगी तरक्की, प्रेम जीवन में किन्हें रहना होगा सतर्क

weekly Tarot Horoscope 18 to 24 may 2026: 18 से 24 मई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल करियर, पैसा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े संकेत देता है. इस सप्ताह किन राशियों के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी और किन लोगों को भविष्य और रिश्तों को लेकर नई समझ हासिल हो सकेगी? आइए वीकली टैरो रीडिंग से जानें कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह क्या कहता है.

मेष राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह मेष राशि पर The Emperor और Knight of Wands की ऊर्जा बनी हुई है. यह समय आपको नेतृत्व और साहस देने वाला है. जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे अब वही आपकी सफलता देखकर चौंकेंगे. करियर और धन के मामलों में तेजी आएगी लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में कोई अचानक बातचीत रिश्तों को नया मोड़ दे सकती है , पैसों की स्थिति काफी मजबूत रहेगी इस समय आप जो सोचेंगे वह फलीभूत होगा और आपके जीवन में एक नया प्रकाश नए प्रोजेक्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं आपकी नौकरी व्यवसाय बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है जो आपको सफलता के पथ पर ले जाएगा यह समय आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाला है भूमि संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है इस महा खर्च इत्यादि से बच्चे

उपाय - यह सप्ताह गुड का दान करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा हनुमान चालीसा नित्य प्रति पाठ करें

शुभ रंग. - पीला , नारंगी

शुभ अंक - 9

इति शुभम

वृषभ राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

ये सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए Wheel of Fortune और Ten of Pentacles का कार्ड निकला है. भाग्य इस सप्ताह आपका साथ देता दिखाई दे रहा है. आपके सभी रुके हुए कार्य इस सप्ताह होने की संभावनाएं बन रही है धन संबंधित दिक्कतें भी दूर होगी धन लाभ के योग परिवार में खुशियां और कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. घर में शुभ समाचार आने की संभावना है. यह सप्ताह आपके लिए “किस्मत बदलने वाला” साबित हो सकता है. आपके बस या कलीग्स आपका साथ देंगे . अधिक क्रोध से बचने की राय आपको दी जाएगी साथ ही साथ यात्राएं आपके लिए बेहद शुभ रहेगी इस सप्ताह आपको आपके कार्य स्थल से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको दिक्कत रह सकती है ज्यादा बिजी होने के कारण आपको थकावट महसूस हो सकती है.

उपाय - यह सप्ताह नित्य प्रति श्री सुक्तम का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा मिश्री का दान करें.

शुभ रंग - सफेद

शुभ अंक - 6 रहेगा.

इति शुभम

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मिथुन राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह पर Two of Swords और The Lovers की ऊर्जा दिखाई दे रही है. इस सप्ताह आपको दिल और दिमाग के बीच फैसला लेना पड़ सकता है. धन को लेकर के भी खर्च बढ़ सकता है बड़े निवेश के लिए यह सप्ताह शुभ नहीं है इसलिए पैसों का बड़ा निवेश इस सप्ताह ना करें यह सप्ताह प्रेम संबंधों में उलझनें खत्म होंगी लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से बचना होगा. करियर में कोई नया अवसर अचानक सामने आ सकता है. सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. नौकरी व्यवसाय में नई उन्नति लाभ नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन रही है दांपत्य जीवन में मिठास रहेगी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां बनी रहेगी धन की स्थिति मजबूत रहेगी सोच समझकर धन खर्च करें इस सप्ताह आपका आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपसे आकर्षित होकर आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे.

उपाय - गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य प्रति पठान करना बेहद शुभ रहेगा

शुभ रंग - हरा

शुभ अंक - 5

इति शुभम

कर्क राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह The Moon और Queen of Cups का कार्ड निकला है. आपकी intuition इस सप्ताह बहुत मजबूत रहेगी. कोई छुपा हुआ सच सामने आ सकता है. भावनात्मक रूप से यह समय गहरा रहने वाला है. परिवार और रिश्तों में सुधार होगा. किसी पुराने व्यक्ति का संदेश या वापसी आपके मन को प्रभावित कर सकती है. यह सप्ताह किसी प्रिया से आपका मिलन हो सकता है धन की स्थितियों को लेकर यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा धन से संबंधित कोई भी बात किसी से भी ना करें अन्यथा आपको हानि हो सकती है नौकरी व्यवसाय व्यवसाय के लिए यह समय शुभ है अपने कार्यों पर ध्यान दें और अपने इनट्यूशन पावर के जरिए आप अपने व्यवसाय कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है इस सप्ताह आपको रह सकती हैं और सर दर्द या आंखों से संबंधित परेशानी भी आपको दिक्कत दे सकती है गुप्तशत्रुओं से सावधान रहने की राय इस सप्ताह आपको दी जाएगी दांपत्य जीवन में किसी तीसरे की बात को कृपया ना सुने

उपाय - शिव संकल्प सूक्त का पाठ करना शिव अष्टकम का पाठ और शिवलिंग का जलाभिषेक आपके लिए काफी शुभ रहेगा.

शुभ रंग - क्रीम

शुभ अंक - 2

इति शुभम

सिंह राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

सिंह राशि पर इस सप्ताह में The emperor और Six of Wands की ऊर्जा बनी हुई है. यह सप्ताह जीत, सफलता और सम्मान लेकर आ रहा है. यह सप्ताह आपको काफी मजबूत निर्णय लेने पड़ सकते हैं लेकिन यह निर्णय आपके जीवन को सफल बनाने में आपकी मदद करेंगे. आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और सोशल मीडिया, सामाजिक नाम से भी इस सप्ताह आपका बढ़ेगा कोई अवार्ड या बस से आपकी तारीफ की जा सकती है बिजनेस या नौकरी में पहचान बढ़ सकती है. व्यवसाय और नौकरी में खुशखबरी मिल सकती है विरोधी कमजोर पड़ेंगे. प्रेम जीवन में भी खुशियां आएंगी. दांपत्य जीवन भी मधुर रहेगा यह समय आपकी मेहनत का फल देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकते हैं अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाए

उपाय - सूर्य उपासना करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं और कुत्तों की सेवा करें.

शुभ रंग - पीला और नारंगी

शुभ अंक - 1

इति शुभम

कन्या राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह Eight of Pentacles और The Hermit का कार्ड आया है. यह सप्ताह मेहनत और आत्मविश्लेषण का रहेगा. और कठिन परिश्रम के फल का रहेगा आप अपने भविष्य को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं. किसी गुरु या किसी बड़े की राय लेकर के चलने से यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा. नौकरी व्यवसाय में यह सप्ताह उन्नति को लेकर आएगा इसी के साथ कुछ गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा. बड़े निवेश से इस सप्ताह बचने की राय दी जाएगी . इस सप्ताह आपके खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए खर्चे पर ध्यान दें. किसी पुराने अनुभव से आपको नई सीख मिलेगी. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा प्रेम संबंधों में मिठास आएगी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा. पेट संबंधित दिक्कत बढ़ सकती हैं

उपाय - यह सप्ताह पक्षियों को दाना जरूर डालें . दुर्गा जी की उपासना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - हल्का हरा और हल्का नीला

इति शुभम

तुला राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह पर Justice और Ace of Cups की ऊर्जा दिखाई दे रही है. इस सप्ताह आपके साथ न्याय होगा. जो लोग आपका गलत फायदा उठा रहे थे उनकी सच्चाई सामने आ सकती है. गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश होगा . बहुत समय से आपके जो रुके हुए कार्य थे वह भी पूर्ण होंगे . जिन्होंने आपके साथ गलत किया अब समय के सुई उनकी तरफ घूमती हुई नजर आ रही है और आपके लिए यह समय निर्णायक रह सकता है आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा पिछले कुछ समय में जो आपने मेहनत करी है अब इसका श्रेय आपको मिलेगा कार्यों में सफलता नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग इस सप्ताह आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं पैसे से संबंधित दिक्कतें भी दूर होगी. प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं. रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी. कोई शुभ समाचार मन खुश कर सकता है. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी इस सप्ताह आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है

उपाय - हनुमान जी की उपासना इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगी साथ ही साथ शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना आपके जीवन में खुशियां लाएगा

शुभ रंग - सफेद , गुलाबी

शुभ अंक - 5,6

इति शुभम

वृश्चिक राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह Death Card और King of Cups निकला है. घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कार्ड अंत नहीं बल्कि बड़े परिवर्तन का संकेत देता है. आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. कोई नया अध्याय शुरू हो सकता है. जो आपके कार्य रुक रहे थे वह होने लगेंगे और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर के योग भी इस सप्ताह आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं यह सप्ताह अधिक यात्राओं से बचे प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी दांपत्य जीवन ठीक रहेगा और आर्थिक मामलों में सुधार होगा. पैसे से संबंधित परेशानियां दूर होगी रुका हुआ धन वापस आएगा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी इस सप्ताह दूर रहेगी मानसिक स्थिति के लिए अपने मन को शांत रखें और मेडिटेशन जरूर करें

उपाय - यह सप्ताह गुड और गेहूं से बनी हुई मीठी रोटियां गाय को खिलाएं और नृत्य प्रति सीताराम की एक माला और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें

शुभ रंग - सफेद और नारंगी

शुभ अंक - 2 रहेगा

इति शुभम

धनु राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह Temperance और Three of Wands का कार्ड निकला है जो बता रहा है कि 18 मई से 24 मई तक का समय आपके जीवन में संतुलन, प्रगति और नई शुरुआत लेकर आ सकता है. लंबे समय से जिस कार्य को लेकर आप परेशान थे उसमें अब धीरे-धीरे सफलता मिलनी शुरू होगी. करियर और बिजनेस में कोई बड़ा अवसर अचानक सामने आ सकता है. विदेश, यात्रा या दूर स्थान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रिश्ते पहले से मजबूत होंगे और पार्टनर का साथ मानसिक शांति देगा. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. इस सप्ताह जल्दबाज़ी में कोई फैसला लेने से बचें क्योंकि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है. सप्ताह के अंत तक कोई मनोकामना पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं जिससे मन खुश रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

उपाय - पीली चीजों का दान करें और विष्णु मंदिर में पीले फूल पीले वस्त्र जरुर चढ़ाएं राम रक्षा स्त्रोत का जब आपके लिए शुभ रहेगा

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - लाल , सफेद

इति शुभम

मकर राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह The Devil और Four of Pentacles की ऊर्जा दिखाई दे रही है. यह समय आपको अपने डर, तनाव और नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है. कई बार आप खुद ही अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं और वही चीज़ आपकी प्रगति रोक देती है. करियर में मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलना शुरू होगा लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है. आर्थिक मामलों में इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है लेकिन बातचीत से रिश्तों में सुधार आएगा. इस सप्ताह किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी बात अचानक सामने आ सकती है जो आपके मन को प्रभावित करेगी. धन को लेकर के इस सप्ताह आपकी इच्छाएं अधिक रहेगी जिसके कारण धन खर्च भी पड़ेगा और निवेश करने से इस सप्ताह आपको बचाने की राय दी जा रही हैभगवान शनि की कृपा से धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

उपाय - दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें और हर शनिवार को तली हुई चीज भोजन मजदूर में वितरण करें

शुभ रंग - नीला

शुभ अंक - 4

इति शुभम

कुंभ राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह Star Card और Knight of Swords का कार्ड निकला है जो बता रहा है कि यह समय आपके लिए उम्मीद, सफलता और तेज बदलाव लेकर आ सकता है. रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ेंगे और लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी. करियर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. कोई नया अवसर या नई शुरुआत आपके भविष्य को बदल सकती है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और रिश्तों में पहले से ज्यादा समझ बढ़ेगी. परिवार इस समय आपका पूरा साथ देगा .आर्थिक मामलों में राहत मिलने के योग हैं. इस सप्ताह आपको अपने विचारों पर भरोसा रखना होगा क्योंकि आपकी intuition बहुत मजबूत रहने वाली है. सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार मन को खुशी देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

उपाय - मस्तक पर चंदन का तिलक जरूर लगाए और सरस्वती मां की उपासना मेघा सुक्तम का पाठ आपके लिए अति शुभ रहेगा

शुभ अंक - 7

Shubh रंग -बेगानी

इति शुभम

मीन राशि का 18 मई से 24 मई तक साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह High Priestess और Nine of Cups का कार्ड निकला है. यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा, मनोकामना पूर्ति और भावनात्मक खुशियों से जुड़ा रहने वाला है. भगवान की कृपा इस सप्ताह आपके ऊपर बनी रहेगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी और कोई पुराना रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है. आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं और अचानक धन लाभ भी हो सकता है. इस सप्ताह आपकी सिक्स सेंस बहुत मजबूत रहने वाली है इसलिए अपने मन की आवाज़ को नजरअंदाज न करें. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से पूरे घर का वातावरण सकारात्मक हो सकता है. सप्ताह के अंत तक आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बड़ी इच्छा धीरे-धीरे पूरी होने की तरफ बढ़ रही है. मां प्रसन्नचित रहेगा.

उपाय - शिवलिंग पर केसर युक्त दूध और जल से अभिषेक करें पक्षियों को नमकीन सेवइयां डालें

शुभ रंग - हल्का नीला

शुभ अंक - 7, 3

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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