/Tarot Card Reading: सिंह राशि वालों का दिखेगा जलवा, तो तुला राशि वाले फैसले लेने में न करें देरी; पढ़ें आज का टैरो राशिफल

सुबह उठकर दिनभर की भागदौड़ शुरू करने से पहले अगर यह पता चल जाए कि आज किन बातों का खास ध्यान रखना है, तो पूरा दिन काफी आसान हो जाता है. टैरो कार्ड्स के इशारे बताते हैं कि कल यानी 17 जुलाई को कुछ राशियों को जहां किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है, वहीं कुछ लोगों को जल्दबाजी से बचकर थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. आइए बिल्कुल आसान शब्दों में सीधे पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि आज मेष से लेकर मीन राशि तक के सितारों में आपके लिए क्या लिखा है.
कुछ दिनों से जिस जवाब या खबर का इंतजार था, वहां अचानक तेजी दिखाई दे सकती है. एक साथ कई बातें सामने आएं तो हर संदेश का जवाब उसी मिनट देना जरूरी नहीं. पहले तय कर लें कि सच में ध्यान किस चीज को चाहिए. शाम तक दिन की रफ्तार आपको थका सकती है. बीच में थोड़ा रुकना आलस नहीं है.
पैसों की चिंता हो या किसी रिश्ते को खो देने का डर, आज पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत हो सकती है. मगर हर चीज को कसकर रखने से वह सुरक्षित रहे, ऐसा जरूरी नहीं. खर्च के मामले में समझदारी रखें, कंजूसी नहीं. किसी अपने की बात केवल इसलिए न टालें क्योंकि आपको बदलाव पसंद नहीं आ रहा. कभी कभी सुरक्षा की आदत ही सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है.
कोई बात कानों तक पहुंचेगी और मन तुरंत उसकी तह तक जाने लगेगा. जिज्ञासा आपकी ताकत है, लेकिन अधूरी जानकारी से बनाई गई कहानी परेशानी दे सकती है. पूछना है तो सीधे पूछिए. काम में कोई नया विषय सीखने या समझने को मिलेगा. आज आपकी नजर छोटी छोटी चीजों पर रहेगी—बस हर चीज में छिपा अर्थ ढूंढना जरूरी नहीं.
कोई पुराना गीत, तस्वीर या अचानक मिला नाम आपको कुछ साल पीछे ले जा सकता है. यादें अजीब होती हैं; अच्छी बातों के साथ उस समय का दर्द भी वापस ले आती हैं. आज अतीत को याद करें, मगर वहीं बैठ मत जाइए. परिवार में किसी पुराने किस्से पर हंसी हो सकती है. किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का मन भी होगा जिससे काफी समय से संपर्क नहीं हुआ.
आज कमरे में आपकी मौजूदगी महसूस होगी, चाहे आप बहुत कुछ कहें या नहीं. काम में अपनी बात रखने से पीछे न हटें. बस ध्यान रहे कि किसी और की चमक आपकी रोशनी कम नहीं करती. तारीफ मिले तो उसे सहजता से स्वीकार कीजिए- हर बार “अरे, कुछ नहीं” कहना भी जरूरी नहीं. अपने लिए तैयार होने या कुछ अच्छा पहनने का मन हो तो मन की मानिए.
आपकी सूची में शायद फिर जरूरत से ज्यादा काम हैं. इनमें से कितने सच में आज ही पूरे होने हैं? यह सवाल सुबह ही पूछ लें. किसी और की जिम्मेदारी चुपचाप अपने हिस्से में लेने की पुरानी आदत थका सकती है. मदद मांगने से पहले इतना इंतजार न करें कि आवाज में चिड़चिड़ापन आ जाए. शरीर भी आज अपनी थकान साफ बता सकता है.
दो रास्ते सामने हों और दोनों के अपने कारण हों, तो फैसला आसान नहीं होता. आप शायद किसी तीसरे संकेत का इंतजार कर रहे हैं जो आकर सब साफ कर दे. संभव है वह संकेत न आए. आज सारी जानकारी जुटाइए, फिर खुद पर थोड़ा भरोसा भी कीजिए. हर चुनाव की गारंटी नहीं मिलती. कुछ फैसले लेने के बाद ही सही साबित होते हैं.
नाम सुनकर घबराइए नहीं. यह कार्ड आज किसी ऐसी बात की ओर इशारा करता है जिसका समय शायद पूरा हो चुका है. पुरानी आदत, खिंचा हुआ रिश्ता या सोचने का कोई तरीका—आप बेहतर जानते हैं कि बात कहां अटकी है. जिसे भीतर से छोड़ चुके हैं, उसे केवल आदत के कारण ढोते रहना थकाता है. खाली जगह हमेशा डरावनी नहीं होती.
काम अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी केवल काम की रिपोर्ट नहीं है. किसी दोस्त का फोन, छोटी सी मुलाकात या बिना खास वजह के साथ बैठना मन अच्छा कर सकता है. पिछले कुछ समय से लोगों से दूरी बनाई है तो आज उस घेरे से थोड़ा बाहर आइए. हर मुलाकात को networking बनाने की जरूरत नहीं. कुछ लोग बस हंसने के लिए भी अच्छे होते हैं.
रफ्तार भले धीमी लगे, मगर जो आप बना रहे हैं उसमें मजबूती है. दूसरों की तेजी देखकर अपनी दिशा पर शक न करें. काम का एक साधारण सा हिस्सा आज बहुत ध्यान मांगेगा और शायद वही आगे की परेशानी बचा दे. पैसे से जुड़ा फैसला चमक देखकर नहीं, हिसाब देखकर करें. आपका धैर्य आज आपकी सबसे उपयोगी आदत है.
काफी उलझने के बाद कोई बात अचानक बहुत साफ दिखाई दे सकती है. शायद समस्या नई नहीं थी, बस आप उसे सही सवाल से नहीं देख रहे थे. आज कोई सीधी बातचीत जरूरी हो तो उसे टालें नहीं. शब्द स्पष्ट रखें, कठोर नहीं. दिमाग तेजी से चलेगा; जो विचार आए उसे लिख लें. बाद में वही किसी बड़े काम की शुरुआत बन सकता है.
किसी की आवाज सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वह ठीक नहीं है. यह संवेदनशीलता खूबसूरत है, मगर इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए. सामने वाले की तकलीफ सुनिए, उसे अपने साथ घर मत ले जाइए. अपने मन की स्थिति पर भी उतना ही ध्यान दें जितना दूसरों की भावनाओं पर देते हैं. आज थोड़ी देर अकेले रहना आपको खाली नहीं, हल्का महसूस करा सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)