/Tarot Rashifal 20 July 2026: वृषभ राशि वालों के आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, तुला वालों को मिलेंगे नए अवसर! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 July 2026: वृषभ राशि के लोगों को अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए. कन्या राशि के लोगों को अपने रिश्तों में समय देने की जरूरत है. आज टैरो कार्ड सभी 12 राशि के लिए क्या संदेश दे रहा है, यह जानने के लिए आइए मेष से मीन राशि तक 20 जुलाई 2026 का टैरो राशिफल पढ़ें.
(Ace of Wands)
कई दिनों से मन में जो उत्साह दबा हुआ था, वह फिर जाग सकता है. किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार आए तो उसे टालिए मत. हर बड़ी मंज़िल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है. अपने निर्णय पर भरोसा रखिए.
(Ten of Pentacles)
घर-परिवार से जुड़ी कोई बात मन को सुकून दे सकती है. अपनों के साथ बैठकर बिताया गया समय किसी भी उपलब्धि से अधिक संतोष देगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, फिर भी अनावश्यक खर्च से बचना समझदारी होगी.
(Page of Swords)
जिज्ञासा आज आपका सबसे बड़ा साथी रहेगी. कोई नई जानकारी या विचार आगे की दिशा तय करने में मदद कर सकता है. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय स्वयं सच जानने की कोशिश करें.
(Four of Cups)
कभी-कभी हम जो हमारे पास है, उसकी अहमियत भूल जाते हैं. किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास रह सकता है, लेकिन यदि नज़र का कोण बदलें तो कई अच्छी बातें भी दिखाई देंगी. अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाइए.
(King of Wands)
आपकी सोच और ऊर्जा दूसरों को प्रेरित कर सकती है. किसी जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय उसका नेतृत्व कीजिए. आपके आत्मविश्वास के साथ यदि विनम्रता जुड़ जाए, तो सफलता और भी सुंदर लगेगी.
(Temperance)
हर समस्या का समाधान जल्दबाज़ी में नहीं मिलता. धैर्य और संतुलन आज आपके लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक बनेंगे. रिश्तों में भी थोड़ा समय और समझ देने से बहुत कुछ सहज हो जाएगा.
(Two of Cups)
किसी रिश्ते में आई दूरी कम होने के संकेत हैं. बातचीत का एक छोटा-सा प्रयास भी दिलों के बीच की खामोशी मिटा सकता है. सहयोग और विश्वास से जुड़े नए अवसर भी मिल सकते हैं.
(Nine of Wands)
लंबे समय से संघर्ष करते-करते थकान महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन मंज़िल अब दूर नहीं. थोड़ा और धैर्य रखिए. आपकी मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगेगा.
(The World)
किसी अधूरे काम के पूरा होने से मन हल्का महसूस करेगा. एक लक्ष्य पूरा होते ही नया रास्ता भी सामने आएगा. अपनी उपलब्धियों का आनंद लेना मत भूलिए.
(Knight of Pentacles)
धीमी गति हमेशा कमजोरी नहीं होती. आपका धैर्य और अनुशासन ही आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाता है. लगातार किए गए प्रयास आने वाले समय में मजबूत आधार बनेंगे.
(The High Priestess)
हर उत्तर बाहर नहीं मिलता. यदि मन किसी बात को लेकर उलझा है तो कुछ देर शांति से बैठिए. आपकी अंतःप्रेरणा आज सही दिशा दिखा सकती है. अपने भीतर उठ रही आवाज को अनदेखा न करें.
(Nine of Cups)
मन की कोई छोटी-सी इच्छा पूरी होने से दिन खास महसूस हो सकता है. जो आपके पास है, उसका आनंद लेना भी एक कला है. संतोष और कृतज्ञता आज आपके चेहरे की मुस्कान बनेंगे.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)