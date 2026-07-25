/Tarot Rashifal 25 July 2026: आर्थिक मामलों में संयम रखें वृष राशि वाले, जल्दबाजी में निर्णय न लें तुला राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 25 July 2026: आज मेष राशि के लोग निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं से अधिक अपने विवेक पर भरोसा करें. वहीं, मिथुन राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि सही समय पर बोला गया एक वाक्य कई विवादों को टाल सकता है. आज सभी 12 राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड क्या संदेश और संकेत लेकर आए हैं? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए 24 जुलाई 2026 का टैरो राशिफल पढ़ें.
Emperor
हर बात में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना आपकी आदत है, लेकिन आज थोड़ा सुनना भी सीखिए. घर या कार्यस्थल पर आपकी समझदारी किसी उलझन को सुलझा सकती है. निर्णय लेते समय भावनाओं से अधिक विवेक पर भरोसा करें. शाम तक मन में संतोष रहेगा कि आपने सही रास्ता चुना.
Queen of Pentacles
आज घर-परिवार की छोटी-छोटी बातें आपको सबसे अधिक खुशी देंगी. किसी अपने की देखभाल करने का अवसर मिलेगा और वही आपका दिन भी संवार देगा. आर्थिक मामलों में संयम बनाए रखें. जो आपके पास है, उसकी कद्र करना भी एक बड़ी उपलब्धि है.
Knight of Swords
आज दिमाग कई दिशाओं में दौड़ सकता है. हर विचार पर तुरंत काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकता तय करें. किसी बहस में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले को पूरा सुन लें. सही समय पर बोला गया एक वाक्य कई अनावश्यक विवाद टाल सकता है.
The Moon
आज हर बात वैसी नहीं होगी जैसी पहली नज़र में दिखाई दे. किसी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से बचें. अपने मन की बेचैनी को किसी करीबी से साझा करेंगे तो हल्का महसूस करेंगे. धैर्य रखें, सच्चाई धीरे-धीरे सामने आएगी.
Six of Wands
आपकी मेहनत को आज पहचान मिलने के संकेत हैं. कोई छोटा-सा सम्मान या सराहना पूरे दिन का उत्साह बढ़ा सकती है. सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना आपकी सबसे बड़ी खूबी साबित होगा. दूसरों को प्रेरित करने का अवसर मिलेगा.
Three of Pentacles
आज अकेले नहीं, मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. किसी सहयोगी या परिवार के सदस्य का सुझाव आपके काम को आसान बना सकता है. हर जिम्मेदारी खुद उठाने की आदत थोड़ी कम करें. भरोसा भी रिश्तों की नींव होता है.
The Lovers
आज दिल और दिमाग दोनों अपनी-अपनी बात कहेंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ा उपहार होगी. यदि किसी से मन की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है.
Judgement
कुछ पुराने फैसलों पर आज दोबारा सोचने का अवसर मिल सकता है. खुद को दोष देने के बजाय उनसे मिली सीख को अपनाइए. जीवन हमेशा दूसरा मौका देता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए. मन पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेगा.
Three of Wands
क्षितिज पर नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. यदि किसी योजना पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं, तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए. यात्रा, शिक्षा या नए संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं. आज बोया गया बीज आने वाले समय में फल देगा.
Four of Swords
हर समय सक्रिय रहना ही सफलता नहीं है. शरीर और मन दोनों को थोड़ा विश्राम चाहिए. आज अपनी दिनचर्या में कुछ शांत पल जोड़िए. थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता. आराम भी आगे बढ़ने का एक हिस्सा है.
Star
आपके भीतर उम्मीद की जो छोटी-सी लौ जल रही है, उसे बुझने मत दीजिए. आज कोई ऐसी घटना हो सकती है जो विश्वास फिर से मजबूत कर दे. किसी नए व्यक्ति से हुई मुलाकात प्रेरणादायक साबित हो सकती है. सकारात्मक सोच आपको आगे ले जाएगी.
Ace of Pentacles
आज किसी नए अवसर की दस्तक सुनाई दे सकती है. चाहे वह काम से जुड़ा हो, पढ़ाई से या आर्थिक पक्ष से, उसे हल्के में न लें. छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकती है. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)