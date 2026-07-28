/Tarot Rashifal 28 July 2026: बदलाव से न घबराएं वृश्चिक राशि वाले, निराश न हों कुंभ राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 28 July 2026: मेष राशि के लोग अपने फैसले पर भरोसा रखें और जल्दबाजी से बचें. वहीं कर्क राशि के लोगों को यह समझना चाहिए कि कभी-कभी खुद को समय देना भी जरूरी होता है. सभी राशियों के जातकों के लिए टैरो कार्ड आज क्या संदेश लेकर आए हैं? आइए 28 जुलाई 2026 के टैरो राशिफल को विस्तार से जानें.
The Chariot
आज किसी काम को जल्दी पूरा करने की बेचैनी रह सकती है. लेकिन याद रखिए, सही दिशा में उठाया गया धीमा कदम भी मंज़िल तक पहुंचा देता है. अपने फैसले पर भरोसा रखें, बस जल्दबाजी से बचें.
Six of Pentacles
रिश्तों में हिसाब नहीं, एहसास काम आता है. आज किसी का छोटा-सा साथ या एक सच्चा शब्द मन को हल्का कर सकता है. जहां हो सके, मुस्कान बांटिए.
The Star
हर सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है. अगर पिछले दिनों कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ तो उसे वहीं छोड़ दीजिए. आज उम्मीद को फिर से जगह दीजिए.
Queen of Cups
दूसरों की भावनाएं समझना आपकी खूबी है, लेकिन आज अपने मन की भी सुनिए. कभी-कभी खुद को समय देना भी एक जरूरी जिम्मेदारी होती है.
Strength
आपकी असली ताकत ऊंची आवाज नहीं, शांत स्वभाव है. कोई स्थिति आपकी परीक्षा ले सकती है, लेकिन आपका संयम ही आपको सबसे अलग पहचान देगा.
Eight of Pentacles
रोज की मेहनत अक्सर उस दिन रंग लाती है, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती. इसलिए आज भी अपना काम पूरे मन से कीजिए. परिणाम अपने समय पर आएगा.
Justice
आज किसी बात पर निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहरिए. हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है. संतुलित सोच आपको सही रास्ता दिखाएगी.
Death
कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सकें. बीती बातों को बार-बार याद करने से बेहतर है आगे की ओर देखना. बदलाव से घबराइए नहीं.
Ace of Wands
मन में कोई नया विचार दस्तक दे सकता है. उसे नजरअंदाज मत कीजिए. हर बड़ा सफर कभी एक छोटे-से कदम से ही शुरू हुआ था.
The Hermit
आज भीड़ से थोड़ा अलग होकर सोचिए. कई बार मन की खामोशी हमें वह जवाब दे देती है, जो दुनिया की आवाज नहीं दे पाती.
Wheel of Fortune
समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. अगर हालात आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, तो निराश मत होइए. धीरे-धीरे चीज़ें अपने पक्ष में आती दिखेंगी.
The Moon
हर बात जैसी दिखाई देती है, वैसी हो यह जरूरी नहीं. आज किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले खुद से एक बार जरूर पूछिए- क्या मैं पूरी बात जानता हूं?
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)