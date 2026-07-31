/Tarot Rashifal 31 July 2026: अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें वृश्चिक राशि के लोग, जानें मेष से मीन तक... टैरो कार्ड क्या दे रहे हैं संदेश

Aaj Ka Tarot Rashifal 31 July 2026: आज कोई पुरानी याद कर्क राशि वालों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. वहीं, सिंह राशि के लोगों का आत्मविश्वास कई और लोगों को प्रेरित कर सकता है. आज सभी 12 राशियों के बारे में टैरो कार्ड क्या संदेश लेकर आए हैं ये जानने के लिए आइए 31 जुलाई 2026 का टैरो राशिफल पढ़ें.
Two of Wands
आज मन भविष्य की योजनाओं में उलझा रह सकता है. सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने की शुरुआत आज के छोटे कदमों से होती है. जो कर सकते हैं वहीं से शुरुआत कीजिए.
The Empress
आज अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करने की कोशिश कीजिए. परिवार, प्रकृति या अपने किसी शौक के साथ बिताया गया समय मन को नई ऊर्जा देगा. अपने भीतर की कोमलता को कमजोरी मत समझिए.
Knight of Swords
आज विचार बहुत तेजी से आएंगे. हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा. सही समय पर कहा गया एक वाक्य कई अनकहे शब्दों से अधिक असर छोड़ता है.
Six of Cups
कोई पुरानी याद चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. पुराने रिश्तों से जुड़ने का अवसर मिले तो उसे अपनाइए. बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता लेकिन उसकी मिठास आज को जरूर खूबसूरत बना सकती है.
Queen of Wands
आज आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रेरित करेगा. लेकिन अपनी चमक के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए. असली नेतृत्व वही है जो साथ लेकर चलता है.
Seven of Pentacles
जिस काम के परिणाम का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा और धैर्य चाहिए. बीज बोने और फल मिलने के बीच का समय भी सफर का हिस्सा होता है. भरोसा बनाए रखिए.
The Lovers
आज कोई निर्णय दिल और दिमाग दोनों की परीक्षा ले सकता है. किसी को खुश करने के लिए अपने मन की आवाज को अनसुना मत कीजिए. संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.
Ace of Pentacles
आज किसी नए अवसर की हल्की-सी दस्तक सुनाई दे सकती है. उसे छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं कीजिए. कई बार बड़ी सफलताएं साधारण शुरुआत से ही जन्म लेती हैं.
The Hanged Man
अगर कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा तो नजरिया बदलकर देखिए. हर रुकावट हार नहीं होती. कुछ ठहराव हमें बेहतर रास्ता दिखाने के लिए भी आते हैं.
Four of Wands
आज छोटी-छोटी उपलब्धियों का भी उत्सव मनाइए. जीवन केवल बड़ी मंजिलों का नाम नहीं है. रास्ते में मिलने वाली खुशियां भी याद रखने लायक होती हैं.
Queen of Swords
आज स्पष्ट सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. बिना घुमाए-फिराए अपनी बात कहना ठीक होगा लेकिन शब्दों में संवेदनशीलता बनी रहे तो रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं.
Nine of Cups
आज मन में संतोष का भाव जगाने की कोशिश कीजिए. हर इच्छा पूरी होने का इंतजार करने से बेहतर है उन बातों के लिए आभार महसूस करना जो पहले से आपके जीवन का हिस्सा हैं.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)