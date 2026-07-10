/Tarot Rashifal 10 July 2026: कर्क राशि वालों को रखना होगा खुद पर भरोसा, निर्णय लेने से न घबराएं मकर राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 9 July 2026: आज वृषभ राशि के लोगों को कोई भी बात हल्के में नहीं लेना चाहिए. वहीं वृश्चिक राशि के लोगों को समझना होगा कि एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरा खुल सकता है. टैरो कार्ड मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि के लोगों के बारे में आज क्या बता रहा है ये जानने के लिए 10 जुलाई 2026 यानी 'आज का टैरो राशिफल' आइए पढ़ें.
Ace of Wands
काफी दिनों से मन में जो बात घूम रही थी, आज उसे शुरू करने का मौका मिल सकता है. बस एक बात याद रखिए—हर काम पहले दिन परफेक्ट नहीं होता. शुरुआत कीजिए, रास्ता खुद बनता जाएगा. शाम तक कोई अच्छी खबर भी मन हल्का कर सकती है.
Four of Cups
क्या ऐसा लग रहा है कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा? हो सकता है आपकी नजर उस अवसर पर ही न गई हो जो बिल्कुल पास खड़ा है. आज किसी की बात को हल्के में मत लीजिए. कभी-कभी जवाब वहीं मिलता है, जहां हम ढूंढ़ते ही नहीं.
Knight of Swords
आज आपका दिमाग़ तेज़ चलेगा, लेकिन ज़ुबान उससे भी तेज़ न चलने पाए. किसी चर्चा में अपनी बात रखना ठीक है, मगर हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता. दो मिनट रुककर बोला गया वाक्य कई रिश्ते बचा देता है.
The Star
बीते दिनों की कोई चिंता अब धीरे-धीरे हल्की पड़ने लगेगी. खुद पर भरोसा बनाए रखिए. हर बादल हमेशा के लिए नहीं ठहरता. आज किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार का संदेश चेहरे पर मुस्कान ला सकता है.
Six of Wands
आज लोग आपके काम को नोटिस करेंगे. तारीफ मिले तो उसे सहजता से स्वीकार कीजिए, लेकिन अगले कदम की तैयारी भी साथ रखिए. असली सफलता वही है जो इंसान को जमीन से जोड़े रखे.
Eight of Pentacles
आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपके काम आएगा. दूसरों को यह बारीकी शायद न दिखे, लेकिन यही आपकी पहचान है. अगर कोई काम दोबारा करना पड़े तो उसे असफलता मत मानिए. कई अच्छी चीजें दूसरी कोशिश में ही निखरती हैं.
Justice
किसी के बारे में सुनी हुई बात पर तुरंत विश्वास न करें. पहले पूरी तस्वीर देखिए. आज जितना संतुलित रहेंगे, उतना ही मन शांत रहेगा. हर सच शोर मचाकर सामने नहीं आता.
Death
एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरे की आहट भी सुनिए. पुरानी बातों को बार-बार मन में दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा. आज खुद से एक सवाल पूछिए—क्या जिसे पकड़े हुए हैं उसकी सचमुच जरूरत है?
Temperance
आज जल्दबाज़ी आपको उलझा सकती है. चाहे काम हो या रिश्ता, थोड़ा धैर्य रखिए. जो बातें समय पर छोड़ दी जाती हैं, वे अक्सर अपने आप आसान हो जाती हैं. हर जवाब उसी दिन मिलना ज़रूरी नहीं.
The Emperor
आज लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख सकते हैं. निर्णय लेने से मत घबराइए, लेकिन दूसरों की बात पूरी सुनिए. मजबूत इंसान वही होता है जो अपनी बात कहने के साथ-साथ सुनना भी जानता हो.
The Fool
अगर कोई नया विचार बार-बार मन में आ रहा है तो उसे लिख लीजिए. हर सपना उसी दिन पूरा नहीं होता, लेकिन हर बड़ी शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है. आज जिज्ञासा आपका सबसे अच्छा साथी रहेगी.
Queen of Cups
आज किसी अपने की बात आपको भीतर तक छू सकती है. सलाह देने से पहले बस थोड़ा-सा सुन लीजिए. कई बार सामने वाले को समाधान नहीं, केवल अपनापन चाहिए होता है. और हां, अपने मन का भी हाल पूछना मत भूलिए.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)