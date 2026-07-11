/Tarot Rashifal 11 July 2026: जिज्ञासा को जिंदा रखें कुंभ राशि के लोग, अपने सपनों को अभी विराम न दें मीन राशि वाले! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 11 July 2026: आज कुंभ राशि के लोगों के भीतर नया विचार या नई मुलाकात उत्साह भर सकता है. वहीं मीन राशि वाले अपने सपनों को आज विराम न दें. टैरो कार्ड मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि के लोगों के बारे में आज क्या बता रहा है ये जानने के लिए आइए 11 जुलाई 2026 यानी 'आज का टैरो राशिफल' विस्तार से पढ़ें और कार्ड के संदेशों को समझें.
The Magician
आज किसी पुराने विचार को नया रूप देने का मौका मिल सकता है. कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास साधन कम हैं, जबकि सच यह होता है कि शुरुआत करने का साहस कम पड़ जाता है. आज पहला कदम उठाइए. आगे की राह खुद खुलती चली जाएगी.
Nine of Pentacles
आज मन थोड़ी राहत महसूस करेगा. जिस बात को लेकर पिछले कुछ समय से चिंता थी, उसमें धीरे-धीरे सुधार दिख सकता है. अपने लिए कुछ पल निकालना भी ज़रूरी है. हर समय जिम्मेदारियां ही निभाना जीवन नहीं होता.
Two of Swords
अगर किसी फैसले को बार-बार टाल रहे हैं, तो आज उससे भागने की बजाय उसका सामना कीजिए. हर विकल्प पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन ठहराव सबसे मुश्किल स्थिति बन जाता है. अपने मन की आवाज को भी सुनिए.
Queen of Cups
आज कोई आपकी सलाह चाहता हुआ नजर आ सकता है. आपकी सबसे बड़ी ताकत संवेदनशीलता है, लेकिन दूसरों का बोझ अपने दिल पर मत रखिए. जितनी देखभाल अपनों की करते हैं, उतनी खुद की भी कीजिए.
King of Wands
काम की गति तेज़ रहेगी. लोग आपकी पहल की सराहना करेंगे, मगर हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं. भरोसा बांटना भी नेतृत्व का हिस्सा है. शाम तक कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है.
Eight of Pentacles
आज बारीकियों पर आपकी पकड़ आपको दूसरों से अलग पहचान देगी. कोई छोटा सुधार भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. अपने काम को देखकर संतुष्ट होना सीखिए. हर बार दूसरों की तारीफ़ का इंतजार मत कीजिए.
The Lovers
आज रिश्तों में संवाद सबसे ज़रूरी रहेगा. अगर कोई बात मन में है, तो उसे सही शब्दों में कह दीजिए. चुप्पी कभी-कभी गलतफहमियों को जन्म दे देती है. अपनापन जताने में देर मत कीजिए.
The Hermit
हर सवाल का जवाब भीड़ में नहीं मिलता. आज थोड़ा समय अपने साथ बिताइए. मन शांत होगा तो कई उलझनें बिना किसी सलाह के भी सुलझती महसूस होंगी. खुद को सुनना भी एक कला है.
Wheel of Fortune
दिन अपने साथ कुछ अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है. योजना बदले तो परेशान होने की बजाय परिस्थिति के साथ चलिए. कभी-कभी वही बदलाव आगे चलकर सबसे अच्छा साबित होता है, जिसे हम पहले स्वीकार नहीं करना चाहते थे.
Four of Pentacles
आज आर्थिक मामलों में संयम रखना बेहतर रहेगा. हर अच्छी चीज तुरंत खरीद लेना समझदारी नहीं होती. जो आपके पास है, उसकी कीमत समझेंगे तो भविष्य की योजनाएं भी मजबूत होंगी.
Page of Wands
नई जगह, नया विचार या नई मुलाकात—आज कुछ भी आपके भीतर उत्साह जगा सकता है. जिज्ञासा को जिदा रखिए. सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आज का छोटा अनुभव आगे चलकर बड़ी ताकत बन सकता है.
The Star
अगर पिछले कुछ दिनों से मन थोड़ा थका हुआ था, तो आज उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है. हर बात का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन विश्वास बना रहे तो रास्ते मिलते रहते हैं. अपने सपनों को अभी विराम मत दीजिए.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)