/Tarot Rashifal 12 July 2026: अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं मेष राशि के लोग, तारीफ स्वीकार करें सिंह राशि वाले! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को आज अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहना उन्हें अच्छा महसूस करा सकता है. आज टैरो कार्ड मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के जातकों को क्या संदेश दे रहे हैं, किनके लिए आज का दिन शुभ और किनके लिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है? ये जानने के लिए आइए आज यानी 12 जुलाई 2026 का टैरो राशिफल जानें.
द चैरियट
आज मन में एक अजीब-सी जल्दी रह सकती है. जैसे बहुत कुछ करना है और समय हाथ से निकल रहा है. लेकिन हर काम को एक साथ पकड़ने से बात उलझेगी. जो सबसे जरूरी है, पहले उसे पूरा कीजिए. किसी पुराने फैसले को लेकर मन में दुविधा थी तो आज भीतर से थोड़ी स्पष्टता मिल सकती है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना ही आज आपकी असली ताकत है.
फोर ऑफ पेंटाकल्स
कभी-कभी हम किसी चीज़ को इसलिए कसकर पकड़े रहते हैं क्योंकि डर होता है कि वह हाथ से निकल न जाए. आज अपने भीतर के इसी डर को पहचानने की कोशिश कीजिए. बात पैसे की हो सकती है, किसी रिश्ते की या फिर अपनी बनाई हुई सुरक्षित दुनिया की. हर बदलाव नुकसान नहीं होता. थोड़ा खुलकर सोचेंगे तो शायद वही रास्ता दिखाई दे, जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे.
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स
आज आप आसपास की बातों को सामान्य से कुछ ज्यादा गौर से देखेंगे. कोई अधूरी जानकारी या किसी की कही हुई छोटी-सी बात मन में सवाल खड़ा कर सकती है. तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझ लें. खासकर संदेश और बातचीत में शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. आपकी जिज्ञासा अच्छी है, बस उसे शक में बदलने से बचाना होगा.
क्वीन ऑफ कप्स
दूसरों की भावनाओं को समझते-समझते कई बार आप अपनी बात पीछे रख देते हैं. आज शायद मन इसी ओर आपका ध्यान खींचे. किसी अपने को आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को पूरी तरह थका दें. थोड़ी देर अकेले बैठना, संगीत सुनना या मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहना अच्छा लगेगा. संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, बस अपनी सीमाएं याद रखिए.
सिक्स ऑफ वांड्स
जिस काम में आपने समय और मेहनत लगाई है, उसकी चर्चा हो सकती है. तारीफ मिले तो उसे सहजता से स्वीकार कीजिए. हर उपलब्धि को छोटा बताना विनम्रता नहीं होती. आज किसी की सराहना आपके आत्मविश्वास को फिर से जगा सकती है. हां, अपनी सफलता की खुशी में उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने रास्ते में आपका साथ दिया है.
एट ऑफ पेंटाकल्स
आज चमक-दमक से ज्यादा साधारण काम महत्वपूर्ण रहेंगे. वही फाइल, वही अभ्यास या वह काम जिसे आप कई दिनों से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा धैर्य रखिए. हर मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर भीतर बनता रहता है. किसी छोटी गलती पर खुद को ज्यादा कठोरता से न आंकें. सुधार की गुंजाइश होना असफलता नहीं है.
टू ऑफ स्वॉर्ड्स
किसी बात पर फैसला टालते-टालते शायद आप खुद भी थक गए हैं. आज मन फिर उसी प्रश्न के आसपास घूम सकता है. दोनों विकल्पों में कुछ अच्छा और कुछ मुश्किल दिखाई देगा. ऐसे में केवल यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे. खुद से पूछिए, किस फैसले के साथ मैं भीतर से अधिक सहज रहूंगा? उत्तर शायद तुरंत न मिले, लेकिन सही सवाल आधी उलझन कम कर देगा.
डेथ
इस कार्ड के नाम से घबराने की जरूरत नहीं. आज इसकी बात केवल बदलाव की है. कोई पुरानी सोच, आदत या मन में अटका हुआ अध्याय अब उतना उपयोगी नहीं रहा जितना कभी था. उसे छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ को हमेशा साथ लेकर भी नहीं चला जा सकता. आज खुद को बदलने के लिए मजबूर न हों. बस यह स्वीकार कीजिए कि कुछ बदल रहा है.
थ्री ऑफ वांड्स
आपकी नजर आज रोजमर्रा की सीमाओं से थोड़ा आगे जा सकती है. यात्रा, नया काम, पढ़ाई या भविष्य की किसी योजना को लेकर मन में उत्साह रहेगा. अभी हर उत्तर मिलना जरूरी नहीं है. कई बार पहला कदम केवल यह तय करना होता है कि जाना किस दिशा में है. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके विचारों को नया आकार दे सकती है.
टेन ऑफ वांड्स
आप बहुत कुछ संभाल रहे हैं और शायद आसपास के लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं. आज थकान केवल शरीर में नहीं, मन में भी महसूस हो सकती है. हर जिम्मेदारी स्वयं उठाना आपकी मजबूरी है या आदत इस प्रश्न पर थोड़ा विचार कीजिए. जहां संभव हो, मदद मांग लें. काम बांटने से आपकी क्षमता कम नहीं होती.
द स्टार
पिछले कुछ दिनों की किसी चिंता के बाद आज मन थोड़ा हल्का महसूस कर सकता है. समस्या पूरी तरह समाप्त न भी हुई हो, फिर भी मन के भीतर यह भरोसा लौटेगा कि रास्ता निकलेगा. किसी पुराने सपने या इच्छा की याद आ सकती है. उसे केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि देर हो गई है. कुछ इच्छाएं समय मांगती हैं, अनुमति नहीं.
द हर्मिट
आज बहुत अधिक लोगों के बीच रहने के बाद भी मन अपने लिए थोड़ी जगह तलाश सकता है. इसे उदासी समझने की जल्दी मत कीजिए. कभी-कभी भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहर का शोर थोड़ा कम करना पड़ता है. किसी निर्णय पर दूसरों की राय लेने से पहले खुद से बात करें. शायद जिस उत्तर को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, उसका एक हिस्सा पहले से आपके भीतर मौजूद है.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)