/Tarot Rashifal 13 July 2026: पैसे से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में न करें वृष राशि के लोग, उत्साह से भरे रहेंगे धनु राशि वाले! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 July 2026: वृषभ राशि वालों को आज पैसे से जुड़ा कोई फैसला लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. किसी नई शुरुआत का विचार आज धनु राशि वालों को उत्साहित कर सकता है. आज टैरो कार्ड सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ और किनके लिए अशुभ हो सकता है? ये जानने के लिए आइए आज यानी 12 जुलाई 2026 का पूरा टैरो राशिफल पढ़ें.
नाइट ऑफ वांड्स
आज किसी काम को लेकर जोश कुछ ज्यादा रह सकता है. मन कहेगा कि बस अभी शुरू कर देते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा. आपका यही उत्साह कई बार बंद रास्ते भी खोल देता है, लेकिन आज एक छोटी-सी सावधानी जरूरी है. वादा उतना ही कीजिए, जितना निभा सकें. शाम तक कोई योजना अचानक बदल जाए तो चिढ़ने के बजाय उसके साथ चलने की कोशिश करें.
नाइन ऑफ पेंटाकल्स
आज अपनी मेहनत से बनाई हुई छोटी-छोटी सुविधाएं आपको सुकून देंगी. हो सकता है कोई और उन्हें खास न समझे, पर आप जानते हैं कि यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है. पैसे से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में न करें. दिन आपको एक और बात याद दिलाता है—अपने लिए कुछ करना स्वार्थ नहीं. हर खुशी को किसी खास मौके के लिए बचाकर रखना भी जरूरी नहीं है.
एट ऑफ वांड्स
आज दिन थोड़ा तेज रफ्तार में चलता दिखाई देता है. जिस जवाब का इंतजार था, वह मिल सकता है या कोई रुकी हुई बात अचानक आगे बढ़ सकती है. इतनी सारी सूचनाओं के बीच कोई जरूरी बात छूट न जाए, इसका ध्यान रखें. हर संदेश का जवाब उसी पल देना जरूरी नहीं. पहले समझिए, फिर बोलिए.
सिक्स ऑफ कप्स
कोई पुरानी तस्वीर, गीत या अचानक आया संदेश आपको कुछ समय के लिए पीछे ले जा सकता है. यादें आज बहुत आसानी से मन का दरवाजा खटखटाएंगी. अच्छी यादों को महसूस कीजिए, लेकिन बीते हुए समय को आज से बेहतर साबित करने की कोशिश न करें. किसी पुराने परिचित से बातचीत हो तो मन हल्का हो सकता है. कुछ रिश्ते दूरी के बाद भी अपनी गर्माहट बचाए रखते हैं.
किंग ऑफ वांड्स
आज लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन असली प्रश्न यह है कि आप उनसे किस तरह बात करते हैं. नेतृत्व केवल सबसे आगे खड़े होने का नाम नहीं; कई बार पीछे रहकर किसी और को आगे बढ़ाना भी उसी का हिस्सा है. काम से जुड़ी कोई जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है. अपने अनुभव पर भरोसा रखें, पर किसी अच्छे सुझाव को केवल इसलिए न टालें कि वह आपका विचार नहीं था.
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स
आपका दिमाग पिछले कुछ दिनों से शायद लगातार काम कर रहा है. एक बात खत्म होती है तो दूसरी सूची तैयार मिलती है. आज शरीर और मन दोनों थोड़ी धीमी गति मांग सकते हैं. हर खाली समय को किसी काम से भरना जरूरी नहीं. कुछ देर बिना किसी उद्देश्य के बैठना भी उपयोगी हो सकता है. जिस समस्या का हल नहीं मिल रहा, संभव है उससे थोड़ी दूरी ही नया उत्तर दे.
जस्टिस
आज भावनाओं से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे. कोई फैसला करना है तो केवल यह मत देखिए कि किसे अच्छा लगेगा और कौन नाराज होगा. पूरी बात को दोनों तरफ से समझना जरूरी है. कागज, हिसाब या किसी औपचारिक काम में छोटी बात भी ध्यान से पढ़ें. अपने साथ भी वही निष्पक्षता रखिए जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं.
सेवन ऑफ कप्स
मन में कई विचार हैं और हर विचार पहली नजर में अच्छा लग सकता है. परेशानी यह नहीं कि आपके पास विकल्प कम हैं, बल्कि यह है कि इस समय शायद विकल्प कुछ ज्यादा हैं. आज किसी एक दिशा को चुनने की जल्दी न करें. चमकदार बात और उपयोगी बात में फर्क समझना जरूरी होगा. जो सच में चाहिए, पहले उसे स्पष्ट कीजिए.
द फूल
किसी नई शुरुआत का विचार मन में आने से आज आज उत्साह से भरे रहेंगे. जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी योजना तैयार हो. जीवन की कुछ यात्राएं नक्शा मिलने के बाद शुरू नहीं होतीं बल्कि नक्शा रास्ते में बनता है. फिर भी उत्साह में जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज न करें. नया अनुभव अच्छा रहेगा, खासकर तब जब आप हर चीज़ को पहले से तय करने की जिद छोड़ दें.
थ्री ऑफ पेंटाकल्स
आज अकेले मेहनत करने से ज्यादा फायदा किसी के साथ मिलकर काम करने में हो सकता है. कोई व्यक्ति आपकी उस कमी को पूरा कर सकता है जिसे आप काफी समय से स्वयं संभालने की कोशिश कर रहे थे. सलाह लेना आपकी तैयारी पर सवाल नहीं उठाता. कार्यस्थल पर किसी छोटी-सी सराहना का असर आपके मूड पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा पड़ सकता है.
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स
आज आप बातों के पीछे छिपी बात जल्दी समझ सकते हैं. शायद इसी कारण कुछ लोगों की गोलमोल बातचीत आपको परेशान भी करे. जो कहना है साफ कहिए, लेकिन शब्दों में इतनी धार न हो कि सही बात भी गलत तरीके से पहुंच जाए. किसी पुराने अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. आज उसी समझ का इस्तेमाल करें, पुराने दर्द का नहीं.
टेन ऑफ कप्स
दिन की सबसे अच्छी बात किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, घर की सामान्य-सी बातचीत में छिपी हो सकती है. साथ बैठकर खाना, किसी अपने की हंसी या अचानक हुई लंबी बातचीत मन को अच्छा लगेगी. यदि किसी रिश्ते में छोटी नाराजगी चल रही है तो पहला शब्द बोलने में संकोच न करें. हर बार यह तय करना जरूरी नहीं कि गलती किसकी थी. कभी-कभी रिश्ता बचा रहना ज्यादा जरूरी होता है.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)