/Tarot Rashifal 14 July 2026: मिथुन राशि वालों को खुद पर हो सकती है झुंझलाहट, जानें सभी 12 राशि के बारे में क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड!

Aaj Ka Tarot Rashifal 14 July 2026: आज मेष वालों के लिए दोपहर के बाद का माहौल थोड़ा सहज हो सकता है. वृष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा सुकून मिल सकता है. आज टैरो कार्ड सभी 12 राशियों के लिए गहरे संदेश लेकर आया है, किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ सिद्ध होगा और किनके लिए आज का पूरा समय सतर्कता बरतने का है. ये जानने के लिए आइए आज यानी 12 जुलाई 2026 का पूरा टैरो राशिफल पढ़ें.
फाइव ऑफ वांड्स
आज हर बात पर अपनी जगह बनानी पड़े, ऐसा महसूस हो सकता है. कोई आपकी बात काटेगा, कोई अपनी राय को बेहतर बताएगा. हर बहस में उतरना जरूरी नहीं है. कुछ लोगों को समझाने में जितनी ऊर्जा लगती है, उतने में आप अपना काम काफी आगे ले जा सकते हैं. दोपहर के बाद माहौल थोड़ा सहज होगा. तब तक अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय बात को साफ रखने की कोशिश करें.
द एम्प्रेस
घर की कोई छोटी जरूरत आज आपका ध्यान खींच सकती है. कुछ नया खरीदने, कमरे में बदलाव करने या बस अपने आसपास थोड़ी सुंदरता जोड़ने का मन होगा. किसी अपने की देखभाल करते हुए यह भी देखिए कि आप खुद कब से अपनी जरूरत टाल रहे हैं. अच्छा खाना और आराम से की जानें वाली बातचीत आज मन को उम्मीद से ज्यादा सुकून दे सकती है.
टू ऑफ पेंटाकल्स
सुबह से ही दो काम साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं. एक तरफ जिम्मेदारी होगी और दूसरी तरफ कोई ऐसी बात जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. आप संभाल लेंगे, लेकिन बीच में खुद पर झुंझलाहट हो सकती है. सूची बनाना आज सच में काम आएगा. सबसे जरूरी बात—किसी और की जल्दबाजी को अपनी परेशानी मत बनने दीजिए.
द मून
आज मन किसी बात को लेकर बार-बार कहानी बना सकता है. सामने वाले ने जवाब क्यों नहीं दिया, उसने ऐसा क्यों कहा या आगे क्या होगा—इन सवालों में उलझना आसान रहेगा. हर खामोशी का कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं होता. शाम तक वही बात शायद उतनी गंभीर न लगे जितनी सुबह लगी थी. मन की सुनिए, लेकिन डर को मन की आवाज समझने की भूल न करें.
ऐस ऑफ वांड्स
किसी नए विचार में आज जान दिखाई देगी. यह काम से जुड़ा हो सकता है या कोई ऐसी योजना जिसे आप काफी समय से केवल सोच रहे थे. शुरुआत बहुत बड़ी हो, यह जरूरी नहीं. एक फोन, एक संदेश या पहला पन्ना भी काफी है. किसी की उदासीन प्रतिक्रिया से अपना उत्साह कम न होने दें. हर व्यक्ति आपके विचार को उसी नजर से नहीं देखेगा, जिस नजर से आप देखते हैं.
सेवन ऑफ पेंटाकल्स
आपने मेहनत की है, इसलिए अब परिणाम देखने की बेचैनी भी स्वाभाविक है. आज बार-बार यह हिसाब लगाने का मन हो सकता है कि इतना समय दिया तो मिला क्या. थोड़ा धैर्य रखिए. कुछ काम अभी अधूरे नहीं हैं, बस पकने में समय ले रहे हैं. बीच रास्ते में तरीका बदलने से पहले खुद से पूछें, सच में बदलाव चाहिए या केवल इंतजार मुश्किल लग रहा है?
थ्री ऑफ कप्स
आज किसी से मिलना या पुरानी बातचीत फिर शुरू होना अच्छा लगेगा. बहुत दिनों बाद खुलकर हंसने का मौका मिले तो घड़ी मत देखिए. काम अपनी जगह है, लेकिन मन को भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके सामने हर शब्द सोचकर न बोलना पड़े. कोई अच्छी खबर भी साझा हो सकती है. दूसरों की खुशी में शामिल होना आज आपकी अपनी ऊर्जा को हल्का करेगा.
द हाई प्रीस्टेस
कोई बात पूरी तरह सामने नहीं है, फिर भी भीतर से आपको कुछ महसूस हो रहा है. आज हर उत्तर मांगने की जरूरत नहीं. थोड़ा समय दीजिए और लोगों को खुद बोलने दीजिए. अक्सर हम सवाल पूछकर वह जवाब पा लेते हैं जो सामने वाला देना चाहता है; चुप रहकर कभी-कभी वह बात सुनाई देती है जो सच में उसके मन में है. अपनी सहज समझ को नजरअंदाज न करें.
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स
पिछले दिनों की कोई उलझन अब धीरे-धीरे पीछे छूटती दिखाई देती है. इसका मतलब यह नहीं कि आप सब भूल गए हैं. बस शायद अब हर दिन उसी बात के साथ जागना नहीं चाहते. किसी यात्रा या जगह बदलने की योजना पर चर्चा हो सकती है. आज पुराने सवालों के जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी होगा खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देना.
किंग ऑफ पेंटाकल्स
पैसे या काम से जुड़ी कोई बात आज गंभीरता मांग सकती है. आपकी व्यावहारिक सोच यहां काम आएगी. कोई व्यक्ति सलाह लेने के लिए भी आपके पास आ सकता है. मदद जरूर कीजिए, लेकिन हर समस्या को अपनी जिम्मेदारी मत बना लीजिए. शाम को किसी खर्च को लेकर मन में थोड़ा हिसाब-किताब चलेगा. फैसला सुविधा देखकर करें, दिखावा देखकर नहीं.
पेज ऑफ कप्स
आज कोई छोटी-सी बात अचानक चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. एक संदेश, किसी बच्चे की बात या किसी ऐसे व्यक्ति का अपनापन, जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी. अपनी भावनाओं को हर बार तर्क की कसौटी पर रखना जरूरी नहीं. कभी-कभी अच्छा लगना ही पर्याप्त कारण होता है. मन में कुछ कहना है तो उसे बहुत सजाकर पेश करने की जरूरत नहीं—साधारण शब्द ज्यादा सच्चे लगेंगे.
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स
जिस बात ने रात में परेशान किया, जरूरी नहीं सुबह भी उसका आकार उतना ही बड़ा हो. आज मन किसी चिंता को बार-बार दोहरा सकता है. यदि कोई गलती हुई है तो उसका समाधान सोचिए; केवल खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मदद करेगा. कई बार समस्या आधी उसी क्षण हल्की हो जाती है, जब उसे मन से निकालकर शब्दों में रख दिया जाता है.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)