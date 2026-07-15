/Tarot Rashifal 15 July 2026: खुद को समय दें वृश्चिक राशि के लोग, रिश्ते में पुरानी शिकायतें न दोहराएं मीन राशि वाले! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 July 2026: मेष राशि के लोग काम को जल्दबाजी के बजाय ठीक से निपटाएं. वहीं, वृष राशि के लोग केवल दूसरों की राय पर न चलें, उनके लिए यही अच्छा होगा. आज टैरो कार्ड सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं. ये जानने के लिए आइए मेष से मीन राशि तक का आज यानी 12 जुलाई 2026 का टैरो राशिफल विस्तार से पढ़ें.
(The Emperor)
आज हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है. कोई बात आपको भीतर से परेशान कर सकती है, लेकिन थोड़ा समय बीतने पर उसका अर्थ कुछ और समझ आएगा. काम से जुड़ा एक अधूरा मामला फिर सामने आ सकता है. इस बार जल्दबाजी के बजाय उसे ठीक से निपटाइए. रिश्तों में अपनी बात कहें, पर सामने वाले की बात पूरी सुनने की कोशिश भी करें.
(The Hierophant)
आप पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ संभालते आ रहे हैं और शायद किसी को इसका अंदाजा भी नहीं है. आज मन थोड़ा आराम मांग सकता है. पैसे या घर से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें, केवल दूसरों की राय पर न चलें. किसी अपने से हुई छोटी-सी बातचीत मन हल्का कर सकती है. हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं होता.
(The Lovers)
आज आपके दिमाग में कई विचार एक साथ चल सकते हैं. परेशानी यह नहीं है कि आपके पास रास्ते कम हैं, बल्कि यह है कि आप तय नहीं कर पा रहे कि पहले किस पर चलें. एक काम चुनिए और उसे पूरा कीजिए. किसी पुराने परिचित का संदेश या बातचीत आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. बीती बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें.
(The Moon)
आज भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं. किसी की कही साधारण-सी बात भी आपको जरूरत से ज्यादा छू सकती है. खुद से पूछिए—क्या बात सच में इतनी बड़ी है, या मन पहले से थका हुआ है? परिवार से जुड़ी किसी चिंता में थोड़ी राहत मिल सकती है. शाम का समय अपने लिए रखें. कभी-कभी चुप रहना भी मन की अच्छी देखभाल है.
(Strength)
आपको अपनी क्षमता साबित करने की जरूरत हर जगह नहीं है. आज कोई व्यक्ति आपकी बात या आपके तरीके से सहमत न हो, तो इसे अपने सम्मान का सवाल न बनाएं. काम में आपकी पकड़ अच्छी रहेगी और कोई जिम्मेदारी आपको आगे आने का मौका दे सकती है. बस ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और जिद के बीच बहुत पतली-सी रेखा होती है.
(The Hermit)
आप चीजों को ठीक करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि कई बार यह भूल जाते हैं कि कुछ बातें अपने समय से ही ठीक होती हैं. आज किसी योजना में छोटा बदलाव करना पड़ सकता है. इसे असफलता न समझें. आर्थिक मामलों में सावधानी अच्छी रहेगी. किसी करीबी से अपेक्षाएं कम रखेंगे तो बातचीत ज्यादा सहज रहेगी.
(Justice)
आज मन किसी फैसले पर बार-बार लौट सकता है. आप सबको खुश रखने की कोशिश में अपनी असली इच्छा को पीछे न रखें. काम या निजी जीवन में एक स्पष्ट बातचीत जरूरी हो सकती है. बात को घुमाने से उलझन बढ़ेगी. जो कहना है, शांति से और साफ शब्दों में कहें. सामने वाला शायद आपकी सोच से ज्यादा समझदार निकले.
(Death)
जिस बात को आप लंबे समय से अपने भीतर दबाए हुए हैं, आज उसका असर आपके व्यवहार में दिखाई दे सकता है. हर दूरी नाराजगी नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं. खुद को थोड़ा समय दें. काम में किसी पुराने अनुभव का फायदा मिलेगा. किसी व्यक्ति को लेकर आपकी धारणा बदल सकती है और शायद यह बदलाव जरूरी भी था.
(Temperance)
आज कुछ नया करने का मन होगा, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपको रोक सकती हैं. निराश होने के बजाय अपनी योजना को छोटे हिस्सों में बांटें. यात्रा, सीखने या किसी नए संपर्क से जुड़ी अच्छी बातचीत हो सकती है. रिश्तों में मजाक करते समय शब्दों का ध्यान रखें. जो बात आपको हल्की लगे, वह दूसरे को चुभ सकती है.
(The Devil)
आप अक्सर तब तक चलते रहते हैं जब तक शरीर और मन दोनों थककर जवाब न देने लगें. आज अपनी गति थोड़ी कम करना समझदारी होगी. काम का दबाव रहेगा, लेकिन हर चीज आज ही पूरी करनी जरूरी नहीं. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है. घर लौटकर काम की चिंताओं को भी थोड़ा बाहर छोड़ना सीखें.
(The Star)
आज कोई अलग विचार आपके मन में आ सकता है और पहली नजर में वह दूसरों को थोड़ा अजीब भी लगे. उसे तुरंत छोड़िए मत. आपकी सोच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे थोड़ा समय देने की जरूरत है. मित्रों से बातचीत अच्छी रहेगी. निजी रिश्तों में भावनाओं को केवल तर्क से समझने की कोशिश न करें. कुछ बातें महसूस भी करनी पड़ती हैं.
(The High Priestess)
आज आपका मन आसपास के लोगों की भावनाओं को जल्दी पकड़ लेगा. लेकिन ध्यान रखें, हर किसी की परेशानी को अपने भीतर रख लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है. किसी अधूरे काम को पूरा करने से मन को संतोष मिलेगा. रिश्ते में पुरानी शिकायत दोहराने के बजाय यह सोचें कि अब आप आगे क्या चाहते हैं. आज अपने मन से थोड़ी नरमी से बात कीजिए.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)