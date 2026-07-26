/Tarot Rashifal 26 July 2026: खुशियों को महसूस करें धनु राशि के लोग, कुंभ वालों के लिए कुछ नया सीखने का मौका! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 26 July 2026: आज मेष राशि के लोग खुद पर भरोसा रखें. वहीं, कन्या राशि के लोगों को ये समझना होगा कि मेहनत का परिणाम अगर अभी नहीं दिख रहा है तो निराश न हों. सभी 12 राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड का क्या संदेश है? ये जानने के लिए आइए 26 जुलाई 2026 का टैरो राशिफल पढ़ें.
The Star
कभी-कभी हम मंजिल की तलाश में इतना दौड़ते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक रोशनी है. आज वही रोशनी आपको रास्ता दिखा सकती है. किसी अधूरे काम को लेकर मन में नई उम्मीद जागेगी. खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर शुरुआत विश्वास से ही जन्म लेती है.
Four of Pentacles
हर चीज को कसकर पकड़कर रखना हमेशा सुरक्षा नहीं देता. आज थोड़ा खुलकर जीने की कोशिश कीजिए. किसी अपने की बात सुनना या किसी पुराने विचार को बदलना आपके लिए अच्छा अनुभव बन सकता है.
The Lovers
आज का दिन केवल रिश्तों का नहीं, बल्कि अपने मन की आवाज सुनने का भी है. यदि किसी निर्णय को लेकर उलझन है, तो कुछ देर शांति में बैठिए. उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलेगा.
Six of Swords
बीती हुई बातों को बार-बार याद करना मन को थका देता है. आज कोशिश कीजिए कि जो बीत गया, उसे सम्मान के साथ विदा करें. नई सुबह हमेशा हल्का मन मांगती है.
Strength
हर ताकत ऊंची आवाज में नहीं दिखती. कई बार मुस्कुराकर कठिन समय को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है. आज आपका धैर्य ही आपकी असली शक्ति बनेगा.
Eight of Pentacles
यदि आज आपको लगे कि मेहनत का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए. बीज बोने और फल मिलने के बीच थोड़ा समय लगता है. अपने प्रयास जारी रखिए.
Queen of Cups
आज किसी अपने की बात ध्यान से सुनिए. हो सकता है आपकी एक छोटी-सी मुस्कान या एक स्नेहभरा शब्द किसी के दिन को बेहतर बना दे. संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, आपकी खूबी है.
Death
इस कार्ड से घबराने की आवश्यकता नहीं है. यह किसी अंत का नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का संकेत है. यदि जीवन आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है, तो विश्वास रखिए कि आगे कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है.
Nine of Cups
आज अपने पास जो है, उसके लिए मन ही मन धन्यवाद कहिए. संतोष का भाव भीतर ऐसी शांति लाता है, जो किसी भी उपलब्धि से बड़ी होती है. छोटी-छोटी खुशियों को महसूस कीजिए.
The Chariot
आज परिस्थितियां आपका इम्तिहान ले सकती हैं, लेकिन दिशा आपके हाथ में है. अपने लक्ष्य पर नजर रखिए. जब मन स्थिर होता है, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं.
Page of Swords
आज कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है. हर नई जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें. जिज्ञासा आपको आगे ले जाएगी.
The Sun
आज का दिन हल्का और खुशनुमा महसूस हो सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय या किसी पुराने मित्र से हुई बातचीत मन को सुकून देगी. अपनी खुशी को बाँटिए, वह और बढ़ जाएगी.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)