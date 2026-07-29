/Tarot Rashifal (29 July 2026): मुस्कुराने की वजह खुद ढूढ़ें सिंह राशि के लोग, आज कुंभ राशि वालों के पुराने भ्रम होंगे दूर! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 July 2026: मेष राशि के लोगों के भीतर नेतृत्व करने की भावना मजबूत होगी. सिंह राशि के लोग इस बात पर ध्यान दें कि सकारात्मक सोच आपके आसपास के माहौल में बदलाव ला सकती है. आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा बीतने वाला है, ये जानने के लिए आइए 29 जुलाई 2026 के टैरो राशिफल को यहां विस्तार से जानें.
King of Wands
आज आपके भीतर नेतृत्व करने का भाव मजबूत रहेगा. लोग आपकी बात सुनेंगे भी, लेकिन याद रखिए कि अच्छी नेतृत्व क्षमता में दूसरों को सुनना भी शामिल होता है. धैर्य के साथ लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ देगा.
Four of Pentacles
हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता. आज किसी बात को थोड़ा सहज होकर देखने की कोशिश कीजिए. भरोसा बढ़ेगा तो रिश्ते भी हल्के महसूस होंगे.
Page of Cups
दिन कोई छोटी-सी खुशखबरी या सुखद अनुभव लेकर आ सकता है. मन को खुला रखिए. कभी-कभी जीवन सबसे सुंदर उपहार बिना किसी योजना के देता है.
Ten of Cups
आज घर-परिवार से जुड़ी कोई बात मन को सुकून दे सकती है. अपनों के साथ बैठकर बिताया गया थोड़ा-सा समय भी पूरे दिन की थकान मिटा सकता है.
The Sun
आज मुस्कुराने की वजहें खुद ढूढ़िए. सकारात्मक सोच आपके आसपास का माहौल भी बदल सकती है. अपने आत्मविश्वास को विनम्रता के साथ आगे बढ़ाइए.
Three of Pentacles
अकेले आगे बढ़ना हमेशा जरूरी नहीं होता. आज किसी के साथ मिलकर किया गया काम उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकता है. टीम भावना बनाए रखें.
Two of Swords
अगर किसी निर्णय को लेकर मन उलझा हुआ है तो खुद पर दबाव मत डालिए. थोड़ी-सी दूरी और थोड़ा समय कई बार सबसे अच्छा उत्तर लेकर आते हैं.
Knight of Cups
दिल की बात कहने या किसी पुराने रिश्ते को फिर से अपनाने का अवसर मिल सकता है. शब्दों में सच्चाई होगी तो असर अपने आप दिखाई देगा.
Nine of Wands
थकान महसूस हो सकती है, लेकिन सफ़र अभी बाकी है. अपने पिछले संघर्षों को याद कीजिए. आपने जितना तय किया है, उससे आगे भी बढ़ने की क्षमता आपके भीतर है.
The Emperor
आज अनुशासन आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा. जो काम कई दिनों से टल रहा है, उसे व्यवस्थित ढंग से शुरू करने का सही समय है.
Ace of Swords
आज कोई नई सोच या नई समझ आपके सामने आ सकती है. पुराने भ्रम दूर होंगे और किसी विषय पर स्पष्टता महसूस होगी. अपने विचार निडर होकर रखिए.
Temperance
हर काम अपनी गति से होने दीजिए. जल्दबाजी आज आपके पक्ष में नहीं रहेगी. संतुलित सोच और शांत व्यवहार आपको भीतर से मजबूत बनाए रखेगा.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)