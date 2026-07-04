/Tarot Rashifal 4 July 2026: रुके काम को शुरू कर सकते हैं सिंह राशि वाले, ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं धनु राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 4 July 2026: आज वृषभ राशि के लोग विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह पर एक बार विचार जरूर करें. वहीं, सिंह राशि के लोग अपने रुके काम को फिर से शुरू कर सकते हैं. आइए जानें आज का दैनिक टैरो राशिफल किस राशि के लिए शुभ सिद्ध होगा और किसके लिए आज का दिन अशुभ रहने वाला है? आइए पढ़ें 4 जुलाई 2026 यानी आज का टैरो राशिफल.
हर दिन हमें कुछ नया नहीं देता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया देखने की दृष्टि ज़रूर दे सकता है. आज टैरो यही संकेत देता है कि परिस्थितियों से पहले अपने मन की दिशा को समझना अधिक महत्वपूर्ण है.
The Fool (द फूल)
कभी-कभी नया रास्ता इसलिए नहीं छूटता कि वह कठिन है, बल्कि इसलिए कि पहला कदम उठाने का साहस नहीं जुट पाता. द फूल आज यही याद दिलाता है कि हर शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता स्वाभाविक है. अगर कोई अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो केवल संकोच की वजह से उसे लौटाइए मत.
The Hierophant (द हायरोफैंट)
हर अनुभव स्वयं करके ही सीखना ज़रूरी नहीं होता. कुछ सीखें दूसरों की यात्रा से भी मिल जाती हैं. आज किसी वरिष्ठ या विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह साधारण लगे, फिर भी उस पर एक बार विचार अवश्य कीजिए. कई बार वही बात आगे चलकर सबसे अधिक काम आती है.
The Lovers (द लवर्स)
जीवन केवल लोगों को चुनने का नहीं, रास्तों को चुनने का नाम भी है. यदि मन दो दिशाओं में खिंच रहा है, तो सुविधा से अधिक उस विकल्प को महत्व दें जो भीतर शांति देता हो. सही निर्णय हमेशा सबसे आसान नहीं होता.
Temperance (टेम्परेंस)
आपने शायद महसूस किया होगा कि जल्दबाज़ी में बनाई गई चाय भी स्वाद नहीं देती. जीवन भी कुछ ऐसा ही है. टेम्परेंस कहता है कि धैर्य केवल इंतज़ार करना नहीं, बल्कि सही समय पर भरोसा रखना भी है. आज स्वयं पर थोड़ा नरम रहिए.
The Sun (द सन)
हर व्यक्ति अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलता है. आज आपकी मुस्कान किसी और का भी दिन बेहतर बना सकती है. यदि लंबे समय से किसी काम को टाल रहे थे, तो शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं लगता. रोशनी बाँटने से कम नहीं होती.
Eight of Pentacles (एट ऑफ पेंटाकल्स)
पूर्णता की चाह अच्छी है, लेकिन प्रगति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है. आज छोटी-सी मेहनत को कम मत आँकिए. लगातार किया गया प्रयास ही वह आधार बनता है, जिसे लोग बाद में सफलता कहते हैं.
Two of Cups (टू ऑफ कप्स)
रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें जीतने की नहीं, समझने की इच्छा हो. यदि किसी से बातचीत अधूरी रह गई थी, तो आज उसे पूरा करने का अवसर मिल सकता है. कभी-कभी एक सच्चा वाक्य कई दिनों की दूरी मिटा देता है.
Judgement (जजमेंट)
पुरानी गलतियों को बार-बार याद करना आसान है, लेकिन उनसे आगे बढ़ना अधिक आवश्यक है. जजमेंट आपको अपने प्रति थोड़ा उदार होने का संदेश देता है. अनुभव तभी सार्थक बनता है, जब वह बोझ नहीं, सीख बन जाए.
Knight of Wands (नाइट ऑफ वैंड्स)
आपकी पहचान हमेशा आपके उत्साह से रही है. आज उसी ऊर्जा को सही दिशा देने की ज़रूरत है. हर विचार पर तुरंत काम शुरू करना आवश्यक नहीं; पहले यह देखिए कि कौन-सा विचार सचमुच आपके समय और प्रयास के योग्य है.
King of Pentacles (किंग ऑफ पेंटाकल्स)
विश्वास धीरे-धीरे कमाया जाता है. आज आपकी जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है. बड़े लक्ष्य अपनी जगह हैं, लेकिन आज का ईमानदार प्रयास भी उतना ही मूल्यवान है.
Ace of Swords (एस ऑफ स्वॉर्ड्स)
कभी ऐसा भी होता है कि उत्तर पहले से सामने होता है, बस मन उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आज सोच में स्पष्टता लाने का संकेत देता है. जो बात लंबे समय से उलझी हुई थी, वह अचानक सरल लगने लगे तो आश्चर्य मत कीजिए.
The Star (द स्टार)
उम्मीद कोई शोर नहीं करती, फिर भी सबसे दूर तक सुनाई देती है. यदि पिछले कुछ दिनों से मन थोड़ा थका हुआ था, तो आज अपने लिए कुछ शांत पल निकालिए. द स्टार याद दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह आने का क्रम कभी नहीं बदलता.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)