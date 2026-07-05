/Tarot Rashifal 5 July 2026: मिथुन राशि के लोग सवाल पूछने से न हिचकें, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करें मीन राशि वाले! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 5 July 2026: आज सिक्स ऑफ वैंड्स मेष राशि के लोगों को याद दिलाता है कि सच्ची जीत पहले भीतर से महसूस करें. वहीं मिथुन राशि के लोग सवाल पूछने से न हिचकें. आज की टैरो मेज पर रखे कार्ड एक दिलचस्प बात कह रहे हैं- हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता. कभी-कभी जीवन हमें रुकने, देखने और फिर आगे बढ़ने का निमंत्रण देता है. आइए आइए जानें, 5 जुलाई 2026 यानी आज का टैरो आपकी राशि के बारे में क्या कहता है.
Six of Wands (सिक्स ऑफ वैंड्स)
आज तारीफ से ज्यादा संतोष आपके अपने मन से मिलेगा. किसी काम में किया गया प्रयास धीरे-धीरे रंग दिखाने लगा है, भले ही अभी सबकी नजर उस पर न गई हो. सिक्स ऑफ वैंड्स याद दिलाता है कि सच्ची जीत पहले भीतर महसूस होती है, दुनिया बाद में उसे पहचानती है.
Queen of Pentacles (क्वीन ऑफ पेंटाकल्स)
घर की रसोई की खुशबू हो, किसी अपने का फोन या शाम की चाय, आज छोटी-छोटी बातें मन को गहरी शांति दे सकती हैं. क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कहती है कि समृद्धि केवल धन में नहीं, अपनापन महसूस करने में भी होती है. जो आपके पास है, उसकी कद्र कीजिए.
Page of Swords (पेज ऑफ स्वॉर्ड्स)
हर नई जानकारी पर तुरंत विश्वास करना समझदारी नहीं होती. आज कोई बात सुनने को मिले तो उसे परखिए भी. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जिज्ञासा का कार्ड है, लेकिन साथ ही विवेक का भी. सवाल पूछने से मत हिचकिए.
Four of Cups (फोर ऑफ कप्स)
बीते कुछ दिनों से यदि मन किसी एक बात में अटका हुआ है, तो जरा नजर उठाकर आसपास भी देखिए. संभव है, जिस अवसर का इंतजार था, वह किसी और रूप में सामने खड़ा हो. फोर ऑफ कप्स हमें दृष्टिकोण बदलने की याद दिलाता है.
King of Wands (किंग ऑफ वैंड्स)
नेतृत्व केवल आगे चलने का नाम नहीं, दूसरों को साथ लेकर चलने की कला भी है. आज आपके व्यवहार से लोग अधिक सीखेंगे, शब्दों से कम. किंग ऑफ वैंड्स आत्मविश्वास के साथ विनम्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है.
Three of Pentacles (थ्री ऑफ पेंटाकल्स)
हर हुनर तब और निखरता है जब उसे साझा किया जाए. यदि कोई आपकी राय मांगे, तो खुलकर दीजिए और यदि आपको मदद की जरूरत हो तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें. थ्री ऑफ पेंटाकल्स मिलकर आगे बढ़ने का संदेश देता है.
Ace of Cups (एस ऑफ कप्स)
मन की बात मन में ही रहे, यह हमेशा जरूरी नहीं. आज भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करने का अवसर मिल सकता है. एस ऑफ कप्स नए विश्वास, नई आत्मीयता और दिल से जुड़ने का संकेत लेकर आया है.
Nine of Wands (नाइन ऑफ वैंड्स)
सफ़र लंबा हो तो थकान स्वाभाविक है. इसका अर्थ यह नहीं कि मंज़िल दूर है. नाइन ऑफ वैंड्स कहता है कि बस थोड़ा धैर्य और रखिए. आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी.
The World (द वर्ल्ड)
जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं, जहां पीछे मुड़कर देखने पर मुस्कान अपने आप आ जाती है. आज वैसा ही एक एहसास मिल सकता है. द वर्ल्ड पूर्णता और नए अध्याय का सुंदर संकेत है.
Four of Pentacles (फोर ऑफ पेंटाकल्स)
सुरक्षित रहना अच्छी बात है, लेकिन बदलाव से डरना नहीं. हर नई संभावना जोखिम नहीं होती. फोर ऑफ पेंटाकल्स कहता है कि जहां जरूरत हो, वहां थोड़ा भरोसा भी निवेश की तरह काम करता है.
The Star (द स्टार)
कुछ सपने समय मांगते हैं लेकिन वे रास्ता नहीं भूलते. आज यदि कोई पुरानी इच्छा फिर याद आए तो उसे अनदेखा मत कीजिए. द स्टार उम्मीद की उस रोशनी का प्रतीक है, जो धीमी होकर भी बुझती नहीं.
The High Priestess (द हाई प्रीस्टेस)
दिन भर की भागदौड़ के बीच कुछ पल अपने लिए भी बचाकर रखिए. जब मन शांत होता है, तो कई उलझनों के उत्तर बिना शोर के मिल जाते हैं. द हाई प्रीस्टेस आज भीतर की आवाज पर भरोसा करने का संदेश देती है.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)