/Tarot Rashifal 6 July 2026: मेष राशि वाले कदम सोच-समझकर बढ़ाएं, बदलाव से घबराएं नहीं धनु राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 6 July 2026: अभी तक धनु राशि वालों की जो बात रुकी हुई लग रही थी उसमें हलचल दिख सकती है. वहीं कुंभ राशि के लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. आज के टैरो कार्ड सभी 12 राशि के लोगों को क्या दिलचस्प संदेश दे रहे हैं और सभी 12 राशियों के जातकों के बारे में बता रहे हैं. आइए 6 जुलाई 2026 यानी 'आज का टैरो राशिफल' जानें.
Ace of Swords
मन में घूम रहा कोई सवाल आज अचानक जवाब पा सकता है. किसी सलाह, किताब या बातचीत से नई दिशा मिले तो उसे हल्के में न लें. साफ़ सोच ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.
Ten of Cups
आज छोटी-छोटी खुशियां बड़ी लगेंगी. परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, किसी पुराने दोस्त का फोन आना या बच्चों की हँसी—यही पल मन को भीतर तक भर देंगे. हर खुशी का कारण बड़ा हो, यह जरूरी नहीं.
Strength
हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता. कई बार शांत रह जाना ही सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है. आज आपका धैर्य किसी बिगड़ती स्थिति को सहज बना सकता है.
Eight of Pentacles
मेहनत का असर दिखने में समय लग सकता है, लेकिन बेअसर नहीं जाता. आज कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे लगेगा कि आपकी कोशिश सही दिशा में है. सीखने का सिलसिला जारी रखें.
Justice
आज किसी मामले में दोनों पक्षों को सुनना समझदारी होगी. जल्दबाजी में बनाई राय बाद में बदलनी पड़ सकती है. निष्पक्ष सोच आपको ऐसी जगह सम्मान दिलाएगी जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.
The Hermit
भीड़ में रहकर भी कभी-कभी इंसान खुद से दूर हो जाता है. आज थोड़ा समय अपने मन के साथ बिताइए. जिस उत्तर की तलाश बाहर कर रहे हैं, उसकी शुरुआत शायद भीतर से होगी.
King of Pentacles
अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है. आज लोग आपकी राय को गंभीरता से सुनेंगे. आर्थिक मामलों में संयम बनाए रखें. जल्दबाजी के बजाए संतुलित सोच में फायदा है.
The Star
आशा का दीपक बुझने न दें. अगर किसी योजना में रुकावट आई है तो उसे अंत न मानें. थोड़ा धैर्य और थोड़ा विश्वास, यही आज का संदेश है.
The Moon
हर बात को उसी पल समझ लेना संभव नहीं होता. अगर कोई स्थिति उलझी हुई लगे तो उसे थोड़ा समय दीजिए. जल्द ही वही बात अलग नज़रिए से समझ आने लगेगी. अपनी अंतर्ज्ञान को सुनिए, लेकिन तथ्यों की रोशनी भी साथ रखिए.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)