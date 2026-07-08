/Tarot Rashifal 8 July 2026: पहला कदम उठाने में संकोच न करें सिंह राशि वाले, धैर्य बनाए रखें कुंभ राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 8 July 2026: आज वृषभ राशि के लोगों के मन में नया उत्साह जाग सकता है. वहीं, वृश्चिक राशि वालों को आज यह समझना होगा कि बदलाव हमेशा हानिकारक नहीं होता है. टैरो कार्ड आज मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि के जातकों को क्या संदेश दे रहे हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और जातकों को कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी? ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए आइए पढ़ें 8 जुलाई 2026 यानी 'आज का टैरो राशिफल'.
The Emperor
आज कुछ फैसले आपके इंतज़ार में हैं. हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी तस्वीर देखिए. आपका शांत और स्पष्ट रवैया लोगों का भरोसा बढ़ाएगा. जिम्मेदारी निभाने का दिन है, दबाव लेने का नहीं.
Four of Wands
घर या परिवार से जुड़ी कोई सुखद बात मन को हल्का कर सकती है. लंबे समय बाद किसी अपने से खुलकर बातचीत होगी तो कई गलतफहमियां अपने आप दूर होती महसूस होंगी. आज छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी पूंजी हैं.
Ace of Cups
मन में नया उत्साह जाग सकता है. कोई मुलाकात, संदेश या विचार दिन को अलग रंग दे सकता है. दिल की बात सुनिए, लेकिन निर्णय लेते समय व्यवहारिक पक्ष को भी साथ रखिए.
The Moon
हर बात तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं. आज यदि कोई स्थिति उलझी हुई लगे तो उसे थोड़ा समय दीजिए. कई बार जवाब इंतज़ार करने वालों को ही मिलता है.
King of Wands
आपके आत्मविश्वास का असर आसपास के लोगों पर भी दिखाई देगा. यदि किसी काम की शुरुआत करनी है तो आज पहला कदम उठाने में संकोच न करें. नेतृत्व का अर्थ केवल आगे चलना नहीं, साथ लेकर चलना भी है.
Three of Pentacles
दूसरों के साथ मिलकर किया गया काम अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकता है. हर बात अकेले संभालने की कोशिश छोड़ेंगे तो दिन अधिक सहज लगेगा. सीखने और सिखाने, दोनों के अवसर मिल सकते हैं.
Justice
आज किसी विषय पर संतुलित सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. भावनाओं और तथ्यों के बीच सही दूरी बनाए रखेंगे तो निर्णय आसान हो जाएगा. जल्दबाज़ी से बचना ही समझदारी होगी.
Death
किसी पुराने तरीके या सोच को पीछे छोड़ने का समय आ सकता है. बदलाव हमेशा नुकसान नहीं लाता. कई बार वही नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलता है. जो बीत गया, उसे पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं.
The Sun
दिन हल्का और सकारात्मक महसूस हो सकता है. किसी छोटे से काम में भी संतोष मिलेगा. यदि मन में कोई योजना है तो उसे टालने के बजाय शुरुआत कीजिए. ऊर्जा आपका साथ देगी.
Queen of Pentacles
काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की आपकी कोशिश सफल रहेगी. किसी करीबी की जरूरत समझने का अवसर मिलेगा. संवेदनशीलता और व्यवहारिकता—दोनों आज साथ-साथ चलेंगी.
The Star
जिस उम्मीद को आपने कुछ समय पहले किनारे रख दिया था, वह फिर से दस्तक दे सकती है. हर सपना एक ही दिन पूरा नहीं होता. धैर्य बनाए रखेंगे तो रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे.
Six of Swords
कुछ बातें अब पीछे छोड़ देने में ही भलाई है. मन जितना हल्का होगा, आगे बढ़ना उतना आसान लगेगा. आज भविष्य की चिंता से अधिक वर्तमान की शांति पर ध्यान दीजिए.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)