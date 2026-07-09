/Tarot Rashifal 9 July 2026: दूसरों की राय को भी महत्व दें सिंह राशि के लोग, अधूरे काम पूरे करेंगे मकर राशि वाले! पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 9 July 2026: वृषभ राशि के लोगों के लिए जरूरी है कि आज आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला सोच-समझकर लें. वहीं, सिंह राशि के लोगों को ऑफिस में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. टैरो कार्ड मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि के जातकों को आज के दिन क्या संदेश दे रहे हैं. ये जानने के लिए आइए पढ़ें 9 जुलाई 2026 यानी 'आज का टैरो राशिफल'.
(The Chariot)
आज परिस्थितियां आपको अपनी क्षमता साबित करने का अवसर देंगी. किसी पुराने काम में गति आएगी और मन में जो उलझन थी, वह धीरे-धीरे साफ होने लगेगी. जल्दबाजी करने के बजाय सही दिशा चुनना अधिक लाभदायक रहेगा. परिवार के किसी सदस्य का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. याद रखें, जीत केवल तेज़ चलने से नहीं, सही दिशा में बढ़ने से मिलती है.
(Four of Pentacles)
हर चीज को कसकर पकड़े रखना हमेशा सुरक्षा नहीं देता. आज कुछ मामलों में थोड़ा लचीलापन अपनाना आपके रिश्तों और काम दोनों के लिए अच्छा रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता करने से बचें. मन जितना खुला रहेगा, नए अवसर उतनी आसानी से दिखाई देंगे.
(Page of Swords)
आज नई जानकारी या कोई दिलचस्प समाचार आपके सामने आ सकता है. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले पूरी सच्चाई जान लें. विद्यार्थियों और नई शुरुआत करने वालों के लिए दिन उत्साहवर्धक है. आपकी जिज्ञासा ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.
(The Star)
उम्मीद की एक नई किरण आपका इंतज़ार कर रही है. यदि पिछले कुछ दिनों से मन थोड़ा भारी था, तो आज सकारात्मक सोच लौट सकती है. किसी पुराने रिश्ते में संवाद फिर से शुरू होने के संकेत हैं. अपने मन की बात दबाने के बजाय शांतिपूर्वक व्यक्त करें. कई बार छोटी-सी बातचीत भी बड़ी दूरी मिटा देती है.
(King of Wands)
आपके नेतृत्व की क्षमता आज लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आत्मविश्वास रखें, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व दें. जब अनुभव और विनम्रता साथ चलते हैं, तब सफलता अधिक स्थायी बनती है.
(Eight of Pentacles)
आज मेहनत का दिन है. जो काम आप लगातार करते आ रहे हैं, उसका असर अब दिखाई देने लगेगा. छोटी-छोटी गलतियों पर निराश होने के बजाय उनसे सीखें. धीरे-धीरे किया गया सुधार ही भविष्य में बड़ा परिणाम देता है.
तुला (Justice)
आज संतुलित सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. किसी निर्णय में भावनाओं और तर्क के बीच सही तालमेल बैठाने की जरूरत है. यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. निष्पक्षता अंततः सम्मान दिलाती है.
(Death)
यह कार्ड अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संदेश देता है. किसी आदत, सोच या परिस्थिति को पीछे छोड़ने का समय आ गया है. बदलाव को अपनाने में जितनी सहजता होगी, आगे का रास्ता उतना ही आसान लगेगा. जीवन का हर नया अध्याय कुछ नया सिखाकर ही आता है.
(Temperance)
आज संयम और धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं. जल्द परिणाम पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन कुछ काम अपने समय से ही पूरे होते हैं. रिश्तों में भी मधुरता बनाए रखने के लिए सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना.
(The Emperor)
अनुशासन और स्पष्ट योजना आपको आगे बढ़ाएगी. किसी अधूरे कार्य को पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. परिवार या कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. मजबूत फैसले वही होते हैं जिनमें दृढ़ता के साथ संवेदनशीलता भी शामिल हो.
(The Fool)
आज कुछ नया सीखने या नई शुरुआत करने का उत्साह रहेगा. हर अवसर में संभावना छिपी होती है, बस उसे समझदारी से अपनाने की आवश्यकता है. बिना तैयारी के जोखिम लेने से बचें, लेकिन केवल डर की वजह से अच्छे अवसर भी न छोड़ें.
(Queen of Cups)
आज आपकी संवेदनशीलता और समझदारी किसी अपने के काम आ सकती है. दूसरों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता आपको विशेष बनाएगी. अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें. जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है.
(डिस्क्लेमर: टैरो कार्ड रीडिंग आत्म-चिंतन का माध्यम है. दी गई भविष्यवाणी संकेत और मार्गदर्शन के लिए है. इसे चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह के रूप में न लें.)