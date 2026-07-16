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16 जुलाई को क्या बदलने वाली है आपकी किस्मत? टैरो कार्ड्स की इस भविष्यवाणी में छिपे हैं आपके हर सवाल के जवाब

डॉ. हरलीन की टैरो सलाह के अनुसार 16 जुलाई 2026 को सभी 12 राशियों के लिए कार्ड्स के जरिए मानसिक शांति, करियर में बदलाव और सही फैसले लेने के सटीक उपाय बताए गए हैं.

Written Byडॉ. हरलीन कौरEdited By:harsh singh
Published: Jul 16, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:30 AM IST
16 जुलाई को क्या बदलने वाली है आपकी किस्मत? टैरो कार्ड्स की इस भविष्यवाणी में छिपे हैं आपके हर सवाल के जवाब

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डॉ. हरलीन कौर

डॉ. हरलीन कौर

डॉ. हरलीन कौर (एमबीए, पीएच.डी., डी.एससी.) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैकल्पिक चिकित्सा एवं समग्र स्वास्थ्य (Holistic Wellness) विशेषज्ञ, शिक्षिका, लेखिका, वक्ता एवं समाजसेवी हैं। वर्ष 2003 से वे Healing Urja Institute of Cosmic Sciences के माध्यम से भारत एवं विदेशों के 5,000 से अधिक विद्यार्थियों और साधकों को रेकी, टैरो, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न्यूमरोलॉजी तथा अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतियों का प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी हैं।
उन्होंने एमबीए, रेकी में पीएच.डी. तथा वैकल्पिक चिकित्सा में डॉक्टर ऑफ साइंस (D.Sc.) की उपाधियां प्राप्त की हैं। वे एक रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो विशेषज्ञ, हिप्नोथेरेपिस्ट, ऊर्जा उपचार विशेषज्ञ तथा प्रेरक वक्ता के रूप में देश-विदेश में सम्मानित हैं।
डॉ. हरलीन नियमित रूप से आज तक, न्यूज़ नेशन, न्यूज़24, एबीपी न्यूज़ तथा एबीपी गंगा जैसे प्रमुख समाचार चैनलों पर टैरो, आध्यात्मिकता, वैकल्पिक चिकित्सा एवं जीवन प्रबंधन विषयों पर अपने विचार साझा करती रही हैं। वे "Magical Tarot" पुस्तक एवं Magical Tarot Deck की रचयिता भी हैं।
रोटरी इंटरनेशनल में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे Rotary Fellowship of Hypnosis and Healing की संस्थापक अध्यक्ष तथा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 में मानसिक स्वास्थ्य की जिला अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रही हैं।
महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दादासाहेब फाल्के नारी शक्ति आइकन अवार्ड, सरोजिनी नायडू नारी शक्ति सम्मान, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष सूर्य, राष्ट्रीय चेंजमेकर अवार्ड सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें 26 जून 2026 को ब्रिटिश संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स), लंदन में World Book of Records London द्वारा Certificate of Excellence से सम्मानित किया गया।

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