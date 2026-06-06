/Saptahik Rashifal 2026: कुंभ वालों को द मून क्या दे रहा संकेत, प्रेम को लेकर कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए यह सप्ताह? पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 8 to 14 June 2026: फिर से एक नये सप्ताह की शुरुआत हो रही है जो सभी 12 राशियों के लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत को लेकर आया है. ध्यान दें टैरो कार्ड केवल भविष्य ही नहीं बताते हैं बल्कि इन कार्ड की ऊर्जा के प्रभाव से हम व्यक्ति के निकट भविष्य का आंकलन भी करते हैं. आने वाला सप्ताह यानी 8 जून से 14 जून तक का दिन सभी राशियों को लिए कैसा रहने वाला है, यह हम सप्ताहिक टैरो राशिफल में विस्तार से जानेंगे. किन राशियों के जातकों के जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है और किन्हें प्रेम में सफलता मिल सकती है, किन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसी ही कई जानकारियां हम इस साप्ताहिक राशिफल के सेगमेंट में जानेंगे.
(21 मार्च - 19 अप्रैल)
सिक्स ऑफ कप्स
यह सप्ताह पुरानी यादों, पुराने संबंधों और अधूरे कामों को पूरा करने का समय है. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संपर्क या अनुभव से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ हो सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद है. परिवार में किसी रिश्तेदार से मुलाकात या शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद दूर होंगे और मधुरता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को पुराने नोट्स और अनुभवों से खास लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह आपको यह महसूस कराएगा कि अतीत से मिली सीख वर्तमान को सुधारने में महत्वपूर्ण होती है.
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
उपाय: भगवान कृष्ण की पूजा करें, बच्चों को मिठाई बांटें.
(20 अप्रैल - 20 मई)
द हायरोफैंट
यह सप्ताह परंपराओं, ज्ञान और सही मार्गदर्शन का समय है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों या अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में नियमों और अनुशासन का पालन सफलता दिलाएगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किए गए निर्णयों से लाभ होगा. परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में गंभीरता और विश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. सप्ताह आपको यह सिखाएगा कि सही मार्गदर्शन और धैर्य से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 5
उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें, धार्मिक स्थल पर दान करें.
(21 मई - 20 जून)
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स
यह सप्ताह किसी पुराने तनाव या कठिन परिस्थिति के खत्म होने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रही समस्याओं का समाधान हो सकता है. नौकरी में नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है. परिवार का सहयोग मानसिक बल देगा. प्रेम जीवन में पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों को निराशा छोड़कर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में पर्याप्त आराम करना जरूरी रहेगा. सप्ताह आपको यह संदेश देगा कि हर कठिन दौर के बाद बेहतर अवसर अवश्य आते हैं.
शुभ रंग: ग्रे
शुभ अंक: 10
उपाय: शिव मंदिर में जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को काला तिल दान करें.
(21 जून - 22 जुलाई)
थ्री ऑफ वांड्स
यह सप्ताह विस्तार, प्रगति और भविष्य की नई संभावनाओं का समय है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और नए अवसर आ सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में विस्तार से संबंधित निर्णय लाभकारी साबित होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या नए कोर्स से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सप्ताह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आपकी मेहनत अब बड़े परिणाम लाने वाली है.
शुभ रंग: नारंगी
शुभ अंक: 3
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें, लाल वस्त्र का दान करें.
(24 जुलाई - 22 अगस्त)
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स
यह सप्ताह स्पष्ट सोच, समझदारी और सटीक निर्णय लेने का समय है. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में साफ संवाद जरूरी रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह आपको यह बताएगा कि सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है.
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 6
उपाय: मां सरस्वती की पूजा करें, विद्यार्थियों को किताबें दान करें.
(24 अगस्त - 22 सितंबर)
द स्टार
यह सप्ताह आशा, प्रेरणा और नई संभावनाओं का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय की मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी में प्रगति और सम्मान बढ़ सकता है. व्यापार में नई योजनाएं फायदेमंद साबित होंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. सप्ताह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपके सपने धीरे-धीरे सच होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 17
उपाय: जरूरतमंदों को जल दें, भगवान विष्णु का स्मरण करें.
(24 सितंबर - 22 अक्टूबर)
किंग ऑफ कप्स
यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में कठिन परिस्थितियों को आप शांत मन से संभालेंगे. नौकरी में आपकी समझदारी की सराहना होगी. व्यापार में संबंधों को मजबूत बनाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में किसी महत्वपूर्ण मामले पर आपकी भूमिका अहम होगी. प्रेम जीवन में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विद्यार्थियों को धैर्य और अनुशासन बनाए रखना चाहिए. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सप्ताह आपको यह समझाएगा कि संयम और संतुलन हर हाल में सफलता दिला सकता है.
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 8
उपाय: चंद्रमा को दूध दें, गरीबों को चावल दान करें.
(24 अक्टूबर - 21 नवंबर)
फोर ऑफ पेंटाकल्स
यह सप्ताह धन और संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान देने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन किसी भी मौके को न छोड़ें. नौकरी में अपने कार्यों को व्यवस्थित करना जरूरी है. व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें. आर्थिक मामलों में बचत बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है. परिवार में जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा. प्रेम जीवन में अत्यधिक नियंत्रण से बचें. विद्यार्थियों को समय का सही उपयोग करना चाहिए. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह आपको यह सिखाएगा कि सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
शुभ रंग: गहरा हरा
शुभ अंक: 4
उपाय: भगवान कुबेर की पूजा करें, गरीबों को हरी सब्जियां दान करें.
(22 नवंबर - 21 दिसंबर)
द चैरियट
यह सप्ताह विजय, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. नौकरी में प्रगति और सम्मान बढ़ने की संभावना है. व्यापार में नई योजनाओं को गति मिलेगी. आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं. सप्ताह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि दृढ़ निश्चय और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 7
उपाय: भगवान हनुमान की पूजा करें, जरूरतमंदों को गुड़ का दान करें.
(22 दिसंबर - 19 जनवरी)
पेज ऑफ पेंटाकल्स
यह सप्ताह सीखने, विकास और नए अवसरों का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी में अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सप्ताह आपको यह प्रेरणा देगा कि छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकती है.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 11
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें.
(20 जनवरी - 18 फरवरी)
द मून
यह सप्ताह अंतर्ज्ञान, रहस्यों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का समय है. कार्यक्षेत्र में किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. नौकरी में धैर्य और सावधानी जरूरी है. व्यापार में जल्दबाजी के निर्णय हानि पहुंचा सकते हैं. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. परिवार में भावनात्मक मुद्दों पर बात हो सकती है. प्रेम जीवन में भ्रम की स्थिति बनने पर खुलकर संवाद करें. विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और मानसिक शांति जरूरी होगी. सप्ताह आपको यह सिखाएगा कि सही समय पर सत्य खुद सामने आ जाता है.
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 18
उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें, सफेद वस्तुओं का दान करें.
(19 फरवरी - 20 मार्च)
नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)
यह सप्ताह इच्छाओं की पूर्ति, संतोष और उपलब्धियों का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. नौकरी में मनचाही सफलता या प्रशंसा प्राप्त होने की संभावना है. व्यापार में लाभ और संतोष मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. प्रेम जीवन में संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक संतोष बना रहेगा. यह सप्ताह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपकी कई महत्वपूर्ण इच्छाएं अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 9
उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों को मीठा भोजन दान करे.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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