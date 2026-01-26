Advertisement
Taurus Horoscope February 2026 : वृषभ राशि वालों के करियर, पैसे, प्‍यार और सेहत के मामले में कैसा रहेगा फरवरी महीना? पढ़ें मासिक राशिफल

वृषभ मासिक राशिफल 2026 : फरवरी महीने में ग्रहों की स्थिति वृष राशि वालों के लिए आर्थिक, करियर, सेहत, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए कैसी रहेगी, ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए फरवरी महीने का मासिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:12 AM IST
Taurus Horoscope 2026 February : वृषभ राशि के लोग मेहनती, बुद्धिमान और आकर्षक होते हैं. शुक्र ग्रह के प्रभाव के चलते इन लोगों को महंगी चीजों का शौक होता है और वे लग्‍जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं. फरवरी महीना वृष राशि वालों को करियर और आर्थिक मामलों में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देगा. यात्राओं से लाभ हो सकता है. पढ़ें वृष राशिफल फरवरी 2026. 

वृषभ मासिक राशिफल फरवरी 2026 
 
वृषभ करियर राशिफल : फरवरी का माह वृषभ राशि वालों के लिए पेशेवर दृष्टि से मिश्रित परिणाम ला सकता है. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहना मिल सकती है, लेकिन कभी-कभी सहयोगियों या वरिष्ठों के साथ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं. कार्यालय में किसी से बेवजह बहस न करें. धैर्य बनाए रखना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आपके विचारों में स्पष्टता और स्थिरता बनी रहेगी, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी. यह समय नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, अतः पुराने कार्यों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी भी नये काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा जरूर बना लें.

नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन जिम्मेदारियों का सकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है. व्यवसायिक गतिविधियों में सतर्कता आवश्यक है, नई साझेदारियों या निवेश से पहले सोच-विचार करना फायदेमंद रहेगा. पुराने लेन-देन और लंबित कार्यों को पूरा करना समय की मांग होगी. व्यापार में लाभ की संभावनाएं मध्यम स्तर की होंगी, मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा. लेकिन संतुलित प्रयास से नुकसान से बचा जा सकता है.

वृषभ आर्थिक राशिफल: वित्तीय स्थिति इस माह स्थिर बनी रहेगी. अचानक बड़े लाभ की संभावना कम है, लेकिन नियमित और सतत प्रयास आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. खर्चों में नियंत्रण और बजट के अनुसार काम करना लाभकारी रहेगा. यदि आप किसी नई योजना या निवेश की सोच रहे हैं, तो इसे टालना बेहतर होगा क्योंकि इस माह समय आपके बहुत अनुकूल नहीं है. परिवार के बुजुर्गों या अनुभवी मित्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करना आपके आर्थिक निर्णयों में सहायक रहेगा.

वृषभ लव राशिफल (सिंगल) : प्रेम जीवन में समय कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. नए संबंध बनाने की संभावना है, लेकिन सतर्कता और समझदारी आवश्यक है. अपने प्रेमी के साथ बात-चीत करते वक्त यह जरूर ध्यान रखें कि आपकी बात उसे बुरा न लगे. भावनाओं में संतुलन बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. जो लोग पहले से संबंध में हैं, उनके लिए संवाद और आपसी समझ में वृद्धि का समय है.

वृषभ फैमिली राशिफल : वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है. पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग और समझदारी से घर का वातावरण सुखद रहेगा. बच्चों के प्रति ध्यान और उनके कार्यों में सहायता करना लाभकारी रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव से खुशी का माहौल बनेगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल : इस माह आपके स्वास्थ्य के लिए ग्रह गोचर अच्छे नही हैं. सर्दी-जुकाम आदि समस्याएं हो सकती है. पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं. अतः खान-पान और योग पर विशेष ध्यान रखें. थोड़ी सी असावधानी अस्पताल का चक्कर लगवा सकती है.

वृषभ यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए माह मिलाजुला रहेगा. आवश्यक यात्रा में सफलता मिलेगी, लेकिन अनावश्यक और जोखिम भरी यात्राओं से बचें. मार्ग और समय के अनुसार योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

