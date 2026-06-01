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Hindi Newsऐस्ट्रोVrishabh Rashifal by Ajay bhambi: वृष राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होने वाली है बड़ी प्रॉपर्टी डील! लेकिन अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया तो...

Vrishabh Rashifal by Ajay bhambi: वृष राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होने वाली है बड़ी प्रॉपर्टी डील! लेकिन अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया तो...

Vrishabh Rashifal by Ajay bhambi: वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ा मुनाफा और करियर में बेहतरीन सफलता लेकर आने वाला है. हालांकि, ग्रहों की चाल आज लेन-देन के मामलों में भावुकता से बचने, जोखिम भरे निवेश न करने और बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखने की चेतावनी भी दे रही है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:06 AM IST
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Vrishabh Rashifal by Ajay bhambi: वृष राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होने वाली है बड़ी प्रॉपर्टी डील! लेकिन अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया तो...

Vrishabh Rashifal by Ajay bhambi: वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. जहां एक तरफ करियर और बिजनेस में आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी के मामलों में कोई फायदेमंद डील होने के प्रबल योग हैं. हालांकि, आज आपको अपनी भावुकता पर कंट्रोल रखने और सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आइए विस्तार से जानते हैं आज का पूरा वृष राशिफल।

वृष राशि: वृष राशि वालों, आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभदायक सौदा हो सकता है. निवेश करते समय सावधानी रखें और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. बिजनेस में आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. मौसम बदलने से कमजोरी महसूस हो सकती है. आज बच्चों को मिठाई या फल जरूर बांटें.

पॉजिटिव: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदेमंद डील हो सकती है. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

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नेगेटिव: भावुकता के बजाय व्यवहारिक सोच रखें. रिस्क वाले कार्यों में पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है. यात्रा के दौरान अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: व्यवसायिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है. साझेदारी के कारोबार में गलतफहमियों से बचना जरूरी है. आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर फोकस रखें.

लव: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: मौसम परिवर्तन की वजह से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. खानपान व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: सफेद 

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: बच्चों को फल और मिठाई बांटें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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