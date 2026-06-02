Vrishabh Rashifal by ajay bhambi: वृष राशि वालों की समझदारी आज पलटेगी बाजी, लेकिन 'इस' एक चीज के खराब होने से जेब होगी ढीली!

Vrishabh Rashifal by ajay bhambi: एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति भी बदल चुकी है. देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी के मुताबिक, आज का दिन वृष राशि वाले जातकों के लिए सूझबूझ और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आज आपकी समझदारी ही आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालेगी. जहां बिजनेस में आज कड़ी मेहनत का फल भविष्य में मिलने के योग हैं, वहीं दूसरी ओर गुस्से और जिद पर काबू रखना बेहद जरूरी होगा. आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, सेहत और वो खास उपाय जो आपके दिन को भाग्यशाली बना सकता है.

PANDIT AJAI BHAMBI: "वृष राशि वालों, आज आपकी समझदारी परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर सकती है. गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें. बिजनेस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन भविष्य में उसका फायदा मिलेगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. तनाव और अनियमित खानपान से तबीयत बिगड़ सकती है. आज किसी धर्मस्थल पर कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें."

पॉजिटिव: आज दिन मिला जुला प्रभाव वाला रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे. नई योजनाएं शुरू करने के लिए समय अच्छा है. आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी योजनाएं लाभदायक साबित होंगी और तुरंत क्रियान्वित भी हो सकती हैं.

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नेगेटिव: घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से बड़ा खर्च सामने आ सकता है. गुस्सा और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है. विवादित मामलों और यात्रा से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: कारोबार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. दूरदराज की पार्टियों से संबंध सुधारने का प्रयास करें. ऑफिस में सहकर्मियों और अधिकारियों से संबंध मधुर रखें.

लव: परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी. मित्रों के साथ गेट टूगेदर का कार्यक्रम बन सकता है.

स्वास्थ्य: अनियमित खानपान और तनाव की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: किसी धर्मस्थल पर एकांत में बैठकर आत्म चिंतन करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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