Vrishabha Rashifal January 2026 : वृषभ राशि वालों के लिए नई जॉब और यात्रा के योग लेकर आ रहा जनवरी 2026, पढ़ें मासिक राशिफल

वृष राशिफल जनवरी 2026 : वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना मिश्रित फलदाई रह सकता है. मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य की जरूरत होगी. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए वृष राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:58 AM IST
Taurus Monthly Horoscope January 2026 : जनवरी 2026 में हो रहे ग्रह गोचर वृषभ राशि वालों को करियर में नए मौके दे सकते हैं. साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्‍छी बनी रहेगी. हालांकि अचानक लाभ होने की बजाय धीरे-धीरे लाभ होगा. वर्कप्‍लेस पर किसी से विवाद हो सकता है, लिहाजा अपने व्‍यवहार पर काबू रखें. विस्‍तार से पढ़ें वृष जनवरी 2026 राशिफल. 
 
वृष मनी राशिफल : आर्थिक दृष्टि से यह माह संयम और सोच-समझकर किए गए प्रयासों के लिए अनुकूल है. अचानक लाभ की संभावना कम है, लेकिन धैर्य और सही निर्णय लेने से स्थायी लाभ मिल सकता है. सामाजिक स्तर पर अनुभवियों या वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन आर्थिक मामलों में सहायक होगा. नए निवेश या उद्यम में जल्दबाजी न करें, इससे भविष्य के लाभ सुरक्षित रहेंगे.

यह भी पढ़ें: 10 दिन में 2 बार धन देने वाले ग्रह का गोचर, 3 राशि वालों को ठंडी में भी गर्मी का अहसास देगा बढ़ा हुआ पैसा

वृष नौकरी-व्‍यापार राशिफल : व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में माह मिश्रित परिणाम दे सकता है. सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ मतभेद की संभावना है, जिसे संयम और संवाद से टाला जा सकता है. उत्तर दिशा की यात्रा से मामूली लाभ संभव है. साहस और मेहनत के साथ काम करने पर आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

वृष करियर राशिफल : शिक्षा और करियर के क्षेत्र में यह माह प्रगतिशील रहेगा. तकनीकी शिक्षा, कौशल आधारित और ललित कला से जुड़े छात्रों के लिए अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अतिरिक्त अभ्यास और कोचिंग लाभदायक होगी. एकाग्रता और दृढ़ संकल्प बनाए रखने से आप अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अथाह पैसा, मनचाही तरक्‍की और प्‍यार से लबरेज जिंदगी...ये हैं साल 2026 की सबसे भाग्‍यशाली राशियां

वृष यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए यह माह आंशिक रूप से लाभकारी है. अनावश्यक और जोखिमपूर्ण यात्राओं से बचें. व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी जरूरी यात्राएं रेल या सड़क मार्ग से करें, जिससे अपेक्षित लाभ कुछ हद तक प्राप्त होगा. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक शुभ रहेगी.

वृष फैमिली राशिफल : पारिवारिक वातावरण में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. वैवाहिक जीवन में संदेह और तनाव से बचें. भाइयों के साथ मतभेद को समझदारी और संयम से सुलझाएं. बच्चों के व्यवहार पर निगरानी रखना लाभकारी रहेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण और संवाद से पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. संतान के लिए यह माह मिश्रित परिणाम देगा. शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार संभव है, यदि आप उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें. कुछ बच्चों का व्यवहार अनुशासनहीन हो सकता है, इसलिए संयम और प्रोत्साहन से उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं. खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में सफलता मिलने के भी संकेत हैं.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

वृष स्वास्थ्य राशिफल : इस माह ग्रह-नक्षत्र आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः अनुकूल संकेत दे रहे हैं. हल्की थकान, मांसपेशियों में ऐंठन या पुराने रोगों में असुविधा हो सकती है, लेकिन समय पर सावधानी और चिकित्सकीय देखभाल से स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप इस अवधि में ऊर्जावान रह सकते हैं. सावधानी जरूरी है—बवासीर या छाती संबंधी पुरानी बीमारियों वाले व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखना होगा. वाहन चलाते समय या भारी कार्य करते समय सतर्कता अपनाने से किसी भी चोट या गंभीर समस्या से बचा जा सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

january rashifal 2026

