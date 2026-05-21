Aaj Ka Makar Rashifal: आज शनि देव खोलेंगे बड़ी उपलब्धि का रास्ता, पर मन पर हावी हो सकता है यह एक खतरा

Aaj Ka Makar Rashifal: आज मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनि देव आपके जीवन में अनुशासन, धैर्य और बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि आज मकर राशि वालों के करियर की कौन सी बड़ी योजना सफल होने वाली है, धन लाभ की क्या स्थिति रहेगी और दिन को खुशनुमा व तनावमुक्त बनाने के लिए उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना होगा.

मकर राशि, स्वामी: शनि

सकारात्मक बातें: शनि की अनुशासन शक्ति आज आपको दृढ़ता और धैर्य से हर बाधा पार करने की क्षमता देगी. वर्षों की मेहनत का फल मिलने का समय आया है. करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी. आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी.

नकारात्मक बातें: अत्यधिक कठोरता और नियमों में अटकाव से लचीलापन खत्म हो सकता है. दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई होगी. नकारात्मक सोच मन को भारी कर सकती है. अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर / व्यापार: सरकारी सेवा, खनन, निर्माण, इंजीनियरिंग और वित्त प्रबंधन में विशेष सफलता मिलेगी. किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं की नींव रखने का यह उचित समय है.

प्रेम / रिश्ते: पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें कुशलता से निभाएंगे. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बड़ों का सम्मान करने से आशीर्वाद मिलेगा.

स्वास्थ्य: हड्डियों, जोड़ों और घुटनों पर विशेष ध्यान दें. ठंड और नमी से बचें. कैल्शियम युक्त आहार लें. मालिश और गर्म सेंक लाभकारी रहेगी.

सावधानियां: काम के बीच आराम लेना न भूलें. बहुत अधिक जिम्मेदारी एक साथ न लें. ठंडे पानी में स्नान से बचें. किसी पर भी जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें.

शुभ रंग: काला/नीला,

शुभ अंक: 4

ये भी पढे़ं: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम