Advertisement
trendingNow13223785
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Tula Rashifal: आज शुक्र कराएगा बड़ा लाभ, लेकिन इस एक गलती से बिगड़ सकता है पूरा दिन!

Aaj Ka Tula Rashifal: आज शुक्र कराएगा बड़ा लाभ, लेकिन इस एक गलती से बिगड़ सकता है पूरा दिन!

Aaj Ka Tula Rashifal: शुक्र की कृपा से आज तुला राशि वालों को करियर, कला और प्रेम के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 21, 2026, 04:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Tula Rashifal: आज शुक्र कराएगा बड़ा लाभ, लेकिन इस एक गलती से बिगड़ सकता है पूरा दिन!

Aaj Ka Tula Rashifal: शुरुआत हो रही है एक नए दिन की, जो अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आया है. आइए जानते हैं कि आज शुक्र की कृपा से तुला राशि वालों के करियर, प्यार और सेहत के सितारे क्या मोड़ लेने वाले हैं और दिन को शानदार बनाने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा.

तुला राशि- स्वामी: शुक्र

सकारात्मक बातें: शुक्र की दोहरी कृपा से आज प्रेम, सौंदर्य और न्याय के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. सामाजिक जीवन में नई पहचान बनेगी. हर संबंध में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा. कला और रचनात्मकता में नई ऊंचाई प्राप्त होगी.

नकारात्मक बातें: निर्णय न ले पाने की समस्या आज विशेष रूप से परेशान कर सकती है. दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की उपेक्षा हो सकती है. विवादों में तटस्थ रहने की कोशिश में आप गलत पक्ष का साथ दे सकते हैं. अत्यधिक भोग-विलास से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर / व्यापार: कानून, न्याय, कला, फैशन, सजावट और कूटनीति के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि होगी. किसी विवादित मामले में अनुकूल निर्णय आ सकता है. साझेदारी और अनुबंध के लिए यह शुभ दिन है. रचनात्मक परियोजनाओं में सफलता मिलेगी.

प्रेम / रिश्ते: प्रेम जीवन में असाधारण मधुरता रहेगी. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. विवाह के इच्छुक जातकों के लिए शुभ समाचार संभव है. जीवनसाथी के साथ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाएं.

स्वास्थ्य: गुर्दे और मूत्राशय से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें. पर्याप्त पानी पीना अत्यंत आवश्यक है. त्वचा की देखभाल करें. मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें.

सावधानियां: किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को दोनों पक्षों को सोचकर लें. दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता न बदलें. धूप में बाहर जाते समय त्वचा की सुरक्षा करें. दूसरों की समस्याओं में अनावश्यक दखल न दें.

शुभ रंग-गुलाबी,
शुभ अंक- 7

ये भी पढे़ं: वरदा चतुर्थी पर बना शुभ रवि योग, भद्रा का साया भी करेगा तंग, देखें आज का पंचांग

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Tula Rashi

Trending news

48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
Haunted Bungalows
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
PM Modi
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
DNA
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
West Bengal news
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, इधर ममता के आधे विधायक हुए गायब
DNA
बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, इधर ममता के आधे विधायक हुए गायब
सीमा पर चीन की चालों का जवाब तैयार! सिलीगुड़ी में तैयार हो रहा अभेद्य सुरक्षा कवच
siliguri corridor
सीमा पर चीन की चालों का जवाब तैयार! सिलीगुड़ी में तैयार हो रहा अभेद्य सुरक्षा कवच
PM ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
PM Modi
PM ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
 Supreme Court
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज