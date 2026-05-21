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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Taurus Rashifal: सामाज में नई पहचान बनाएंगे वृष राशि के लोग, बिजनेस में पा सकते हैं नई डील! पढ़ें वृष राशिफल

Aaj Ka Taurus Rashifal: सामाज में नई पहचान बनाएंगे वृष राशि के लोग, बिजनेस में पा सकते हैं नई डील! पढ़ें वृष राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 21 May 2026 Taurus: आइए वृष राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि तमाम ग्रह गोचर के बाद आज का दिन वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 21, 2026, 04:04 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 May 2026: आज 21 मई 2026 का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार अति विशेष और प्रभावशाली रहने वाला है. आज मेष लग्न में मेष राशि का मंगल खुद की ही राशि में स्थित होकर बलवान रहेगा. जिससे साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी. द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति से वाणी, धन और पारिवारिक मामलों को प्रभावित करेगी. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति शुभ फल देगी. यह योग करियर, संबंधों, शिक्षा के साथ ही भाग्य में सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो सकता है. चंद्रमा का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने से अति शुभ गुरु-पुष्य योग बनेगा जो खरीदारी, निवेश, नए कार्य और मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ होता है. पंचम भाव सिंह राशि में केतु के होने से प्रेम संबंधों और संतान पक्ष में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं.

ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिन
एकादश भाव कुंभ राशि में राहु का प्रभाव होने से अचानक लाभ और नए संपर्कों के योग बनेंगे.
मीन राशि में शनिदेव का गोचर कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक योजनाओं पर प्रभाव डाल सकता है.
संपूर्ण ग्रह स्थिति से 21 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है.

वृषभ राशि-
स्वामी: शुक्र
सकारात्मक बातें-
शुक्र की अनुकूल दृष्टि से आज धन, सुख और वैभव में वृद्धि होगी। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। सामाजिक जीवन में नई पहचान बनेगी। भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी।

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नकारात्मक बातें-
जिद्द करना आज परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरों की राय को नजरअंदाज करने से संघर्ष हो सकता है। आलस्य पर काबू रखें वरना महत्वपूर्ण काम टल सकते हैं। ईर्ष्या और लालच से दूर रहें।

करियर / व्यापार-
व्यवसाय में नए सौदे और अनुबंध होने के प्रबल संकेत हैं। कला, फैशन, खानपान या वित्त क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है. नौकरी करने वालों की वेतन वृद्धि या पदोन्नति होने की संभावना है। बैंकिंग और वित्तीय कार्यों के लिए आज का दिन उत्तम है।

प्रेम / रिश्ते-
जीवनसाथी के साथ मधुर समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ने का यह उचित समय है। परिवार में हर्ष और उत्सव का माहौल रह सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

स्वास्थ्य-
स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा। गले और थायराइड से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। मीठे व वसायुक्त भोजन कम करें। नियमित सैर करना लाभदायक रहेगा।

सावधानियां-
अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट पर ध्यान दें। किसी नए व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। खाने-पीने में संयम बरतें। कर्ज लेने से बचें।

शुभ रंग- हरा
शुभ अंक- 6

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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