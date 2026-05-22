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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabha Rashifal: मिथुन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, पैसों की तंगी होगी दूर; लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें!

Aaj Ka Vrishabha Rashifal: मिथुन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, पैसों की तंगी होगी दूर; लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें!

Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए संपर्क लाभदायक रहेंगे और कार्यक्षेत्र व शिक्षा में सफलता के नए द्वार खुलेंगे. हालांकि, किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना होगा और अधिक बोलने व लापरवाही की आदत पर कंट्रोल रखना होगा ताकि कोई नया विवाद न खड़ा हो.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 22, 2026, 04:36 AM IST
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Aaj Ka Vrishabha Rashifal: मिथुन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, पैसों की तंगी होगी दूर; लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें!

Aaj Ka Mithun Rashifal: आज चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देने वाली है, जिससे आपके रुके हुए कामों में तेजी आएगी और नई योजनाओं की शुरुआत होगी. लेकिन ध्यान रहे, आपकी चंचलता कहीं आपके निर्णयों में रुकावट न बन जाए. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य आपके बारे में क्या बड़े संकेत दे रहे हैं और भगवान गणेश की कृपा पाने का वो अचूक उपाय क्या है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है. यह वायु तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक बुद्धिमान, चंचल, बातचीत में कुशल और नई चीजें सीखने वाले माने जाते हैं. मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा के अंतिम दो चरण, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी. दिन उत्साह और नई योजनाओं से भरा रहेगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

सकारात्मक बातें: आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा हो सकती है. नए लोगों से संपर्क लाभदायक साबित होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है.

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नकारात्मक बातें: मन में अस्थिरता बनी रह सकती है. किसी छोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. अधिक बोलने की आदत विवाद का कारण बन सकती है. कार्यों में लापरवाही नुकसान दे सकती है.

करियर और व्यवसाय: नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार में नई योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है. मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. बाहर के खाने से बचें.

सावधानियां: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. धन खर्च सोच-समझकर करें.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें.

ये भी पढ़ें: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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