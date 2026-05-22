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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि वालों के दूर होंगे सारे आर्थिक संकट, मिलेगा रुका हुआ धन; लेकिन आलस्य से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि वालों के दूर होंगे सारे आर्थिक संकट, मिलेगा रुका हुआ धन; लेकिन आलस्य से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और रुके हुए धन की वापसी लेकर आएगा, जिससे परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. हालांकि, सफलता का पूरा फायदा उठाने के लिए आज आपको आलस्य और अत्यधिक सोच-विचार से बचना होगा तथा किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 22, 2026, 04:34 AM IST
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Aaj Ka Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि वालों के दूर होंगे सारे आर्थिक संकट, मिलेगा रुका हुआ धन; लेकिन आलस्य से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Vrishabha Rashifal: आज चंद्रमा की बदलती स्थिति आपके आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने के संकेत दे रही है. लंबे समय से जो परेशानियां आपको थका रही थीं, आज उनसे राहत मिलने का समय आ गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए.

वृषभ राशि

वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. यह पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक शांत, धैर्यवान, व्यवहारिक और सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले माने जाते हैं. वृषभ राशि के अंतर्गत कृत्तिका का अंतिम चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालेगी. दिन सामान्य से बेहतर रहेगा और लंबे समय से चल रही परेशानियों में राहत मिलने की संभावना बनेगी. मन में स्थिरता बनी रहेगी और कार्यों को धैर्य से पूरा करने में सफलता मिलेगी.

सकारात्मक बातें: आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.

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नकारात्मक बातें: आलस्य और अधिक सोच-विचार के कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को परेशान कर सकती है. खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है. जिद्दी स्वभाव रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है.

करियर और व्यवसाय: नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नई डील मिलने की संभावना है. कला, फैशन, बैंकिंग और प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन गले, सर्दी या थकान की समस्या हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

सावधानियां: अनावश्यक खर्चों से बचें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित फूल अर्पित करें.

ये भी पढ़ें: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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