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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabh Rashifal: 24 मई को आपकी ये एक बुरी आदत करा सकती है भारी नुकसान, दूसरों के चक्कर में आकर न बिगाड़ें अपना काम

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 24 मई को आपकी ये एक बुरी आदत करा सकती है भारी नुकसान, दूसरों के चक्कर में आकर न बिगाड़ें अपना काम

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 24 मई 2026 को मिथुन के सूर्य और कन्या के चंद्रमा के प्रभाव से वृषभ राशि वालों को रुका हुआ धन वापस मिलेगा और कला, बैंकिंग व मीडिया क्षेत्र के लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:06 AM IST
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 24 मई को आपकी ये एक बुरी आदत करा सकती है भारी नुकसान, दूसरों के चक्कर में आकर न बिगाड़ें अपना काम

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए जीवन के कई मोर्चों पर बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. इस रविवार को ग्रहों का एक बेहद खास संयोग बन रहा है, जहां सूर्य देव मिथुन राशि में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को सीधा प्रभावित करेंगे, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करके आपके आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज वृषभ राशि वालों के लिए कौन से सुनहरे अवसर आने वाले हैं और किस एक बुरी आदत से उन्हें आज हर हाल में दूरी बनाकर रखनी होगी.

वृषभ राशि: वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. यह पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक धैर्यवान, व्यवहारिक, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और सुख सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं. वृषभ राशि के अंतर्गत कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में होकर आर्थिक मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता को मजबूत करेगा. आज का दिन संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव की सराहना होगी. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करना लाभदायक साबित हो सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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नकारात्मक बातें: आलस्य और अधिक आराम की प्रवृत्ति कार्यों में देरी करा सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. छोटी छोटी बातों को लेकर मन परेशान रह सकता है. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. कला, फैशन, बैंकिंग और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले, पेट या आंखों से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है. अधिक मीठा और तला भुना भोजन खाने से बचें. नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी.

सावधानियां: आलस्य से बचें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. किसी भी निर्णय में अधिक देरी न करें.

शुभ रंग: सफेद, गुलाबी

शुभ अंक: 2, 6

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें. सफेद मिठाई या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: नौतपा के 9 दिन 4 राशियों पर भारी, हावी रहेगा गुस्सा, जेब होगी ढीली, हो सकता है अपमान

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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