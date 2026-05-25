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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि का आज का राशिफल, जानें शुभ अंक, शुभ रंग और सबसे सटीक उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि का आज का राशिफल, जानें शुभ अंक, शुभ रंग और सबसे सटीक उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 25 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की शुभ स्थिति से वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग बनेंगे. हालांकि, अत्यधिक काम के कारण थकान और खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आज के दिन लेन-देन में जल्दबाजी और बेवजह की बहस से बचना आपके लिए समझदारी होगी.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 25, 2026, 04:06 AM IST
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि का आज का राशिफल, जानें शुभ अंक, शुभ रंग और सबसे सटीक उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 25 मई 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके कई बड़े काम आसान हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक शांत स्वभाव, धैर्य और व्यवहारिक सोच के लिए पहचाने जाते. इस राशि के अंतर्गत कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर कार्यक्षेत्र और दैनिक जिम्मेदारियों में व्यस्तता बढ़ाएगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से आर्थिक मामलों में नई योजनाएं बन सकती हैं. आज का दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं और किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव की प्रशंसा होगी. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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नकारात्मक बातें: काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती. किसी करीबी व्यक्ति के साथ छोटी बात पर विवाद होने की संभावना है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी से बजट प्रभावित हो सकता. दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने से मानसिक तनाव बढ़ सकता. आलस्य के कारण कुछ जरूरी कार्य अधूरे रह सकते हैं.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन साझेदारी के मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा. बैंकिंग, कला, फैशन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गर्दन, गले या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती. पर्याप्त पानी पिएं और समय पर भोजन करें.

सावधानियां: बेवजह की बहस से दूर रहें. पैसों के लेन देन में जल्दबाजी न करें. काम के साथ आराम को भी महत्व दें.

शुभ रंग: आसमानी, सिल्वर

शुभ अंक: 4, 6

उपाय: शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या मिश्री का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: 30 की उम्र के बाद खुलता है 4 राशिवालों का भाग्य, महाधनवान बनने के खुलते हैं रास्ते!

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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