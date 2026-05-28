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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabh Rashifal: बदल जाएगी वृषभ राशि वालों की किस्मत और दूर होगी मन की उलझन! पढ़ें आज का भाग्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: बदल जाएगी वृषभ राशि वालों की किस्मत और दूर होगी मन की उलझन! पढ़ें आज का भाग्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और रुके हुए कामों को गति देने वाला रहेगा, जिसमें उन्हें सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, इन्हें आर्थिक मामलों में सतर्क रहने, अपनी जिद छोड़ने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 28, 2026, 04:06 AM IST
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal: बदल जाएगी वृषभ राशि वालों की किस्मत और दूर होगी मन की उलझन! पढ़ें आज का भाग्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और रुके हुए कामों को दोबारा शुरू करने का है. सितारों की चाल बता रही है कि लंबे समय से आपके मन में जो उलझनें चल रही थीं, वे अब दूर होंगी और करियर-बिजनेस में आपको सीनियर अधिकारियों या पुराने ग्राहकों का पूरा सहयोग मिलेगा. आइए जानते हैं कि आज करियर, लव लाइफ, सेहत और आर्थिक मामलों में आपके सितारे क्या कहते हैं, और किस एक बड़ी गलती से आपको आज बचकर रहना होगा.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक शांत स्वभाव, धैर्य और व्यवहारिक सोच के लिए जाने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 28 मई का दिन आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. कई लोग आपकी शांति और व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं.

सकारात्मक बातें: मन में चल रही उलझनों के बीच आज कुछ ऐसी बातें साफ होने लगेंगी, जिनका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे. कामकाज के मामले में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. किसी रुके हुए काम में दोबारा गति आने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

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नकारात्मक बातें: किसी करीबी की बात दिल को थोड़ी ठेस पहुंचा सकती है. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है. घर की जरूरतों या सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होने के योग हैं. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना उचित नहीं रहेगा. मौसम का असर गले या सिर दर्द की समस्या दे सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहक या परिचित से लाभ होने की संभावना बन रही है. लेन-देन में सतर्क रहना जरूरी होगा. नई योजना शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

रिलेशनशिप: घर-परिवार में किसी मांगलिक चर्चा का माहौल बन सकता है. रिश्तों में जिद छोड़कर बातचीत करने से स्थिति संभल जाएगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार का वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर का भोजन कम करें. वाहन चलाते समय लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: छोटी बातों पर अधिक प्रतिक्रिया न दें.लेन-देन में सतर्क रहें.वाहन चलाते समय लापरवाही न करें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: पद्मिनी एकादशी पर बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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