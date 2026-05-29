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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वाले आज अनजान लोगों से छिपाकर रखें ये राज! एक गलती खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वाले आज अनजान लोगों से छिपाकर रखें ये राज! एक गलती खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: स्वभाव से शांत और धैर्यवान वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी ऊर्जा को पहचानने और मुश्किलों का हल ढूंढने का है. आज अनजान लोगों को अपने निजी मामलों में दखल न देने दें और बदलते मौसम में अपनी सेहत व वाणी पर खास कंट्रोल रखें.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:06 AM IST
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वाले आज अनजान लोगों से छिपाकर रखें ये राज! एक गलती खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास और नई ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. स्वभाव से शांत, धैर्यवान और कठिन परिश्रमी माने जाने वाले वृषभ राशि के लोगों के लिए आज ग्रहों की चाल एक बड़ा और जरूरी संदेश लेकर आई है. आपके जीवन, करियर, व्यक्तिगत रिश्तों और सेहत में आज क्या बड़े फेरबदल होने वाले हैं, इसे जानने के लिए नीचे दिया गया पूरा राशिफल जरूर पढ़ें.

वृषभ: वृषभ राशि के जातक स्वभाव से शांत, धैर्यवान, व्यावहारिक और बेहद परिश्रमी माने जाते हैं. इस राशि के तहत कृत्तिका के आखिरी तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के शुरुआती दो चरण आते हैं. आज ग्रहों की चाल आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने का संदेश दे रही है. विपरीत परिस्थितियों में भी आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

सकारात्मक बातें: आज आपको अपने जीवन से जुड़े किसी बहुत ही उलझे हुए और मुश्किल सवाल का जवाब मिल सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आप दिन का कुछ समय अकेले में या आत्म-चिंतन करने में जरूर बिताएं. इससे आपको गजब की आत्मिक शांति और सुकून का अहसास होगा. व्यापार या करियर को लेकर किसी नए काम की ठोस योजना बन सकती है. जो लोग लंबे समय से विदेश जाने या वहां जाकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आज कोई बहुत अच्छी और सुखद खबर मिल सकती है.

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नकारात्मक बातें: ग्रह स्थिति दर्शा रही है कि कभी-कभी आपके स्वभाव में बेवजह का गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, जिसके कारण बनते हुए काम भी अटक सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी या अनजान लोगों को अपने निजी जीवन में बिल्कुल भी दखल न देने दें, क्योंकि वर्तमान में आपकी अधिकांश समस्याओं की मुख्य जड़ यही है. अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

रिलेशनशिप: दाम्पत्य जीवन में आज हल्की-फुल्की नोकझोंक होने की आशंका है. ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही समझदारी और ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, अन्यथा बात बढ़ने पर घर का पूरा माहौल खराब हो सकता है. जो युवा अभी-अभी किसी नए प्रेम संबंध में आए हैं, उनकी आपसी दोस्ती आज और ज्यादा गहरी और मजबूत होगी.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम, तेज गर्मी और धूल-प्रदूषण से अपना खास बचाव करें. आज आपको खांसी, जुकाम, गले में खराश और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं. अंग्रेजी दवाओं की जगह अगर आप शुरुआती तौर पर कोई अच्छा आयुर्वेदिक इलाज या घरेलू काढ़ा लेते हैं, तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा.

सावधानियां: बाहरी और अनजान लोगों को अपने घर के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी बिल्कुल न करने दें. अपनी गोपनीय व्यापारिक योजनाओं को किसी भी कॉम्पिटिटर के  साझा न करें. सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, विशेषकर ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें.

उपाय: माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और उन्हें मिश्री का भोग लगाएं.

शुभ रंग: जामुनी

शुभ अंक: 1

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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