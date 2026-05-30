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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabh Rashifal: आज वृषभ राशि वालों के सामने आएगी बड़ी उलझन, बस एक सही फैसला और बदल जाएगी पूरी किस्मत

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: आज वृषभ राशि वालों के सामने आएगी बड़ी उलझन, बस एक सही फैसला और बदल जाएगी पूरी किस्मत

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 30 मई को वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर और अटके सरकारी कामों में सफलता के मजबूत योग हैं, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से मानसिक अशांत रह सकता है. आज बिना बात के गुस्से और फिजूलखर्ची पर कंट्रोल रखने के साथ साथ पैसों के मामले में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना बेहद जरूरी है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 30, 2026, 04:06 AM IST
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal: आज वृषभ राशि वालों के सामने आएगी बड़ी उलझन, बस एक सही फैसला और बदल जाएगी पूरी किस्मत

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए जीवन के कई मोर्चों पर संभलकर चलने और बड़े सबक सीखने का रहेगा. ग्रहों की बदलती चाल आपके करियर, निवेश और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने जा रही है. आइए बहुत ही आसान शब्दों में जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारों में लाभ का योग है या आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

वृषभ: वृषभ राशि के जातक स्वभाव से शांत, धैर्यवान, व्यावहारिक और बेहद परिश्रमी माने जाते हैं. इस राशि के तहत कृत्तिका के आखिरी तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के शुरुआती दो चरण आते हैं. आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने का है, लेकिन साथ ही यह आपको कुछ बड़े सबक भी देकर जाएगा. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज काम की भागदौड़ ज्यादा रहेगी, जिससे मन थोड़ा अशांत हो सकता है. ऐसे में अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने दिल की सुनें. आज अपनी सूझबूझ से आप किसी बड़ी उलझन से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे.

सकारात्मक बातें: आज आपको अपने करियर या निवेश से जुड़ा कोई बड़ा और फायदेमंद फैसला लेने का मौका मिल सकता है. अगर लंबे समय से कोई सरकारी काम अटका हुआ था, तो आज किसी रसूखदार व्यक्ति की मदद से उसके पूरे होने के अच्छे योग बन रहे हैं. परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. छात्रों को अपनी मेहनत का मनमुताबिक परिणाम मिलने से उत्साह बढ़ेगा.

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नकारात्मक बातें: आज ग्रहों का फेर कुछ ऐसा है कि आपको बिना बात के भी गुस्सा आ सकता, जिससे आपके करीबी लोग आहत हो सकते हैं. फिजूलखर्ची पर थोड़ा लगाम लगाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में बजट बिगड़ सकता है. किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आज आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए पैसों के मामले में आंखें बंद करके किसी पर विश्वास न करें.

रिलेशनशिप: शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें, पार्टनर की किसी बात से बुरा लगा हो तो बैठकर बात साफ कर लें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा; काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपसी समझदारी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: आज आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी या बदहजमी परेशान कर सकती है. बाहर के तले भुने और मसालेदार खाने से पूरी तरह परहेज करें. खुद को तरोताजा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और फलों का सेवन करें.

सावधानियां: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का बड़ा लेन देन करने से बचें. गुस्से में आकर किसी को भी कड़वी बात न कहें, अपनी जुबान पर काबू रखें. बिना जरूरत के यात्रा करने से बचें, इससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं.

उपाय: सुबह नहाने के बाद माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद रंग की कोई मिठाई या मखाने का भोग लगाएं.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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