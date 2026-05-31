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Vrishabh Rashifal by ajay bhambi: वृषभ राशि का आज का राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका बिजनेस, लव पार्टनर और स्वास्थ्य

Vrishabh Rashifal by ajay bhambi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कठिन कार्यों को पूरा करने और कला व साहित्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने का है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:06 AM IST
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Vrishabh Rashifal by ajay bhambi: वृषभ राशि का आज का राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका बिजनेस, लव पार्टनर और स्वास्थ्य

Daily Rashifal by ajay bhambi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपने भीतर छिपे साहस, आत्मविश्वास और संकल्प को पहचानने का है. सितारों की चाल बता रही है कि आज आप अपनी सूझबूझ से कठिन से कठिन चुनौतियों को भी पार कर लेंगे, वहीं कला और साहित्य जगत से जुड़े लोगों के हाथ कोई बड़ी उपलब्धि लग सकती है. हालांकि, आर्थिक मामलों में अत्यधिक उदारता और बिजनेस में की गई छोटी सी लापरवाही आज आपके बने-बनाए काम को बिगाड़ सकती है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, करियर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही कौन-सा भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय आपके दिन को और भी मंगलमय बनाएंगे.

वृषभ राशी: वृष राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कठिन से कठिन कामों को भी पूरा कर देगा. आज किसी को अपनी क्षमता से अधिक उधार देने से बचें. बिजनेस में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. साहित्य और कला से जुड़े लोगों को आज बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. आज शिव उपासना करें और शिवलिंग पर सुगंधित जल चढ़ाएं.

पॉजिटिव: आज भरपूर आत्मविश्वास और मनोबल महसूस करेंगे तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे. पारिवारिक रखरखाव में भी कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती रहेंगी. घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह हेतु कहीं बातचीत हो सकती हैं.

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नेगेटिव: अपनी सामर्थ्‍य से ज्यादा उधार देने से परहेज करें. कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा. कुछ विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. भूमि, वाहन की खरीद-फरोख्त संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.

व्यवसाय: ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है. किसी भी तरह की डील अथवा समझौता करने में सफलता मिलेगी. साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े लोग आज कोई विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित ही रखें.

लव: परिवार में सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा. लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: इस समय बदलते मौसम का प्रतिकूल असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इस समय स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सभी नियम का पालन करना अति आवश्यक है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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