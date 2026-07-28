/Taurus Rashifal August 2026: अगस्त 2026 में कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की किस्मत? जानिए करियर, परिवार और सेहत से जुड़ी भविष्यवाणी

वृषभ मासिक राशिफल अगस्त 2026: डॉ. अजय भांबी के मुताबिक, अगस्त महीने में वृष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी और शुभ बनी हुई है. 2 अगस्त को मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे. वहीं सूर्य और बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि बाकी ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है.
महीने का फर्स्ट हाफ यानी 1 अगस्त से 16 अगस्त तक का समय आपके लिए बेहतरीन समय है. जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं इनको इस समय कर लेना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्य आपके आपके हिसाब से बहुत बढ़िया से हो जाएंगे.
महीने के सेकंड हाफ यानी 17 अगस्त के बाद स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी जितनी शुरू में थीं. इसलिए सभी बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े फैसले महीने के शुरुआत में ही निपटा लें. फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही ट्रेवल होने वाला है. और ट्रेवल आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा. इस ट्रिप से आपको काफी सुकून और लाभ प्राप्त होगा.
वृषभ करियर राशिफल अगस्त 2026: अब बात करते हैं वर्तमान नौकरी की, डॉ. अजय भांबी के मुताबिक वर्तमान नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी. अधिकारियों के सहयोग के साथ एक सुंदर तालमेल देखने को मिलेगा. आप अपनी बात बढ़िया से कह पाएंगे और आपके प्रयासों की सराहना होगी. आपको इसका श्रेय भी प्राप्त होगा.
अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में स्थितियां अनुकूल बनेगी. आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे. साथ ही अपने व्यापार का फैलाव भी कर सकते हैं, या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी स्थितियां आपके पक्ष में है. इसलिए इसका आपको उपयोग करना चाहिए.
जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो इसको फर्स्ट हाफ में इस कार्य को संपन्न कर लेना चाहिए. सेकंड हाफ आते आते स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जितनी अभी है शुरू में हैं.
वृषभ आर्थिक राशिफल अगस्त 2026: आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा. इस दौरान आपको लाभ होने के योग हैं और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. इस समय की गई यात्राएं भी आपको अच्छा धन लाभ पहुंचाएंगी.
17 अगस्त के बाद यानी सेकंड हाफ में आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. कुछ अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, जिन्हें रोकना आपके वश में नहीं होगा. इन बिन बुलाए खर्चों की वजह से आपका मन थोड़ा दुखी और अशांत रह सकता है. इसलिए बजट बना कर चलें महीने के शुरुआत से हीं.
वृषभ लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: लव लाइफ और आपके रिश्तों के मामलों में अगस्त का फर्स्ट हाफ सबसे बेस्ट रहेगा. यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं और उसे विवाह में बदलना चाहते हैं या अपनी पसंद की बात परिवार के सामने रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट हाफ में ही पहल करें. इस समय आपको सभी की सहमति आसानी से मिल जाएगी और बात बन जाएगी.
17 अगस्त के बाद यानी सेकंड हाफ में ये प्रयास करेंगे, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और काम अटक सकता है. साथ ही पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल अच्छे बने रहेंगे.
वृषभ फैमिली राशिफल अगस्त 2026: महीने की शुरुआत में घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा. भाई बहनों और मां के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा. बच्चों के साथ भी आपका तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा.
लेकिन 17 अगस्त के बाद स्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं. महीने के दूसरे हिस्से में घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ सकता है या कोई और परेशानी खड़ी हो सकती है. इसके अलावा, महीने के आखरी दिनों में बच्चों के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी या विचारों में अनबन हो सकती है. ऐसे में आपको थोड़ा शांत रहकर और सब्र से काम लेना होगा.
वृषभ हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: अगर सेहत की बात करें, तो अगस्त का शुरुआती आधा महीना आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा. आपकी तबीयत एकदम ठीक ठाक रहेगी. लेकिन महीने के सेकंड हाफ में घर वालों की सेहत को लेकर मन में थोड़ी घबराहट और तनाव रह सकता है. ऊपर से अचानक होने वाले खर्च भी सिरदर्द बढ़ा सकते हैं. इसलिए अपने खाने पीने और डेली रूटीन का ध्यान रखें और फालतू की चिंता लेने से बचें.
शुभ रंग: सफेद रंग और हल्का नीला रंग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)