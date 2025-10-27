वृषभ राशिफल नवंबर 2025 : नवंबर में वृषभ राशि वाले ना करें ये गलती, होगा भारी नुकसान, पढ़ें वृषभ मासिक राशिफल

Vrish Rashifal November 2025: नवंबर 2025 में वृष राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा. संयम और धैर्य से स्थितियों को संभालने में सफलता मिलेगी. यात्राओं से अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी, अतः केवल आवश्यक यात्राएं ही करें. हालांकि नवंबर की शुरुआत में मंगल ग्रह का गोचर वृष राशि वालों को लव लाइफ में लाभ देगा और सिंगल जातकों को लाइफ पार्टनर से भी मिलवा सकता है.

वृष मनी राशिफल - आर्थिक दृष्टि से यह माह उतना अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए निवेश या नए कार्यों की शुरुआत से बचें. अपनी कार्यशैली और स्वभाव में संतुलन रखना आवश्यक होगा, अन्यथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं. 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में प्रवेश और मंगल वृश्चिक में रहने से धन और व्यय में ध्यान रखना होगा.

वृष करियर राशिफल - व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में ग्रह स्थिति लाभदायक रहेगी. मेहनत का उचित फल मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति या महिला सहयोगी से मदद मिलने की संभावना है, जिससे व्यावसायिक प्रगति के अवसर बढ़ेंगे. 23 नवंबर को बुध तुला में वक्री होने से कार्य में देरी या भ्रम हो सकता है. दक्षिण दिशा में की गई यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं.

वृष हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक रहेगी. केवल पाचन तंत्र से जुड़ी पुरानी समस्याएं कभी-कभी सताएंगी. 6 नवंबर को वृष में चंद्रमा के गोचर से स्वास्थ्य पर थोड़ी सतर्कता आवश्यक होगी. खान-पान में सावधानी और नियमितता बनाए रखने से अधिकांश रोगों से राहत मिलेगी.

वृष एजुकेशन राशिफल - शैक्षणिक दृष्टि से यह माह चुनौतिपूर्ण रहेगा. विशेषकर तकनीकी, भाषा या पत्रकारिता के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में अतिरिक्त कोचिंग का सहारा लेना सफलता के मार्ग को आसान बना सकता है.

वृष फैमिली राशिफल - पारिवारिक स्तर पर समय सुखद रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, जिससे परिवार में सामंजस्य और आर्थिक स्थिरता आएगी. किसी सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सहायता आपके लिए सौभाग्य का कारण बन सकती है. संतान पक्ष से संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. अनुशासनहीन बच्चे भी इस माह सुधरते दिखाई देंगे, हालांकि कुछ को पारिवारिक मतभेद या वरिष्ठों से तनाव हो सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)