Vrishabha Tarot Rashifal 2026: 2026 में वृषभ राशि वालों को मिलेंगे सुनहरे मौके, कदमों में लोटेगी कामयाबी, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Vrishabha Tarot Rashifal 2026: 2026 में वृषभ राशि वालों को मिलेंगे सुनहरे मौके, कदमों में लोटेगी कामयाबी, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Taurus Tarot Horoscope 2026 : वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा (Tarot Card Reader Sonia Chadha) से जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 14, 2025, 03:31 PM IST
Vrishabha Tarot Rashifal 2026: 2026 में वृषभ राशि वालों को मिलेंगे सुनहरे मौके, कदमों में लोटेगी कामयाबी, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Vrishabha Rashi Tarot Predictions 2026 : वृषभ राशि वालों के लिए नया साल रिश्‍तों, करियर और धन के मामले में शानदार रहने वाला है. वार्षिक टैरो राशिफल सीरीज में जानिए वृषभ राशि का टैरो राशिफल 2026 और उनकी पर्सनालिटी की खासियतें. 

वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व: वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है . वृषभ राशि के लोग वफादार, भरोसेमंद और बहुत स्थिर होते हैं. सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म के फल को पाने के लिए धैर्य से प्रतीक्षा करना जानते हैं. ईमानदार और भौतिक सुखों को पसंद करने वाले हैं. यह पृथ्वी तत्व के लोग स्थिरता पसंद करते हैं. 

साल 2026 सूर्य का साल है जिनहे ग्रहों का राजा माना जाता है और यह नई शुरुआत, नवजीवन का संचार करता है. वहीं सूर्य की ऊर्जा अनियंत्रित होने पर यह ओवर कॉन्फिडेंट इगोस्टिक भी बनाता हैं. गर्म स्वभाव से इन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

वृषभ राशि का करियर: "Knight Of Pentacles" की ऊर्जा से साल की शुरुआत के 6 महीने आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. फाइनेंस के लिए नए रास्ते खुलेंगे. आप अपनी स्थिर ऊर्जा को थोड़ा सक्रिय करें और मौकों का लाभ उठाएं. वहीं अगले 6 महीने आपकी उपलब्धियों को परिवार के साथ उत्सव मनाने का है. आपकी मेहनत रंग लाएगी. वही "Ten Of Cups" का काड आपके आनंद को दर्शाता है.

वृषभ राशि फाइनेंस 2026: वृषभ राशि के लिए यह साल अच्छा साबित होगा. साल की शुरुआत के 6 महीने के लिए "Six Of Pentacles" का कार्ड आपको धन का संतुलित प्रयोग और साथ ही संचय करने के लिए भी कह रहा है. अगर आप जन कल्याण के लिए भी धन का प्रयोग करते हैं तो आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे. अगले 6 महीने के लिए "Five Of Swords" की ऊर्जा आपको सोच समझकर निर्णय लेने को प्रेरित कर रही है. किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें बल्कि डबल चेक कर लें वरना पछताना पड़ सकता है.

वृषभ राशि रिलेशनशिप 2026: यह साल आपके प्यार के लिए नए बदलाव और गहरे जुड़ाव लेकर आएगा. साल के शुरुआत के 6 महीने में अगर कोई पुराना मनमुटाव है तो वह दूर होगा और रिश्तों में एक नया झुकाव उजागर होगा. "Death" का कार्ड पुराने टॉक्सिक रिलेशन को खत्म कर सकता है और साथ ही में नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है. अंतिम 6 महीने के लिए आपके लिए "Temperance" का कार्ड आपके रिश्तों को मजबूती, आपसी समझ और ईश्वरीय आशीर्वाद को बता रहा है.

वृषभ राशि हेल्थ 2026: पहले 6 महीने की ऊर्जा के लिए "The Sun" का कार्ड और "Six Of Pentacles" का कार्ड है जो बताता है कि यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है.आप सूर्य की ऊर्जा से सुख को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. आपका स्वास्थ्य और मन की खुशी आपके रिश्तों पर भी अच्छा प्रभाव देगी. अगले 6 महीने के लिए "Four Of Pentacles" और "Two Of Swords" का कार्ड यह बताता है कि आप हेल्थ को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं. जिस वजह से ओवरथिंकिंग या एंजाइटी आपको घेर सकती है. खाने-पीने का खास ध्यान रखें.

वृषभ राशि के उपाय: वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं. इन लोगों को शुक्रवार को कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलानी चाहिए. ऐसा करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, इसलिए माँ लक्ष्मी और दुर्गा की भी पूजा विशेष फलदायी होती है.

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

