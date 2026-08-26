/Gemstones Tips: सफेद पुखराज को इन 2 रत्नों के साथ पहनने की न करें गलती, नहीं तो सो जाएगा भाग्य और जिंदगी में आएगी तबाही!

अगर आप सफेद पुखराज धारण कर रहे हैं तो अपनी कुंडली को जरूर किसी योग्य ज्योतिषाचार्यों को दिखाएं ताकि इसे लेकर सही सुझाव मिल सके कि कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है. शुक्रवार के दिन सफेद पुखराज की पूजा करने और लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें. इसके बाद इसे उसी शुक्रवार को या अगले किसी भी शुक्रवार के दिन धारण कर लें.

(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक रत्न शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)