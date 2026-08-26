/Gemstones Tips: सफेद पुखराज को इन 2 रत्नों के साथ पहनने की न करें गलती, नहीं तो सो जाएगा भाग्य और जिंदगी में आएगी तबाही!

White Sapphire Side Effects: रत्न शास्त्र में सफेद पुखराज को एक शक्तिशाली रत्न माना गया है. लेकिन अगर सफेद पुखराज धारण कर रहे हैं तो कुछ बात का ध्यान भी रखें ताकि इसे धारण करने का पूरा फायदा हो सके. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि किन 2 रत्नों के साथ पुखराज धारण न करें.
रत्नशास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज को शुक्र ग्रह का रत्न माना गया है. ज्योतिषीय सलाह के बाद इस रत्न को धारण करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है, प्रेम में सफलता मिलती है और सुख में वृद्धि होती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है. इस रत्न को धारण करते ही जिंदगी में अनेक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. इस रत्न को धारण करने से सौदर्य और व्यक्तित्व में निखार आता है. हालांकि सफेद पुखराज रत्न को धारण करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए इसके साथ किन तीन रत्नों को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए. नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और मानसिक तनाव व्यक्ति को घेर सकता है.
अगर आप सफेद पुखराज धारण कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माणिक्य रत्न न पहनें. सूर्य का रत्न माणिक्य सफेद पुखराज के साथ पहना जाए तो धन और सम्मान दोनों की हानि होने लगती है.
रत्नशास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज और मोती को एक साथ पहनने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए. इससे न तो मोती का लाभ प्राप्त होता है और न सफेद पुखराज को धारण करने का कोई फायदा मिल पाता है. शास्त्रों के अनुसार मोती और सफेद पुखराज साथ पहनने से मन अशांत रहता है और बैचेनी बनी रहती है.
अगर आप सफेद पुखराज धारण कर रहे हैं तो अपनी कुंडली को जरूर किसी योग्य ज्योतिषाचार्यों को दिखाएं ताकि इसे लेकर सही सुझाव मिल सके कि कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है. शुक्रवार के दिन सफेद पुखराज की पूजा करने और लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें. इसके बाद इसे उसी शुक्रवार को या अगले किसी भी शुक्रवार के दिन धारण कर लें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक रत्न शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)